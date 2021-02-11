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В Тверской области арестовали мужчину, убившего дочь сожительницы
В Тверской области арестовали мужчину, убившего дочь сожительницы
Суд заключил под стражу жителя Тверской области, обвиняемого в убийстве 13-летней школьницы – дочери его сожительницы, сообщает следственное управление СК РФ по РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:26
2021-02-11T16:26
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
тверь
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 11 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Тверской области, обвиняемого в убийстве 13-летней школьницы – дочери его сожительницы, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летней девочки. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки. По версии следствия, девочку шарфом задушил 33-летний сожитель ее матери, житель города Нелидово Тверской области. После убийства он взял ценные вещи и скрылся.По фактам убийства малолетней и кражи возбуждено уголовное дело. Мужчину объявили в федеральный розыск, 9 февраля его задержали в Твери. В четверг утром следствие предъявило обвинение мужчине.По данным следствия, обвиняемый в момент преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Свою вину в преступлении он признал полностью.
https://ria.ru/20210104/ubiystvo-1591947282.html
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следственный комитет россии (ск рф), тверская область, тверь, происшествия

В Тверской области арестовали мужчину, убившего дочь сожительницы

16:26 11.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 11 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Тверской области, обвиняемого в убийстве 13-летней школьницы – дочери его сожительницы, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летней девочки. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки. По версии следствия, девочку шарфом задушил 33-летний сожитель ее матери, житель города Нелидово Тверской области. После убийства он взял ценные вещи и скрылся.
По фактам убийства малолетней и кражи возбуждено уголовное дело. Мужчину объявили в федеральный розыск, 9 февраля его задержали в Твери. В четверг утром следствие предъявило обвинение мужчине.
"Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый в момент преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Свою вину в преступлении он признал полностью.
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