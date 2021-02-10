https://ria.ru/20210210/zayavka-1596900541.html

Опубликована выписка подачи заявки на регистрацию "Спутника V" в ЕС

Опубликована выписка подачи заявки на регистрацию "Спутника V" в ЕС

В аккаунте вакцины против коронавируса "Спутник V" в Twitter в ответ на заявление европейского регистратора, что в ЕС не получали заявку на регистрацию вакцины, РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T20:15

2021-02-10T20:15

2021-02-10T20:15

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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россия

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В аккаунте вакцины против коронавируса "Спутник V" в Twitter в ответ на заявление европейского регистратора, что в ЕС не получали заявку на регистрацию вакцины, опубликована выписка подачи этой заявки."В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что они не могут найти заявку "Спутник V" для ответа, мы прикрепляем выписку от этой заявки 1379253 от 29 января 2021 года ниже", - говорится в сообщении.Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA, уточнили в РФПИ.В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появления первых одобренных вакцин против коронавируса принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Применение вакцины "Спутник V" было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянме и Ливане.

https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596866379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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