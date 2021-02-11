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Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
Портал "Автовзгляд" рассказал о способе для борьбы с запотеванием стекол в автомобиле. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T04:23
2021-02-11T04:23
россия
авто
общество
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Назван простой способ навсегда избавиться от запотевших стекол в машине
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" рассказал о способе для борьбы с запотеванием стекол в автомобиле.Отмечается, что для решения этой проблемы необязательно покупать дорогие фирменные средства. Ключевые элементы таких составов — глицерин и спирт. Первый из них можно дешево купить в любой аптеке, а второй вполне возможно заменить самой дешевой водкой, пишет портал.Как советует автор статьи, спирт и глицерин надо смешать с водой, после чего губкой или микрофиброй растереть изнутри по заранее очищенным стеклам автомобиля. После этого необходимо проветрить автомобиль, чтобы избавиться от запаха алкоголя в салоне.
https://ria.ru/20210204/avto-1595949876.html
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Новости
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россия, авто, общество

Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине

04:23 11.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВодитель за рулем автомобиля
Водитель за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" рассказал о способе для борьбы с запотеванием стекол в автомобиле.
Отмечается, что для решения этой проблемы необязательно покупать дорогие фирменные средства. Ключевые элементы таких составов — глицерин и спирт. Первый из них можно дешево купить в любой аптеке, а второй вполне возможно заменить самой дешевой водкой, пишет портал.
Как советует автор статьи, спирт и глицерин надо смешать с водой, после чего губкой или микрофиброй растереть изнутри по заранее очищенным стеклам автомобиля. После этого необходимо проветрить автомобиль, чтобы избавиться от запаха алкоголя в салоне.
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