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Ассоциация поставщиков прокомментировала ситуацию с ценами на бананы
Ассоциация поставщиков прокомментировала ситуацию с ценами на бананы
Повышенная цена на бананы в опте из-за нестабильных поставок может сохраниться до апреля, но вряд ли отразится на их стоимости в крупных розничных сетях,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:21
2021-02-11T12:21
дмитрий востриков
россия
руспродсоюз
эквадор
экономика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Повышенная цена на бананы в опте из-за нестабильных поставок может сохраниться до апреля, но вряд ли отразится на их стоимости в крупных розничных сетях, следует из комментария для РИА Новости исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова.Газета "Коммерсант" ранее в четверг со ссылкой на источник сообщила о проблемах ритейлеров с обеспечением поставок в Россию бананов из Эквадора. Причиной перебоев называют неурожай в Эквадоре, высокий спрос и, помимо этого, рост оптовых цен.Эксперт отметил, что предложение бананов на рынке, действительно, сократилось из-за нестабильных поставок из Эквадора, связанных с неурожаем, при этом зимой спрос на бананы среди населения стандартно высокий. "Учитывая сложившуюся ситуацию, в опте сегодня наблюдается небольшое повышение цены", - констатирует Востриков.По его словам, на прошлой неделе основные сделки продажи бананов в оптовом сегменте заключались в пределах 87-111 рублей за килограмм, в зависимости от их качества и условий договора. Эксперт считает, что такая динамика может сохраняться до апреля, но обратил внимание, что она касается преимущественно малых форматов торговли, закупающих товар через овощные базы.В то же время предложение бананов в федеральных сетях зависит от той или иной страны-поставщика, так как у крупнейших розничных операторов прямые контракты, и они не закупают продукцию в опте, указывает он."В условиях конкуренции за покупателя с падающими доходами весьма вероятно, что предложение в отдельной сети может выгодно отличаться и быть дешевле даже оптовых цен", - заключил Востриков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/banany-1596961239.html
https://rsport.ria.ru/20201125/banan-1586152744.html
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дмитрий востриков, россия, руспродсоюз, эквадор, экономика

Ассоциация поставщиков прокомментировала ситуацию с ценами на бананы

12:21 11.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Покупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Повышенная цена на бананы в опте из-за нестабильных поставок может сохраниться до апреля, но вряд ли отразится на их стоимости в крупных розничных сетях, следует из комментария для РИА Новости исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова.
Газета "Коммерсант" ранее в четверг со ссылкой на источник сообщила о проблемах ритейлеров с обеспечением поставок в Россию бананов из Эквадора. Причиной перебоев называют неурожай в Эквадоре, высокий спрос и, помимо этого, рост оптовых цен.
Покупатель в магазине в отделе фруктов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Эксперт отметил, что предложение бананов на рынке, действительно, сократилось из-за нестабильных поставок из Эквадора, связанных с неурожаем, при этом зимой спрос на бананы среди населения стандартно высокий. "Учитывая сложившуюся ситуацию, в опте сегодня наблюдается небольшое повышение цены", - констатирует Востриков.
По его словам, на прошлой неделе основные сделки продажи бананов в оптовом сегменте заключались в пределах 87-111 рублей за килограмм, в зависимости от их качества и условий договора. Эксперт считает, что такая динамика может сохраняться до апреля, но обратил внимание, что она касается преимущественно малых форматов торговли, закупающих товар через овощные базы.
В то же время предложение бананов в федеральных сетях зависит от той или иной страны-поставщика, так как у крупнейших розничных операторов прямые контракты, и они не закупают продукцию в опте, указывает он.
"В условиях конкуренции за покупателя с падающими доходами весьма вероятно, что предложение в отдельной сети может выгодно отличаться и быть дешевле даже оптовых цен", - заключил Востриков.
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25 ноября 2020, 07:00ЗОЖ
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Дмитрий ВостриковРоссияРуспродсоюзЭквадорЭкономика
 
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