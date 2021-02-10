https://ria.ru/20210210/zarplata-1596822805.html
Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам
Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам
Некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы все сходилось по отчетам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:15
2021-02-10T14:15
2021-02-10T14:35
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы все сходилось по отчетам, заявил президент РФ Владимир Путин.В начале совещания с членами правительства Путин отметил, что хотел бы вернуться к вопросу, который недавно прозвучал на Совете по науке и образованию в выступлении одного из участников, - уровне заработных плат научных сотрудников.Путин напомнил, что в 2017 году правительство отчиталось о выполнении "майского" указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы, при этом в послании 2019 года особое внимание было обращено на то, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен.
https://ria.ru/20210210/zarplata-1596824808.html
https://ria.ru/20210209/uchenye-1596633699.html
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общество, россия, владимир путин