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Китай успешно вывел зонд "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса
Китай успешно вывел зонд "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" успешно вышел на орбиту Марса, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC). РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:11
2021-02-10T17:09
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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Китайский зонд "Тяньвэнь-1" успешно вышел на орбиту Марса, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).Отмечается, что таким образом зонд успешно выполнил задачу по вращению на орбите Красной планеты.Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.Зонд находится в полете уже 202 дня, от Земли он удалился на расстояние примерно в 192 миллионов километров, общая протяженность полета до Марса составит около 475 миллионов километров. В последующие дни аппарат проведет несколько корректировок и выйдет на орбиту ожидания Марса и начнет искать место для приземления. Посадка зонда запланирована на май-июнь.В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году. В апреле 2020 года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" - произведение великого китайского поэта Цай Юаня.Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
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марс, космос - риа наука, китай

Китай успешно вывел зонд "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса

16:11 10.02.2021 (обновлено: 17:09 10.02.2021)
 
© AP Photo / CNSAКитайский зонд "Тяньвэнь-1"
Китайский зонд Тяньвэнь-1 - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / CNSA
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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Китайский зонд "Тяньвэнь-1" успешно вышел на орбиту Марса, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
"Десятого февраля в 19.52 первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1", разработанный CASC, произвел торможение и успешно вышел на круговую орбиту Марса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом зонд успешно выполнил задачу по вращению на орбите Красной планеты.
Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.
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Зонд находится в полете уже 202 дня, от Земли он удалился на расстояние примерно в 192 миллионов километров, общая протяженность полета до Марса составит около 475 миллионов километров. В последующие дни аппарат проведет несколько корректировок и выйдет на орбиту ожидания Марса и начнет искать место для приземления. Посадка зонда запланирована на май-июнь.
В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году. В апреле 2020 года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" - произведение великого китайского поэта Цай Юаня.
Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
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