https://ria.ru/20210211/arest-1597064276.html

В Тверской области арестовали мужчину, убившего дочь сожительницы

В Тверской области арестовали мужчину, убившего дочь сожительницы

Суд заключил под стражу жителя Тверской области, обвиняемого в убийстве 13-летней школьницы – дочери его сожительницы, сообщает следственное управление СК РФ по РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:26

2021-02-11T16:26

2021-02-11T16:26

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

тверь

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 11 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Тверской области, обвиняемого в убийстве 13-летней школьницы – дочери его сожительницы, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летней девочки. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки. По версии следствия, девочку шарфом задушил 33-летний сожитель ее матери, житель города Нелидово Тверской области. После убийства он взял ценные вещи и скрылся.По фактам убийства малолетней и кражи возбуждено уголовное дело. Мужчину объявили в федеральный розыск, 9 февраля его задержали в Твери. В четверг утром следствие предъявило обвинение мужчине.По данным следствия, обвиняемый в момент преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Свою вину в преступлении он признал полностью.

https://ria.ru/20210104/ubiystvo-1591947282.html

тверская область

тверь

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следственный комитет россии (ск рф), тверская область, тверь, происшествия