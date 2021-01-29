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Дочь Анастасии Заворотнюк ответила на вопрос о личной жизни
Дочь Анастасии Заворотнюк ответила на вопрос о личной жизни
Блогер, модель и дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в беседе с подписчиками в сторис Instagram оставила редкий комментарий по поводу своей личной жизни. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T04:32
2021-01-29T04:32
2021-01-29T12:28
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Блогер, модель и дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в беседе с подписчиками в сторис Instagram оставила редкий комментарий по поводу своей личной жизни."У вас есть молодой человек?" — анонимно поинтересовался один из пользователей.Имя своего друга 25-летняя модель не раскрыла, но, судя по всему, у них все хорошо. Когда ее спросили, в чем секрет длительных отношений, Анна Заворотнюк коротко ответила: "В любви". Старшая дочь Анастасии Заворотнюк никогда не распространялась о личной жизни. Однако, как ранее сообщали СМИ, она недолгое время встречалась с музыкантом Егором Кридом, а также с бизнесменом Мансуром Джамалдаевым.
https://ria.ru/20201130/zavorotnyuk-1586978205.html
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егор крид, анастасия заворотнюк, анна заворотнюк, отношения, знаменитости, звезды, instagram
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Блогер, модель и дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в беседе с подписчиками в сторис Instagram оставила редкий комментарий по поводу своей личной жизни.
"У вас есть молодой человек?" — анонимно поинтересовался один из пользователей.
"Да, мы вместе уже очень много лет", — призналась Анна.
Имя своего друга 25-летняя модель не раскрыла, но, судя по всему, у них все хорошо. Когда ее спросили, в чем секрет длительных отношений, Анна Заворотнюк коротко ответила: "В любви".
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк никогда не распространялась о личной жизни. Однако, как ранее сообщали СМИ, она недолгое время встречалась с музыкантом Егором Кридом, а также с бизнесменом Мансуром Джамалдаевым.