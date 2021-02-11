Ассоциация поставщиков прокомментировала ситуацию с ценами на бананы
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Повышенная цена на бананы в опте из-за нестабильных поставок может сохраниться до апреля, но вряд ли отразится на их стоимости в крупных розничных сетях, следует из комментария для РИА Новости исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова.
Эксперт отметил, что предложение бананов на рынке, действительно, сократилось из-за нестабильных поставок из Эквадора, связанных с неурожаем, при этом зимой спрос на бананы среди населения стандартно высокий. "Учитывая сложившуюся ситуацию, в опте сегодня наблюдается небольшое повышение цены", - констатирует Востриков.
По его словам, на прошлой неделе основные сделки продажи бананов в оптовом сегменте заключались в пределах 87-111 рублей за килограмм, в зависимости от их качества и условий договора. Эксперт считает, что такая динамика может сохраняться до апреля, но обратил внимание, что она касается преимущественно малых форматов торговли, закупающих товар через овощные базы.
В то же время предложение бананов в федеральных сетях зависит от той или иной страны-поставщика, так как у крупнейших розничных операторов прямые контракты, и они не закупают продукцию в опте, указывает он.
"В условиях конкуренции за покупателя с падающими доходами весьма вероятно, что предложение в отдельной сети может выгодно отличаться и быть дешевле даже оптовых цен", - заключил Востриков.
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