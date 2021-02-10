https://ria.ru/20210210/zapret-1596809363.html

Волгоградская прокуратура хочет запретить депутатам брать жен помощницами

Волгоградская прокуратура хочет запретить депутатам брать жен помощницами

Прокуратура Волгоградской области внесла в региональный парламент предложение запретить депутатам устраивать своими помощниками жен и других членов семьи,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:04

2021-02-10T13:04

2021-02-10T13:04

волгоградская областная дума

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 10 фев – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области внесла в региональный парламент предложение запретить депутатам устраивать своими помощниками жен и других членов семьи, сообщила журналистам старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.По ее словам, в ходе прокурорской проверки деятельности Волгоградской областной думы выяснилось, что два депутата устроили своими помощниками жен. Супруги, по информации ведомства, получали по 40 тысяч рублей в месяц, при этом у них есть основная работа. Прокуратура направила председателю регионального парламента представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.Она отметила, что в ходе проверки выяснилось также, что 11 депутатов облдумы предоставили неверные сведения о своих доходах. По словам Чередининой, "суммы искаженных доходов варьировались от 33 тысяч до (без малого) 7 миллионов рублей".

https://ria.ru/20210209/galstuk-1596748235.html

волгоградская область

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волгоградская областная дума, волгоградская область