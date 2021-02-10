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Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам оперативно и внимательно изучить вопрос зарплат бюджетников в РФ. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:16
2021-02-10T14:30
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам оперативно и внимательно изучить вопрос зарплат бюджетников в РФ."Прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработной платы бюджетников вообще. Вообще бюджетников. Во всех сферах и в регионах страны", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.Путин отметил, что современные цифровые и информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста."Такие возможности по сути у нас сегодня есть. То есть на выходе должна быть полная объективная исчерпывающая картина", - отметил он.Путин добавил, что "нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника" и подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы.
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россия, владимир путин, общество

Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников

14:16 10.02.2021 (обновлено: 14:30 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам оперативно и внимательно изучить вопрос зарплат бюджетников в РФ.
"Прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработной платы бюджетников вообще. Вообще бюджетников. Во всех сферах и в регионах страны", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что современные цифровые и информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста.
"Такие возможности по сути у нас сегодня есть. То есть на выходе должна быть полная объективная исчерпывающая картина", - отметил он.
Путин добавил, что "нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника" и подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы.
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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