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АКОРТ прокомментировала сообщения о проблемах с поставками бананов
АКОРТ прокомментировала сообщения о проблемах с поставками бананов
Российские торговые сети обеспечивают бесперебойные поставки бананов в свои магазины благодаря сотрудничеству с поставщиками из большого числа стран, запасы... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:14
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бананы
эквадор
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские торговые сети обеспечивают бесперебойные поставки бананов в свои магазины благодаря сотрудничеству с поставщиками из большого числа стран, запасы тоже на высоком уровне, заявили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).Газета "Коммерсант" ранее в четверг со ссылкой на источник сообщила о проблемах ритейлеров с обеспечением поставок в Россию бананов из Эквадора. Причиной перебоев называют неурожай в Эквадоре, высокий спрос и, помимо этого, рост оптовых цен.Такое сотрудничество предоставляет возможность продовольственным ритейлерам переключаться на поставки из различных регионов мира в случае необходимости, добавили в ассоциации."Запасы торговых сетей находятся на высоком уровне и гарантируют удовлетворение покупательского спроса", - заключили в пресс-службе.
https://rsport.ria.ru/20201125/banan-1586152744.html
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бананы, эквадор, общество

АКОРТ прокомментировала сообщения о проблемах с поставками бананов

11:14 11.02.2021 (обновлено: 11:58 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Покупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские торговые сети обеспечивают бесперебойные поставки бананов в свои магазины благодаря сотрудничеству с поставщиками из большого числа стран, запасы тоже на высоком уровне, заявили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).
Газета "Коммерсант" ранее в четверг со ссылкой на источник сообщила о проблемах ритейлеров с обеспечением поставок в Россию бананов из Эквадора. Причиной перебоев называют неурожай в Эквадоре, высокий спрос и, помимо этого, рост оптовых цен.
"Бананы поставляются в Россию из целого ряда стран, включая Коста-Рику, Филиппины, Колумбию или Китай. Крупные торговые сети работают с широким пулом поставщиков продуктов, что гарантирует бесперебойность поставок", - сказали в АКОРТ.
Такое сотрудничество предоставляет возможность продовольственным ритейлерам переключаться на поставки из различных регионов мира в случае необходимости, добавили в ассоциации.
"Запасы торговых сетей находятся на высоком уровне и гарантируют удовлетворение покупательского спроса", - заключили в пресс-службе.
Связки бананов - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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