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ФСБ рассекретила новые документы о массовых казнях в Крыму
ФСБ рассекретила новые документы о массовых казнях в Крыму
Федеральная служба безопасности рассекретила новые архивные документы о массовых убийствах нацистами мирного населения в Крыму в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:49
2021-02-10T12:30
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без срока давности
владимир бобков
центральный музей тавриды
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Федеральная служба безопасности рассекретила новые архивные документы о массовых убийствах нацистами мирного населения в Крыму в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета Крыма со ссылкой на вице-спикера Владимира Бобкова.Одним из наиболее важных документов Бобков назвал копию официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела против арестованного на тот момент оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд Пауля Цаппа.По его словам, в 1970-х годах это уголовное дело стало настоящим детонатором — после него начался массовый сбор информации для судебных процессов над нацистскими преступниками. "Случайная находка стала большим политическим процессом, который затем перерос в международный диалог и первый военный трибунал", — добавил Бобков.Протоколы допросов свидетелей массовых казней советских людей в концлагере "Красный" позволяют дополнить знания о тех страшных эпизодах. "Среди архивов — свидетельства переводчиков, перешедших на службу фашистской Германии и ставших соучастниками преступлений в симферопольской тюрьме гитлеровской службы безопасности СД", — отметил Бобков.Рассекреченные материалы передали руководству Центрального музея Тавриды.Бобков также отметил важность сотрудничества ученых-историков и Следственного комитета в вопросе восстановления исторической правды."Во многих исторических документах, например фотографиях, подписях к ним, могут содержаться неточности и ошибки. Следователи могут не учесть этого, поскольку не так глубоко погружены в тему и детали. В этом вопросе неоценима помощь экспертов-историков. Только в таком тандеме мы сможем двигаться вперед и избегать досадных ошибок", — заключил вице-спикер.
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без срока давности, владимир бобков, центральный музей тавриды, германия

ФСБ рассекретила новые документы о массовых казнях в Крыму

11:49 10.02.2021 (обновлено: 12:30 10.02.2021)
 
© Предоставлено ФСБ РФФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Предоставлено ФСБ РФ
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Федеральная служба безопасности рассекретила новые архивные документы о массовых убийствах нацистами мирного населения в Крыму в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета Крыма со ссылкой на вице-спикера Владимира Бобкова.
Одним из наиболее важных документов Бобков назвал копию официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела против арестованного на тот момент оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд Пауля Цаппа.
© Предоставлено ФСБ РФФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Предоставлено ФСБ РФ
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами

"Этот преступник, который лично принимал участие в уничтожении мирных граждан в Крыму, был повторно арестован в ФРГ в 1967 году и осужден на пожизненное заключение за убийство почти 13,5 тысячи человек. Несмотря на такой суровый приговор, Пауль Цапп вышел на свободу в 1986 году и прожил долгую жизнь, скончавшись лишь в 94 года", — сказал вице-спикер.

По его словам, в 1970-х годах это уголовное дело стало настоящим детонатором — после него начался массовый сбор информации для судебных процессов над нацистскими преступниками. "Случайная находка стала большим политическим процессом, который затем перерос в международный диалог и первый военный трибунал", — добавил Бобков.
© Предоставлено ФСБ РФФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
1 из 3
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
© Предоставлено ФСБ РФ
© Предоставлено ФСБ РФФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
2 из 3
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
© Предоставлено ФСБ РФ
© Предоставлено ФСБ РФФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
3 из 3
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
© Предоставлено ФСБ РФ
1 из 3
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
© Предоставлено ФСБ РФ
2 из 3
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
© Предоставлено ФСБ РФ
3 из 3
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
© Предоставлено ФСБ РФ
Протоколы допросов свидетелей массовых казней советских людей в концлагере "Красный" позволяют дополнить знания о тех страшных эпизодах. "Среди архивов — свидетельства переводчиков, перешедших на службу фашистской Германии и ставших соучастниками преступлений в симферопольской тюрьме гитлеровской службы безопасности СД", — отметил Бобков.

"Важными оказались свидетельские показания мирных жителей, которые по крупицам позволяют подтвердить ранее обнаруженные, но недоказанные факты. Так, протокол допроса одной из жительниц послевоенного Старого Крыма дает основания добавить фамилии подпольщиков группы Цыганкова на стену скорби мемориала", — пояснил он.

Рассекреченные материалы передали руководству Центрального музея Тавриды.
© Предоставлено ФСБ РФФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Предоставлено ФСБ РФ
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
Бобков также отметил важность сотрудничества ученых-историков и Следственного комитета в вопросе восстановления исторической правды.
"Во многих исторических документах, например фотографиях, подписях к ним, могут содержаться неточности и ошибки. Следователи могут не учесть этого, поскольку не так глубоко погружены в тему и детали. В этом вопросе неоценима помощь экспертов-историков. Только в таком тандеме мы сможем двигаться вперед и избегать досадных ошибок", — заключил вице-спикер.
© Предоставлено ФСБ РФФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Предоставлено ФСБ РФ
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами
 
75 лет Великой ПобедыБез срока давностиВладимир БобковЦентральный музей ТавридыГермания
 
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