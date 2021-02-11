https://ria.ru/20210211/banany-1596961846.html

Ассоциация поставщиков прокомментировала ситуацию с ценами на бананы

Ассоциация поставщиков прокомментировала ситуацию с ценами на бананы

Повышенная цена на бананы в опте из-за нестабильных поставок может сохраниться до апреля, но вряд ли отразится на их стоимости в крупных розничных сетях,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:21

2021-02-11T12:21

2021-02-11T12:21

дмитрий востриков

россия

руспродсоюз

эквадор

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595966397_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dba9bd5591a0413327415c141a1e853.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Повышенная цена на бананы в опте из-за нестабильных поставок может сохраниться до апреля, но вряд ли отразится на их стоимости в крупных розничных сетях, следует из комментария для РИА Новости исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова.Газета "Коммерсант" ранее в четверг со ссылкой на источник сообщила о проблемах ритейлеров с обеспечением поставок в Россию бананов из Эквадора. Причиной перебоев называют неурожай в Эквадоре, высокий спрос и, помимо этого, рост оптовых цен.Эксперт отметил, что предложение бананов на рынке, действительно, сократилось из-за нестабильных поставок из Эквадора, связанных с неурожаем, при этом зимой спрос на бананы среди населения стандартно высокий. "Учитывая сложившуюся ситуацию, в опте сегодня наблюдается небольшое повышение цены", - констатирует Востриков.По его словам, на прошлой неделе основные сделки продажи бананов в оптовом сегменте заключались в пределах 87-111 рублей за килограмм, в зависимости от их качества и условий договора. Эксперт считает, что такая динамика может сохраняться до апреля, но обратил внимание, что она касается преимущественно малых форматов торговли, закупающих товар через овощные базы.В то же время предложение бананов в федеральных сетях зависит от той или иной страны-поставщика, так как у крупнейших розничных операторов прямые контракты, и они не закупают продукцию в опте, указывает он."В условиях конкуренции за покупателя с падающими доходами весьма вероятно, что предложение в отдельной сети может выгодно отличаться и быть дешевле даже оптовых цен", - заключил Востриков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/banany-1596961239.html

https://rsport.ria.ru/20201125/banan-1586152744.html

россия

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий востриков, россия, руспродсоюз, эквадор, экономика