https://ria.ru/20210210/zavorotnyuk-1596843160.html

Анна Заворотнюк показала, как "предается пороку"

Анна Заворотнюк показала, как "предается пороку"

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна, которая на днях улетела отдыхать в Дубай, разместила в Instagram фото, на котором сидит за столиком в кафе, а перед ней –... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:40

2021-02-10T15:40

2021-02-10T15:42

шоубиз

анна заворотнюк

стиль жизни

дубай

знаменитости

звезды

питание

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна, которая на днях улетела отдыхать в Дубай, разместила в Instagram фото, на котором сидит за столиком в кафе, а перед ней – большой кусок торта.В последнее время Анна стала активнее в соцсетях. Она общается с подписчиками, отвечает на некоторые их вопросы, а также демонстрирует изменения во внешности.Судя по стройной фигуре девушки, трудно поверить, что у нее есть зависимость от сладкого, в чем она и призналась в этой публикации.Пока же, рассказывает Анна Заворотнюк, она не хочет полностью отказываться от сладкого, но будет пытаться ограничивать себя в его потреблении.

https://ria.ru/20210114/zavorotnyuk-1592985260.html

дубай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна заворотнюк, стиль жизни, дубай, знаменитости, звезды, питание