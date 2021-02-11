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В Кузбассе прокуратура проверит информацию о бане на крыше дома
В Кузбассе прокуратура проверит информацию о бане на крыше дома
Прокуратура и госжилинспекция Кузбасса проверяют информацию о частной бане, построенной на крыше многоквартирного дома в Кемерово. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:22
2021-02-11T10:22
2021-02-11T14:53
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура и госжилинспекция Кузбасса проверяют информацию о частной бане, построенной на крыше многоквартирного дома в Кемерово.Ранее в соцсетях появилось видео, где запечатлено, что деревянная баня размещена на крыше многоквартирного дома в Кемерово.По данным портала государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, данным многоквартирных домом управляет УК "Флагман". Ее руководитель Михаил Мельман является депутатом кемеровского городского совета, где занимает должность заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства."Инспекцией по данному факту проводится проверка. У управляющей компании запрошена техническая и правоустанавливающая документация" – сообщили РИА Новости в госжилинспекции Кузбасса.
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кемерово, происшествия
КЕМЕРОВО, 11 фев - РИА Новости.
Прокуратура и госжилинспекция Кузбасса проверяют информацию о частной бане, построенной на крыше многоквартирного дома в Кемерово
.
Ранее в соцсетях появилось видео, где запечатлено, что деревянная баня размещена на крыше многоквартирного дома в Кемерово.
"Прокуратурой Ленинского района города Кемерово... выявлены публикации о возведенной на крыше многоквартирного жилого дома (пр. Ленинградский, д. 22, г. Кемерово) частной бани. В связи с этим прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и градостроительного законодательства... По результатам проверки будет дана оценка законности функционирования указанного объекта", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным портала государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, данным многоквартирных домом управляет УК "Флагман". Ее руководитель Михаил Мельман является депутатом кемеровского городского совета, где занимает должность заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства.
"Инспекцией по данному факту проводится проверка. У управляющей компании запрошена техническая и правоустанавливающая документация" – сообщили РИА Новости в госжилинспекции Кузбасса.