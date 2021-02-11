Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210211/banya-1596939877.html
В Кузбассе прокуратура проверит информацию о бане на крыше дома
В Кузбассе прокуратура проверит информацию о бане на крыше дома
Прокуратура и госжилинспекция Кузбасса проверяют информацию о частной бане, построенной на крыше многоквартирного дома в Кемерово. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:22
2021-02-11T14:53
кемерово
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596988427_140:0:2586:1376_1920x0_80_0_0_4c4c3bf293cc1df5f574a02b804d0766.jpg
КЕМЕРОВО, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура и госжилинспекция Кузбасса проверяют информацию о частной бане, построенной на крыше многоквартирного дома в Кемерово.Ранее в соцсетях появилось видео, где запечатлено, что деревянная баня размещена на крыше многоквартирного дома в Кемерово.По данным портала государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, данным многоквартирных домом управляет УК "Флагман". Ее руководитель Михаил Мельман является депутатом кемеровского городского совета, где занимает должность заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства."Инспекцией по данному факту проводится проверка. У управляющей компании запрошена техническая и правоустанавливающая документация" – сообщили РИА Новости в госжилинспекции Кузбасса.
https://realty.ria.ru/20210127/dron-1594835889.html
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596988427_446:0:2281:1376_1920x0_80_0_0_bac462e7243aba2f21b3e61cee01c0eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кемерово, происшествия

В Кузбассе прокуратура проверит информацию о бане на крыше дома

10:22 11.02.2021 (обновлено: 14:53 11.02.2021)
 
© Фото : Собщество Vkontakte "Инцидент Кузбасс"Баня на крыше многоквартирного жилого дома на Ленинградский ленинградском проспекте в Кемерово
Баня на крыше многоквартирного жилого дома на Ленинградский ленинградском проспекте в Кемерово - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : Собщество Vkontakte "Инцидент Кузбасс"
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура и госжилинспекция Кузбасса проверяют информацию о частной бане, построенной на крыше многоквартирного дома в Кемерово.
Ранее в соцсетях появилось видео, где запечатлено, что деревянная баня размещена на крыше многоквартирного дома в Кемерово.
"Прокуратурой Ленинского района города Кемерово... выявлены публикации о возведенной на крыше многоквартирного жилого дома (пр. Ленинградский, д. 22, г. Кемерово) частной бани. В связи с этим прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и градостроительного законодательства... По результатам проверки будет дана оценка законности функционирования указанного объекта", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным портала государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, данным многоквартирных домом управляет УК "Флагман". Ее руководитель Михаил Мельман является депутатом кемеровского городского совета, где занимает должность заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства.
"Инспекцией по данному факту проводится проверка. У управляющей компании запрошена техническая и правоустанавливающая документация" – сообщили РИА Новости в госжилинспекции Кузбасса.
Квадрокоптер во время съемки - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 17:33
Дрон против бани: как начислят налоги за строения на дачных участках
 
КемеровоПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
02:12Названы последствия утечки "базовой информации" со смартфона
Лента новостейМолния