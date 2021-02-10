В Калининграде жильцы квартиры нашли в ванной 80-сантиметровую змею

"В центр обработки вызовов системы-112 поступил вызов с информацией о том, что в одной из квартир Московского района Калининграда жильцы обнаружили змею в ванной комнате и немедленно вызвали спасателей. Прибыв на место, спасатели увидели перепуганных граждан и восьмидесятисантиметровую змею коричневого цвета. Как животное попало в квартиру, неизвестно, предположительно через подвал", - сообщил центр на своей странице "ВКонтакте".