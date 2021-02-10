https://ria.ru/20210210/zarplaty-1596823696.html

Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников

Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников

Президент Владимир Путин поручил правительству оперативно решить проблемы с зарплатами бюджетников. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:16

2021-02-10T14:16

2021-02-10T14:49

правительство рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству оперативно решить проблемы с зарплатами бюджетников.Глава государства подчеркнул, что следует оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников в целом. "Вообще бюджетников. Во всех сферах и в регионах страны", — добавил он.По словам Путина, современные цифровые и информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста."Такие возможности, по сути, у нас сегодня есть. То есть на выходе должна быть полная объективная исчерпывающая картина", — сказал президент.Он также вернулся к вопросу об уровне зарплат научных сотрудников, который на днях подняла одна из участниц Совета по науке и образованию."Очень часто мы видим — ну, во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько, — что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается: что по отчетам все вроде бы так сходится, а сходится это подчас за счет различных, повторяю, каких-то ухищрений, когда специалистов переводят, как вот было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках Совета, на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет", — отметил глава государства, напомнив, что в послании Федеральному собранию 2019 года обратил особое внимание на то, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен.Ключевое требование здесь, по словам Путина, — оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой.

https://ria.ru/20210209/uchenye-1596633699.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/putin-1596541218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство рф, владимир путин, общество