https://ria.ru/20210211/avto-1596922750.html
Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
Портал "Автовзгляд" рассказал о способе для борьбы с запотеванием стекол в автомобиле. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T04:23
2021-02-11T04:23
2021-02-11T04:23
россия
авто
общество
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Назван простой способ навсегда избавиться от запотевших стекол в машине
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Портал "Автовзгляд" рассказал о способе для борьбы с запотеванием стекол в автомобиле.Отмечается, что для решения этой проблемы необязательно покупать дорогие фирменные средства. Ключевые элементы таких составов — глицерин и спирт. Первый из них можно дешево купить в любой аптеке, а второй вполне возможно заменить самой дешевой водкой, пишет портал.Как советует автор статьи, спирт и глицерин надо смешать с водой, после чего губкой или микрофиброй растереть изнутри по заранее очищенным стеклам автомобиля. После этого необходимо проветрить автомобиль, чтобы избавиться от запаха алкоголя в салоне.
https://ria.ru/20210204/avto-1595949876.html
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россия, авто, общество
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Портал "Автовзгляд
" рассказал о способе для борьбы с запотеванием стекол в автомобиле
.
Отмечается, что для решения этой проблемы необязательно покупать дорогие фирменные средства. Ключевые элементы таких составов — глицерин и спирт. Первый из них можно дешево купить в любой аптеке, а второй вполне возможно заменить самой дешевой водкой, пишет портал.
Как советует автор статьи, спирт и глицерин надо смешать с водой, после чего губкой или микрофиброй растереть изнутри по заранее очищенным стеклам автомобиля. После этого необходимо проветрить автомобиль, чтобы избавиться от запаха алкоголя в салоне.