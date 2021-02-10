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https://ria.ru/20210210/zavorotnyuk-1596843160.html
Анна Заворотнюк показала, как "предается пороку"
Анна Заворотнюк показала, как "предается пороку"
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна, которая на днях улетела отдыхать в Дубай, разместила в Instagram фото, на котором сидит за столиком в кафе, а перед ней –... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:40
2021-02-10T15:42
шоубиз
анна заворотнюк
стиль жизни
дубай
знаменитости
звезды
питание
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна, которая на днях улетела отдыхать в Дубай, разместила в Instagram фото, на котором сидит за столиком в кафе, а перед ней – большой кусок торта.В последнее время Анна стала активнее в соцсетях. Она общается с подписчиками, отвечает на некоторые их вопросы, а также демонстрирует изменения во внешности.Судя по стройной фигуре девушки, трудно поверить, что у нее есть зависимость от сладкого, в чем она и призналась в этой публикации.Пока же, рассказывает Анна Заворотнюк, она не хочет полностью отказываться от сладкого, но будет пытаться ограничивать себя в его потреблении.
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анна заворотнюк, стиль жизни, дубай, знаменитости, звезды, питание

Анна Заворотнюк показала, как "предается пороку"

15:40 10.02.2021 (обновлено: 15:42 10.02.2021)
 
© Фото : @anna_zavorotnyu/InstagramАнна Заворотнюк
Анна Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : @anna_zavorotnyu/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна, которая на днях улетела отдыхать в Дубай, разместила в Instagram фото, на котором сидит за столиком в кафе, а перед ней – большой кусок торта.
"Предаюсь пороку", – подписала снимок модель.
В последнее время Анна стала активнее в соцсетях. Она общается с подписчиками, отвечает на некоторые их вопросы, а также демонстрирует изменения во внешности.
Судя по стройной фигуре девушки, трудно поверить, что у нее есть зависимость от сладкого, в чем она и призналась в этой публикации.

"Восхищаюсь людьми, которые имеют настолько сильную волю, чтобы отказаться от сладкого", – написала модель и выразила надежду, что и она когда-нибудь сможет контролировать этот процесс.

Пока же, рассказывает Анна Заворотнюк, она не хочет полностью отказываться от сладкого, но будет пытаться ограничивать себя в его потреблении.
Фотография из Instagram-аккаунта Анны Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 12:18Шоубиз
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о главном дне в жизни
 
ШоубизАнна ЗаворотнюкСтиль жизниДубайЗнаменитостизвездыПитание
 
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