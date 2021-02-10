https://ria.ru/20210210/zond-1596851159.html

Китай успешно вывел зонд "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса

Китай успешно вывел зонд "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" успешно вышел на орбиту Марса, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC). РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:11

2021-02-10T16:11

2021-02-10T17:09

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космос - риа наука

китай

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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Китайский зонд "Тяньвэнь-1" успешно вышел на орбиту Марса, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).Отмечается, что таким образом зонд успешно выполнил задачу по вращению на орбите Красной планеты.Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.Зонд находится в полете уже 202 дня, от Земли он удалился на расстояние примерно в 192 миллионов километров, общая протяженность полета до Марса составит около 475 миллионов километров. В последующие дни аппарат проведет несколько корректировок и выйдет на орбиту ожидания Марса и начнет искать место для приземления. Посадка зонда запланирована на май-июнь.В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году. В апреле 2020 года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" - произведение великого китайского поэта Цай Юаня.Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.

https://ria.ru/20200908/kosmos-1576927369.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191112/1560862906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марс, космос - риа наука, китай