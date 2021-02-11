https://ria.ru/20210211/banya-1596939877.html

В Кузбассе прокуратура проверит информацию о бане на крыше дома

В Кузбассе прокуратура проверит информацию о бане на крыше дома

Прокуратура и госжилинспекция Кузбасса проверяют информацию о частной бане, построенной на крыше многоквартирного дома в Кемерово. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T10:22

2021-02-11T10:22

2021-02-11T14:53

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура и госжилинспекция Кузбасса проверяют информацию о частной бане, построенной на крыше многоквартирного дома в Кемерово.Ранее в соцсетях появилось видео, где запечатлено, что деревянная баня размещена на крыше многоквартирного дома в Кемерово.По данным портала государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, данным многоквартирных домом управляет УК "Флагман". Ее руководитель Михаил Мельман является депутатом кемеровского городского совета, где занимает должность заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства."Инспекцией по данному факту проводится проверка. У управляющей компании запрошена техническая и правоустанавливающая документация" – сообщили РИА Новости в госжилинспекции Кузбасса.

https://realty.ria.ru/20210127/dron-1594835889.html

кемерово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемерово, происшествия