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Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
Гитлеровские каратели, в годы Великой Отечественной войны массово уничтожавшие мирное население в Крыму, проявляли чудовищную жестокость, заживо сжигая людей, в РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:20
2021-02-10T14:20
75 лет великой победы
без срока давности
керчь
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Гитлеровские каратели, в годы Великой Отечественной войны массово уничтожавшие мирное население в Крыму, проявляли чудовищную жестокость, заживо сжигая людей, в том числе грудных детей. Об этом свидетельствуют рассекреченные в рамках проекта "Без срока давности" архивные материалы, предоставленные РИА Новости региональным УФСБ.В числе этих материалов, в частности, содержится датированное июлем 1969 года постановление управления КГБ при Совете министров СССР по Крымской области о возбуждении уголовного дела по факту массового убийства советских граждан для сбора доказательств в отношении арестованного на тот момент в ФРГ бывшего оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд Пауля Цаппа. В 1970 году земельный суд Мюнхена приговорил Цаппа к пожизненному тюремному заключению за убийство свыше 13 тысяч человек, но в 1986 году тот был досрочно освобожден и затем проживал в Германии, где умер в 1999 году.Согласно постановлению, по поручению прокуратуры СССР органами госбезопасности были собраны материалы, свидетельствующие об активном участии Цаппа в организации и проведении операций по массовому истреблению советских граждан в 1941-1943 годах. С ноября 1941 года до июня-июля 1942 года Цапп возглавлял айнзатцкоманду (карательную группу) 11-а, дислоцировавшуюся в Бахчисарае. Кроме того, Цапп несколько месяцев был заместителем начальника оперативной группы "Д", в которую входила руководимая им айнзатцкоманда 11-а, а также айнзатцкоманда 11-б, дислоцировавшаяся в Симферополе, и другие карательные подразделения оккупантов.До ноября 1941 года айнзатцкоманда 11-а под руководством Цаппа проводила карательную деятельность по уничтожению советских патриотов в Кишиневе, Николаеве и Херсоне. С осени 1942 года до октября 1943 года Цапп руководил управлением полиции безопасности и СД (службы безопасности) генерального округа Таврии и Крыма, в который входила часть территории Херсонской и Запорожской областей.Возглавляемая Цаппом айнзатцкоманда 11-а во время ее пребывания в Крыму "занималась карательной деятельностью против советских патриотов в городах Севастополе, Керчи, Ялте, Феодосии, Джанкое и Бахчисарайском районе", отмечается в постановлении. Также под руководством Цаппа в конце 1941 года было уничтожено почти все еврейское население указанных городов и районов, прилегающих к ним, отмечается в документе.Весной 1942 года по инициативе и под руководством Цаппа его командой совместно с татарским добровольческим отрядом и полицейскими была проведена операция по уничтожению села Лаки Бахчисарайского района, жители которого помогали партизанам. "При этом по указанию Цаппа подчиненные ему каратели арестовали более 20 советских патриотов, которые были закрыты в помещении кооператива и заживо сожжены", - говорится в постановлении.Костры смертиРассекреченные материалы также содержат детали массовых казней, которые гитлеровские оккупанты и их подручные совершали в отношении заключенных концлагеря "Красный", созданного летом 1942 года на территории одноименного совхоза. "В результате искусственно созданных невыносимо тяжелых условий - голода, отсутствия медицинской помощи, жестоких избиений и истязания - в этом лагере ежедневно умирали сотни советских граждан. Оставшихся в живых расстреливали и живьем сжигали на специально устроенных кострах, предварительно обливая жертвы бензином и смолой", - говорится в материалах.Среди этих документов приведены показания, которые в июне 1944 года следователю наркомата госбезопасности СССР дала женщина, работавшая в столовой гестапо.Другой обвиняемый, дававший показания следователю НКГБ в мае 1945 года, вспоминал, что по получении распоряжения из гестапо комендант лагеря "Красный" Карл Шпекман отдавал приказ подготовить автомашины, обслуживающий персонал, выставить в усиленную охрану, а арестованных, находившихся на полевых работах, собрать на территории лагеря, разбить по группам, поместить в сараи и оттуда вывозить к месту расстрела.Согласно этим показаниям, перед погрузкой в грузовики всем арестованным связывали сзади руки, "а затем поодиночке по проложенному из досок трапу вводили в кузов автомашины и усаживали на колени друг за другом". По его словам, только 28-29 октября 1943 года было расстреляно примерно 600-700 человек из числа заключенных "Красного".На выписке из показаний этого свидетеля, датированной апрелем 1968-го, имеется пометка о том, что она была послана в ФРГ 27 августа того же года.Концлагерь у совхоза "Красный" - самый крупный в Крыму, устроенный фашистами возле Симферополя. Всего на территории полуострова за годы оккупации было создано несколько десятков лагерей, тюрем, фильтрационных и исправительных лагерей. Мемориал на месте самого крупного концлагеря Крыма был открыт 8 мая 2015 года. Комплекс включает в себя братскую могилу, Вечный огонь, памятные знаки на местах "колодцев смерти", часовню и музей.Установить точное число замученных в "Красном" не представляется возможным. Немецкие документы о лагере отсутствуют, а многие узники были уничтожены с последующим сожжением тел. Историки считают, что в период фашистской оккупации Крыма в 1941-1944 годах на территории созданного концлагеря были уничтожены свыше 15 тысяч человек, среди которых военнопленные, подпольщики-партизаны, а также многочисленные мирные жители, включая женщин и детей.
https://ria.ru/20201205/vov-1587768488.html
https://ria.ru/20200622/1573296965.html
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без срока давности, керчь, мемориал, республика крым, мюнхен, херсон, общество

Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму

14:20 10.02.2021
 
© Предоставлено ФСБ РФФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Предоставлено ФСБ РФ
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Гитлеровские каратели, в годы Великой Отечественной войны массово уничтожавшие мирное население в Крыму, проявляли чудовищную жестокость, заживо сжигая людей, в том числе грудных детей. Об этом свидетельствуют рассекреченные в рамках проекта "Без срока давности" архивные материалы, предоставленные РИА Новости региональным УФСБ.
В числе этих материалов, в частности, содержится датированное июлем 1969 года постановление управления КГБ при Совете министров СССР по Крымской области о возбуждении уголовного дела по факту массового убийства советских граждан для сбора доказательств в отношении арестованного на тот момент в ФРГ бывшего оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд Пауля Цаппа. В 1970 году земельный суд Мюнхена приговорил Цаппа к пожизненному тюремному заключению за убийство свыше 13 тысяч человек, но в 1986 году тот был досрочно освобожден и затем проживал в Германии, где умер в 1999 году.
© Предоставлено ФСБ РФАрхивные документы о массовом уничтожении мирного населения гитлеровскими карателями в Крыму
Архивные документы о массовом уничтожении мирного населения гитлеровскими карателями в Крыму
1 из 4
Архивные документы о массовом уничтожении мирного населения гитлеровскими карателями в Крыму
© Предоставлено ФСБ РФ
© Предоставлено ФСБ РФАрхивные документы о массовом уничтожении мирного населения гитлеровскими карателями в Крыму
Архивные документы о массовом уничтожении мирного населения гитлеровскими карателями в Крыму
2 из 4
Архивные документы о массовом уничтожении мирного населения гитлеровскими карателями в Крыму
© Предоставлено ФСБ РФ
© Предоставлено ФСБ РФАрхивные документы о массовом уничтожении мирного населения гитлеровскими карателями в Крыму
Архивные документы о массовом уничтожении мирного населения гитлеровскими карателями в Крыму
3 из 4
Архивные документы о массовом уничтожении мирного населения гитлеровскими карателями в Крыму
© Предоставлено ФСБ РФ
© Предоставлено ФСБ РФАрхивные документы о массовом уничтожении мирного населения гитлеровскими карателями в Крыму
Архивные документы о массовом уничтожении мирного населения гитлеровскими карателями в Крыму
4 из 4
Архивные документы о массовом уничтожении мирного населения гитлеровскими карателями в Крыму
© Предоставлено ФСБ РФ
1 из 4
Архивные документы о массовом уничтожении мирного населения гитлеровскими карателями в Крыму
© Предоставлено ФСБ РФ
2 из 4
Архивные документы о массовом уничтожении мирного населения гитлеровскими карателями в Крыму
© Предоставлено ФСБ РФ
3 из 4
Архивные документы о массовом уничтожении мирного населения гитлеровскими карателями в Крыму
© Предоставлено ФСБ РФ
4 из 4
Архивные документы о массовом уничтожении мирного населения гитлеровскими карателями в Крыму
© Предоставлено ФСБ РФ
Согласно постановлению, по поручению прокуратуры СССР органами госбезопасности были собраны материалы, свидетельствующие об активном участии Цаппа в организации и проведении операций по массовому истреблению советских граждан в 1941-1943 годах. С ноября 1941 года до июня-июля 1942 года Цапп возглавлял айнзатцкоманду (карательную группу) 11-а, дислоцировавшуюся в Бахчисарае. Кроме того, Цапп несколько месяцев был заместителем начальника оперативной группы "Д", в которую входила руководимая им айнзатцкоманда 11-а, а также айнзатцкоманда 11-б, дислоцировавшаяся в Симферополе, и другие карательные подразделения оккупантов.
До ноября 1941 года айнзатцкоманда 11-а под руководством Цаппа проводила карательную деятельность по уничтожению советских патриотов в Кишиневе, Николаеве и Херсоне. С осени 1942 года до октября 1943 года Цапп руководил управлением полиции безопасности и СД (службы безопасности) генерального округа Таврии и Крыма, в который входила часть территории Херсонской и Запорожской областей.
Возглавляемая Цаппом айнзатцкоманда 11-а во время ее пребывания в Крыму "занималась карательной деятельностью против советских патриотов в городах Севастополе, Керчи, Ялте, Феодосии, Джанкое и Бахчисарайском районе", отмечается в постановлении. Также под руководством Цаппа в конце 1941 года было уничтожено почти все еврейское население указанных городов и районов, прилегающих к ним, отмечается в документе.
Весной 1942 года по инициативе и под руководством Цаппа его командой совместно с татарским добровольческим отрядом и полицейскими была проведена операция по уничтожению села Лаки Бахчисарайского района, жители которого помогали партизанам. "При этом по указанию Цаппа подчиненные ему каратели арестовали более 20 советских патриотов, которые были закрыты в помещении кооператива и заживо сожжены", - говорится в постановлении.
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"В числе сожженных был один грудной ребенок. В другом доме каратели привязали к кровати женщину с грудным ребенком, а затем подожгли дом, в котором они сгорели. Во время этой операции село Лаки было полностью сожжено. Оставшиеся в живых жители были отправлены в лагеря и высланы в другие районы", - отмечается в документе.

Костры смерти

Рассекреченные материалы также содержат детали массовых казней, которые гитлеровские оккупанты и их подручные совершали в отношении заключенных концлагеря "Красный", созданного летом 1942 года на территории одноименного совхоза. "В результате искусственно созданных невыносимо тяжелых условий - голода, отсутствия медицинской помощи, жестоких избиений и истязания - в этом лагере ежедневно умирали сотни советских граждан. Оставшихся в живых расстреливали и живьем сжигали на специально устроенных кострах, предварительно обливая жертвы бензином и смолой", - говорится в материалах.
Среди этих документов приведены показания, которые в июне 1944 года следователю наркомата госбезопасности СССР дала женщина, работавшая в столовой гестапо.
"Я лично сама видела, как трактор с прицепами заезжал в лагерь, где находились советские граждане, и всем мужчинам и женщинам, детям связывали назад руки проволокой и закрывали рты тряпками и укладывали их в прицепы, как бревна, и этот трактор с прицепами уходил в степь, а за ними шла грузовая автомашина с бензином", - говорила она.
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Другой обвиняемый, дававший показания следователю НКГБ в мае 1945 года, вспоминал, что по получении распоряжения из гестапо комендант лагеря "Красный" Карл Шпекман отдавал приказ подготовить автомашины, обслуживающий персонал, выставить в усиленную охрану, а арестованных, находившихся на полевых работах, собрать на территории лагеря, разбить по группам, поместить в сараи и оттуда вывозить к месту расстрела.
Согласно этим показаниям, перед погрузкой в грузовики всем арестованным связывали сзади руки, "а затем поодиночке по проложенному из досок трапу вводили в кузов автомашины и усаживали на колени друг за другом". По его словам, только 28-29 октября 1943 года было расстреляно примерно 600-700 человек из числа заключенных "Красного".
На выписке из показаний этого свидетеля, датированной апрелем 1968-го, имеется пометка о том, что она была послана в ФРГ 27 августа того же года.
Концлагерь у совхоза "Красный" - самый крупный в Крыму, устроенный фашистами возле Симферополя. Всего на территории полуострова за годы оккупации было создано несколько десятков лагерей, тюрем, фильтрационных и исправительных лагерей. Мемориал на месте самого крупного концлагеря Крыма был открыт 8 мая 2015 года. Комплекс включает в себя братскую могилу, Вечный огонь, памятные знаки на местах "колодцев смерти", часовню и музей.
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Установить точное число замученных в "Красном" не представляется возможным. Немецкие документы о лагере отсутствуют, а многие узники были уничтожены с последующим сожжением тел. Историки считают, что в период фашистской оккупации Крыма в 1941-1944 годах на территории созданного концлагеря были уничтожены свыше 15 тысяч человек, среди которых военнопленные, подпольщики-партизаны, а также многочисленные мирные жители, включая женщин и детей.
 
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