Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам

"Очень часто мы видим - ну во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько - что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается: что по отчетам все вроде бы так сходится, а сходится это подчас за счет различных, повторяю, каких-то ухищрений, когда специалистов переводят, как вот было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках Совета, на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет", - сказал он на совещании с кабмином.