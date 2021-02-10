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В Калининграде жильцы квартиры нашли в ванной 80-сантиметровую змею
В Калининграде жильцы квартиры нашли в ванной 80-сантиметровую змею
Жильцы квартиры в Калининграде обнаружили в ванной комнате 80-сантиметровую змею, сообщил центр обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:07
2021-02-10T13:07
2021-02-10T13:07
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 10 фев - РИА Новости. Жильцы квартиры в Калининграде обнаружили в ванной комнате 80-сантиметровую змею, сообщил центр обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112".Прибывшие на место вызова спасатели отловили змею и вывезли из квартиры. В ближайшее время ее планируют передать в калининградский зоопарк.
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РИА Новости
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РИА Новости
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калининград, происшествия