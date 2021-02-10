https://ria.ru/20210210/zarplata-1596823261.html

Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников

Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам оперативно и внимательно изучить вопрос зарплат бюджетников в РФ. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:16

2021-02-10T14:16

2021-02-10T14:30

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам оперативно и внимательно изучить вопрос зарплат бюджетников в РФ."Прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработной платы бюджетников вообще. Вообще бюджетников. Во всех сферах и в регионах страны", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.Путин отметил, что современные цифровые и информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста."Такие возможности по сути у нас сегодня есть. То есть на выходе должна быть полная объективная исчерпывающая картина", - отметил он.Путин добавил, что "нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника" и подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы.

https://ria.ru/20210209/mediki-1596630134.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество