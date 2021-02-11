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Суд заочно арестовал экс-борца с коррупцией УВД Зеленограда
Суд заочно арестовал экс-борца с коррупцией УВД Зеленограда
Мещанский суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда Вадима Базарова РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:09
2021-02-11T15:23
зеленоград
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда Вадима Базарова по делу об особо крупной взятке, сообщили РИА Новости в суде в четверг.Борец с коррупцией, как полагает следствие, как сам получил взятку (часть 6 статьи 290 УК РФ, особо крупный размер – более миллиона рублей), так и выступил посредником. Фабула уголовного дела официально не раскрывается, офицеру грозит длительный срок в колонии.По данным суда, сейчас Базаров объявлен в международный розыск. Знакомый с материалами дела источник РИА Новости подтвердил, что фигурант возглавлял отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда."Коммерсант" писал, что схема взяточничества заключалась в следующем: сначала предпринимателям отправляли запрос на информацию о компании, а затем требовали деньги, чтобы бизнес избежал следственных проверок и не был уничтожен в ходе расследования.Весной 2020 года, по данным газеты, стало известно о задержании предполагаемого посредника Базарова в момент передачи взятки. Где именно сейчас находится борец с коррупцией, неизвестно. В основу дела легли материалы, собранные управлением собственной безопасности полиции Москвы.
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зеленоград, происшествия

Суд заочно арестовал экс-борца с коррупцией УВД Зеленограда

15:09 11.02.2021 (обновлено: 15:23 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда Вадима Базарова по делу об особо крупной взятке, сообщили РИА Новости в суде в четверг.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Базарову Вадиму меры пресечения в виде заключения под стражу заочно на два месяца с момента передачи правоохранительным органам", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Борец с коррупцией, как полагает следствие, как сам получил взятку (часть 6 статьи 290 УК РФ, особо крупный размер – более миллиона рублей), так и выступил посредником. Фабула уголовного дела официально не раскрывается, офицеру грозит длительный срок в колонии.
По данным суда, сейчас Базаров объявлен в международный розыск. Знакомый с материалами дела источник РИА Новости подтвердил, что фигурант возглавлял отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 13:48
На Северном Кавказе борцов с коррупцией заподозрили во взятке
"Коммерсант" писал, что схема взяточничества заключалась в следующем: сначала предпринимателям отправляли запрос на информацию о компании, а затем требовали деньги, чтобы бизнес избежал следственных проверок и не был уничтожен в ходе расследования.
Весной 2020 года, по данным газеты, стало известно о задержании предполагаемого посредника Базарова в момент передачи взятки. Где именно сейчас находится борец с коррупцией, неизвестно. В основу дела легли материалы, собранные управлением собственной безопасности полиции Москвы.
 
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