https://ria.ru/20210129/zavorotnyuk-1594989345.html

Дочь Анастасии Заворотнюк ответила на вопрос о личной жизни

Дочь Анастасии Заворотнюк ответила на вопрос о личной жизни

Блогер, модель и дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в беседе с подписчиками в сторис Instagram оставила редкий комментарий по поводу своей личной жизни. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T04:32

2021-01-29T04:32

2021-01-29T12:28

егор крид

анастасия заворотнюк

шоубиз

анна заворотнюк

отношения

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Блогер, модель и дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в беседе с подписчиками в сторис Instagram оставила редкий комментарий по поводу своей личной жизни."У вас есть молодой человек?" — анонимно поинтересовался один из пользователей.Имя своего друга 25-летняя модель не раскрыла, но, судя по всему, у них все хорошо. Когда ее спросили, в чем секрет длительных отношений, Анна Заворотнюк коротко ответила: "В любви". Старшая дочь Анастасии Заворотнюк никогда не распространялась о личной жизни. Однако, как ранее сообщали СМИ, она недолгое время встречалась с музыкантом Егором Кридом, а также с бизнесменом Мансуром Джамалдаевым.

https://ria.ru/20201130/zavorotnyuk-1586978205.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор крид, анастасия заворотнюк, анна заворотнюк, отношения, знаменитости, звезды, instagram