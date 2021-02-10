https://ria.ru/20210210/zarplaty-1596827635.html
Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
Должна быть полная объективная картина с ситуацией с зарплатами в регионах, нужно анализировать проблемы в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:32
2021-02-10T14:32
2021-02-10T14:32
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Должна быть полная объективная картина с ситуацией с зарплатами в регионах, нужно анализировать проблемы в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.На совещании с членами правительства президент поручил кабмину и субъектам оперативно изучить положение с уровнем зарплат бюджетников во всех сферах и регионах страны. Современные цифровые и информационные возможности позволяют сделать это в отношении каждого конкретного специалиста, обратил внимание президент."То есть на выходе должна быть полная, объективная, исчерпывающая картина. Я повторю: такой анализ должен быть сделан не в среднем, лишь на уровне организаций", - сказал он.
https://ria.ru/20210210/zarplata-1596822805.html
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