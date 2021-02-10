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Украина попросила Канаду предоставить запись со словами о крушении Boeing
Украина попросила Канаду предоставить запись со словами о крушении Boeing
Офис генерального прокурора Украины просит власти Канады предоставить аудиозапись о крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года, на... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:20
2021-02-10T19:09
ильгар мамедов
boeing 737-800
международные авиалинии украины
мохаммад джавад зариф
швеция
сша
крушение украинского самолета в иране
мид ирана
канада
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КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины просит власти Канады предоставить аудиозапись о крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года, на которой якобы глава МИД Ирана говорит о необходимости скрыть причины катастрофы.Ранее телеканал CBC сообщил, что правительство и службы безопасности Канады изучают аудиозапись, на которой, предположительно, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит о том, что правда о причине крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном в январе 2020 года не может быть раскрыта в интересах безопасности. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что данные СМИ о словах Зарифа не соответствуют действительности.По словам заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, украинская сторона рассчитывает получить возможность параллельного проведения экспертиз.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
https://ria.ru/20200823/boeing-1576196073.html
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ильгар мамедов, boeing 737-800, международные авиалинии украины, мохаммад джавад зариф, швеция, сша, крушение украинского самолета в иране, мид ирана, канада, украина, в мире

Украина попросила Канаду предоставить запись со словами о крушении Boeing

18:20 10.02.2021 (обновлено: 19:09 10.02.2021)
 
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Sputnik / Mazyar Asadi
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КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины просит власти Канады предоставить аудиозапись о крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года, на которой якобы глава МИД Ирана говорит о необходимости скрыть причины катастрофы.
Ранее телеканал CBC сообщил, что правительство и службы безопасности Канады изучают аудиозапись, на которой, предположительно, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит о том, что правда о причине крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном в январе 2020 года не может быть раскрыта в интересах безопасности. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что данные СМИ о словах Зарифа не соответствуют действительности.
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"Офис генпрокурора обращается к Канаде касательно получения аудиофайла, который может свидетельствовать об умышленном сбивании украинского самолета в Иране", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, украинская сторона рассчитывает получить возможность параллельного проведения экспертиз.

"Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и на Украине. А, следовательно, и следствие пойдет более оперативно для быстрого установления истины и восстановления справедливости", - приводит слова Мамедова сайт офиса генпрокурора.

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Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
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