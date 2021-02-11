https://ria.ru/20210211/banany-1596949885.html

АКОРТ прокомментировала сообщения о проблемах с поставками бананов

АКОРТ прокомментировала сообщения о проблемах с поставками бананов

Российские торговые сети обеспечивают бесперебойные поставки бананов в свои магазины благодаря сотрудничеству с поставщиками из большого числа стран, запасы... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:14

2021-02-11T11:14

2021-02-11T11:58

бананы

эквадор

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские торговые сети обеспечивают бесперебойные поставки бананов в свои магазины благодаря сотрудничеству с поставщиками из большого числа стран, запасы тоже на высоком уровне, заявили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).Газета "Коммерсант" ранее в четверг со ссылкой на источник сообщила о проблемах ритейлеров с обеспечением поставок в Россию бананов из Эквадора. Причиной перебоев называют неурожай в Эквадоре, высокий спрос и, помимо этого, рост оптовых цен.Такое сотрудничество предоставляет возможность продовольственным ритейлерам переключаться на поставки из различных регионов мира в случае необходимости, добавили в ассоциации."Запасы торговых сетей находятся на высоком уровне и гарантируют удовлетворение покупательского спроса", - заключили в пресс-службе.

https://rsport.ria.ru/20201125/banan-1586152744.html

эквадор

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бананы, эквадор, общество