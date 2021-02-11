https://ria.ru/20210211/banany-1596949885.html
АКОРТ прокомментировала сообщения о проблемах с поставками бананов
АКОРТ прокомментировала сообщения о проблемах с поставками бананов
Российские торговые сети обеспечивают бесперебойные поставки бананов в свои магазины благодаря сотрудничеству с поставщиками из большого числа стран, запасы... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:14
2021-02-11T11:14
2021-02-11T11:58
бананы
эквадор
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские торговые сети обеспечивают бесперебойные поставки бананов в свои магазины благодаря сотрудничеству с поставщиками из большого числа стран, запасы тоже на высоком уровне, заявили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).Газета "Коммерсант" ранее в четверг со ссылкой на источник сообщила о проблемах ритейлеров с обеспечением поставок в Россию бананов из Эквадора. Причиной перебоев называют неурожай в Эквадоре, высокий спрос и, помимо этого, рост оптовых цен.Такое сотрудничество предоставляет возможность продовольственным ритейлерам переключаться на поставки из различных регионов мира в случае необходимости, добавили в ассоциации."Запасы торговых сетей находятся на высоком уровне и гарантируют удовлетворение покупательского спроса", - заключили в пресс-службе.
https://rsport.ria.ru/20201125/banan-1586152744.html
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РИА Новости
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бананы, эквадор, общество
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские торговые сети обеспечивают бесперебойные поставки бананов в свои магазины благодаря сотрудничеству с поставщиками из большого числа стран, запасы тоже на высоком уровне, заявили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).
Газета "Коммерсант"
ранее в четверг со ссылкой на источник сообщила о проблемах ритейлеров с обеспечением поставок в Россию
бананов из Эквадора
. Причиной перебоев называют неурожай в Эквадоре, высокий спрос и, помимо этого, рост оптовых цен.
"Бананы поставляются в Россию из целого ряда стран, включая Коста-Рику, Филиппины, Колумбию или Китай. Крупные торговые сети работают с широким пулом поставщиков продуктов, что гарантирует бесперебойность поставок", - сказали в АКОРТ.
Такое сотрудничество предоставляет возможность продовольственным ритейлерам переключаться на поставки из различных регионов мира в случае необходимости, добавили в ассоциации.
"Запасы торговых сетей находятся на высоком уровне и гарантируют удовлетворение покупательского спроса", - заключили в пресс-службе.