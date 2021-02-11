https://ria.ru/20210211/avto-1596922750.html

Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине

Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине

Портал "Автовзгляд" рассказал о способе для борьбы с запотеванием стекол в автомобиле. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T04:23

2021-02-11T04:23

2021-02-11T04:23

россия

авто

общество

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Назван простой способ навсегда избавиться от запотевших стекол в машине

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" рассказал о способе для борьбы с запотеванием стекол в автомобиле.Отмечается, что для решения этой проблемы необязательно покупать дорогие фирменные средства. Ключевые элементы таких составов — глицерин и спирт. Первый из них можно дешево купить в любой аптеке, а второй вполне возможно заменить самой дешевой водкой, пишет портал.Как советует автор статьи, спирт и глицерин надо смешать с водой, после чего губкой или микрофиброй растереть изнутри по заранее очищенным стеклам автомобиля. После этого необходимо проветрить автомобиль, чтобы избавиться от запаха алкоголя в салоне.

https://ria.ru/20210204/avto-1595949876.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, общество