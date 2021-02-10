https://ria.ru/20210210/zapis-1596880441.html

Украина попросила Канаду предоставить запись со словами о крушении Boeing

Украина попросила Канаду предоставить запись со словами о крушении Boeing

Офис генерального прокурора Украины просит власти Канады предоставить аудиозапись о крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года, на... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:20

2021-02-10T18:20

2021-02-10T19:09

ильгар мамедов

boeing 737-800

международные авиалинии украины

мохаммад джавад зариф

швеция

сша

крушение украинского самолета в иране

мид ирана

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156320/39/1563203947_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_382a435edf260a3c168d83fddc822b06.jpg

КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины просит власти Канады предоставить аудиозапись о крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года, на которой якобы глава МИД Ирана говорит о необходимости скрыть причины катастрофы.Ранее телеканал CBC сообщил, что правительство и службы безопасности Канады изучают аудиозапись, на которой, предположительно, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит о том, что правда о причине крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном в январе 2020 года не может быть раскрыта в интересах безопасности. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что данные СМИ о словах Зарифа не соответствуют действительности.По словам заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, украинская сторона рассчитывает получить возможность параллельного проведения экспертиз.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

https://ria.ru/20200823/boeing-1576196073.html

https://ria.ru/20210109/aviakatastrofy-1592397270.html

https://ria.ru/20201221/iran-1590178144.html

швеция

сша

канада

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильгар мамедов, boeing 737-800, международные авиалинии украины, мохаммад джавад зариф, швеция, сша, крушение украинского самолета в иране, мид ирана, канада, украина, в мире