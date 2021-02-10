https://ria.ru/20210210/zhiteli-1596793615.html

ФСБ рассекретила новые документы о массовых казнях в Крыму

ФСБ рассекретила новые документы о массовых казнях в Крыму

Федеральная служба безопасности рассекретила новые архивные документы о массовых убийствах нацистами мирного населения в Крыму в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:49

2021-02-10T11:49

2021-02-10T12:30

75 лет великой победы

без срока давности

владимир бобков

центральный музей тавриды

германия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Федеральная служба безопасности рассекретила новые архивные документы о массовых убийствах нацистами мирного населения в Крыму в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета Крыма со ссылкой на вице-спикера Владимира Бобкова.Одним из наиболее важных документов Бобков назвал копию официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела против арестованного на тот момент оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд Пауля Цаппа.По его словам, в 1970-х годах это уголовное дело стало настоящим детонатором — после него начался массовый сбор информации для судебных процессов над нацистскими преступниками. "Случайная находка стала большим политическим процессом, который затем перерос в международный диалог и первый военный трибунал", — добавил Бобков.Протоколы допросов свидетелей массовых казней советских людей в концлагере "Красный" позволяют дополнить знания о тех страшных эпизодах. "Среди архивов — свидетельства переводчиков, перешедших на службу фашистской Германии и ставших соучастниками преступлений в симферопольской тюрьме гитлеровской службы безопасности СД", — отметил Бобков.Рассекреченные материалы передали руководству Центрального музея Тавриды.Бобков также отметил важность сотрудничества ученых-историков и Следственного комитета в вопросе восстановления исторической правды."Во многих исторических документах, например фотографиях, подписях к ним, могут содержаться неточности и ошибки. Следователи могут не учесть этого, поскольку не так глубоко погружены в тему и детали. В этом вопросе неоценима помощь экспертов-историков. Только в таком тандеме мы сможем двигаться вперед и избегать досадных ошибок", — заключил вице-спикер.

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

без срока давности, владимир бобков, центральный музей тавриды, германия