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Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
Президент Владимир Путин поручил правительству оперативно решить проблемы с зарплатами бюджетников. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:16
2021-02-10T14:16
2021-02-10T14:49
правительство рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству оперативно решить проблемы с зарплатами бюджетников.Глава государства подчеркнул, что следует оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников в целом. "Вообще бюджетников. Во всех сферах и в регионах страны", — добавил он.По словам Путина, современные цифровые и информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста."Такие возможности, по сути, у нас сегодня есть. То есть на выходе должна быть полная объективная исчерпывающая картина", — сказал президент.Он также вернулся к вопросу об уровне зарплат научных сотрудников, который на днях подняла одна из участниц Совета по науке и образованию."Очень часто мы видим — ну, во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько, — что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается: что по отчетам все вроде бы так сходится, а сходится это подчас за счет различных, повторяю, каких-то ухищрений, когда специалистов переводят, как вот было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках Совета, на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет", — отметил глава государства, напомнив, что в послании Федеральному собранию 2019 года обратил особое внимание на то, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен.Ключевое требование здесь, по словам Путина, — оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой.
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правительство рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
поручил правительству оперативно решить проблемы с зарплатами бюджетников.
"Главное — необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы", — сказал он на совещании с членами кабмина.
Глава государства подчеркнул, что следует оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников в целом.
"Вообще бюджетников. Во всех сферах и в регионах страны", — добавил он.
По словам Путина, современные цифровые и информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста.
"Такие возможности, по сути, у нас сегодня есть. То есть на выходе должна быть полная объективная исчерпывающая картина", — сказал президент.
Он также вернулся к вопросу об уровне зарплат научных сотрудников, который на днях подняла одна из участниц Совета по науке и образованию.
"Очень часто мы видим — ну, во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько, — что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается: что по отчетам все вроде бы так сходится, а сходится это подчас за счет различных, повторяю, каких-то ухищрений, когда специалистов переводят, как вот было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках Совета, на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет", — отметил глава государства, напомнив, что в послании Федеральному собранию 2019 года обратил особое внимание на то, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен.
"Здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял, как мы понимаем. Вместе с тем порой мы видим, что по сути поставленной задачи многое в мелочах меняется. Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб.
Владимир Путин
президент России
Ключевое требование здесь, по словам Путина, — оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой.