https://ria.ru/20210211/arest-1596993612.html

Суд заочно арестовал экс-борца с коррупцией УВД Зеленограда

Суд заочно арестовал экс-борца с коррупцией УВД Зеленограда

Мещанский суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда Вадима Базарова РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:09

2021-02-11T15:09

2021-02-11T15:23

зеленоград

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда Вадима Базарова по делу об особо крупной взятке, сообщили РИА Новости в суде в четверг.Борец с коррупцией, как полагает следствие, как сам получил взятку (часть 6 статьи 290 УК РФ, особо крупный размер – более миллиона рублей), так и выступил посредником. Фабула уголовного дела официально не раскрывается, офицеру грозит длительный срок в колонии.По данным суда, сейчас Базаров объявлен в международный розыск. Знакомый с материалами дела источник РИА Новости подтвердил, что фигурант возглавлял отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда."Коммерсант" писал, что схема взяточничества заключалась в следующем: сначала предпринимателям отправляли запрос на информацию о компании, а затем требовали деньги, чтобы бизнес избежал следственных проверок и не был уничтожен в ходе расследования.Весной 2020 года, по данным газеты, стало известно о задержании предполагаемого посредника Базарова в момент передачи взятки. Где именно сейчас находится борец с коррупцией, неизвестно. В основу дела легли материалы, собранные управлением собственной безопасности полиции Москвы.

https://ria.ru/20210209/vzyatka-1596668009.html

зеленоград

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зеленоград, происшествия