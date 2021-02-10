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Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам
Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам
Некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы все сходилось по отчетам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:15
2021-02-10T14:35
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы все сходилось по отчетам, заявил президент РФ Владимир Путин.В начале совещания с членами правительства Путин отметил, что хотел бы вернуться к вопросу, который недавно прозвучал на Совете по науке и образованию в выступлении одного из участников, - уровне заработных плат научных сотрудников.Путин напомнил, что в 2017 году правительство отчиталось о выполнении "майского" указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы, при этом в послании 2019 года особое внимание было обращено на то, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен.
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общество, россия, владимир путин

Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам

14:15 10.02.2021 (обновлено: 14:35 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по итогам работы в 2020 году и по задачам на 2021 год
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по итогам работы в 2020 году и по задачам на 2021 год - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы все сходилось по отчетам, заявил президент РФ Владимир Путин.
В начале совещания с членами правительства Путин отметил, что хотел бы вернуться к вопросу, который недавно прозвучал на Совете по науке и образованию в выступлении одного из участников, - уровне заработных плат научных сотрудников.
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"Очень часто мы видим - ну во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько - что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается: что по отчетам все вроде бы так сходится, а сходится это подчас за счет различных, повторяю, каких-то ухищрений, когда специалистов переводят, как вот было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках Совета, на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет", - сказал он на совещании с кабмином.

Путин напомнил, что в 2017 году правительство отчиталось о выполнении "майского" указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы, при этом в послании 2019 года особое внимание было обращено на то, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен.

"Здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял, как мы понимаем. Вместе с тем, порой мы видим, что по сути поставленной задачи многое в мелочах меняется. Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб", - подчеркнул президент.

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ОбществоРоссияВладимир Путин
 
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