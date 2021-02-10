https://ria.ru/20210210/zakon-1596733804.html

Новые гонения — старые методы. Украину вернули на три года назад

Новые гонения — старые методы. Украину вернули на три года назад

Украинская православная церковь заявила о давлении со стороны государства. Верующие надеялись на прекращение преследований с приходом к власти Владимира... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T08:00

2021-02-10T08:00

2021-02-10T08:08

религия и мировоззрение

ситуация на украине

ситуация вокруг упц

константинопольский патриархат

аналитика - религия и мировоззрение

украинская православная церковь

петр порошенко

русская православная церковь

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Олег Налисник. Украинская православная церковь заявила о давлении со стороны государства. Верующие надеялись на прекращение преследований с приходом к власти Владимира Зеленского, однако он их обманул и решил задейстовать созданные при Порошенко законы, ущемляющие в правах крупнейшую в стране религиозную организацию. О том, чем обернется новый виток гонений, — в материале РИА Новости. Мнимый успехУкраинские власти отчитались об успехах: в чем-то страна уже догнала Бельгию. А именно в "уровне религиозной свободы". Об этом на днях заявил глава департамента по вопросам религии Минкультуры Андрей Юраш."В течение последних пяти-шести лет индекс религиозной свободы по десятибалльной шкале вырос с 4,2 процента до 3,8 (чем меньше индекс — тем больше свободы. — Прим. ред.). И Украина сейчас находится на уровне Бельгии. Думаю, это свидетельствует о том, что ни у кого в мире и в Украине нет претензий относительно гармонии, толерантности государственно-религиозных отношений", — заявил чиновник на пресс-конференции в Киеве. Зато претензии есть со стороны властей к самим религиозным организациям. Речь идет прежде всего о самой крупной — Украинской православной церкви (УПЦ). Ее служителей чиновник "государства с высоким уровнем терпимости" прямо назвал преступниками. Как и депутатов Верховной рады, которые вступились за миллионы верующих. Еще в 2019-м 49 парламентариев потребовали у Конституционного суда Украины отменить скандальный закон "О переименовании УПЦ". Эту религиозную организацию обязали сменить название на "Российская православная церковь в Украине" и указать, что будто бы она "управляется из страны-агрессора". Этот законопроект приняли еще два года назад. Документ был частью большого плана президента Петра Порошенко по созданию "незалежной церкви". Сначала он заручился поддержкой патриарха Константинопольского Варфоломея, потом усадил за один стол раскольников, пообещав им роль ведущей религиозной структуры в стране. Так возникла раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ).Но большинство украинцев — прихожан УПЦ — переходить туда не пожелали. Это было очевидно еще до создания ПЦУ, поэтому против канонической церкви организовали гонения. В том числе и на законодательном уровне — решили узаконить силовой захват ее храмов и отнять известное всему миру название. А заодно и официально заклеймить "врагами страны". "Насолить России" таким образом Порошенко хотел неспроста: на носу были президентские выборы. Но ни показательная "борьба с агентами агрессора", ни создание "единой автокефальной" структуры и дарование ей томоса не помогли ему переизбраться. Когда Владимир Зеленский выиграл выборы, Конституционный суд приостановил действие скандального закона. Украинская церковь не обязана менять название, поскольку, как говорилось в решении, это противоречит статье 35 Основного закона страны:"Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа — от церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная".Новый виток конфликтаПосле ухода Порошенко Зеленский демонстративно отстранялся от церковной проблемы. А его первая встреча с патриархом Варфоломеем в Стамбуле закончилась скандалом: он отказался подписывать совместный меморандум. Дело в том, что Фанар (стамбульский район, где расположен административный центр Констатинопольского патриархата) вписал туда фразу о "продолжении президентом Украины религиозного курса предшественника". Греки хотели заставить нового главу государства выполнить обещания Порошенко. Тот — в обмен на томос — сулил передать церковному Стамбулу самые значимые храмы и монастыри Украины. В связи с этим в УПЦ заговорили о "смене курса" и ослаблении давления. Мол, мрачный пятилетний период, когда церковь потеряла несколько сотен приходов, позади. С президентом Зеленским верующие связывали большие надежды.Но осенью прошлого года украинский лидер неожиданно вмешался в церковную повестку. На второй встрече в Стамбуле он пригласил патриарха Варфоломея посетить Киев. И дал понять, что он в церковном вопросе на стороне Фанара. Украинские раскольники анонсировали новую волну захвата храмов. Они всячески подчеркивали, что власть снова на их стороне. Такой смелости они не демонстрировали со времен Порошенко.И вот их слова стали реальностью. Вся Украина наблюдает за конфликтом в селе Галиновка Волынской области. Шестого февраля представители ПЦУ вместе с полицейскими срезали замки местного храма, который принадлежит канонической Украинской церкви. Объяснили это "сменой устава общины" — дескать, прихожане проголосовали за переход к раскольникам. "Все документы, подтверждающие законное право владеть храмом Сергия Радонежского, находятся у его настоятеля протоиерея Юрия Татунчака. Его религиозная община уже больше полугода молится под стенами церкви, так как вход ее из-за спора закрыли на замок", — говорит протоиерей Сергий Гуз, благочинный Владимиро-Волынского района, где находится храм.Официальный Киев, несмотря на просьбы верующих разрешить конфликт, молчит. А забытый многими закон о переименовании УПЦ "достали с полки". В течение февраля Конституционный суд может запустить его вновь. Или вовсе отменить.Истинные целиОтмены закона больше всего не хотят в ПЦУ. Руководящий орган этой структуры не скрывает, для чего этот документ принимали в 2018 году. "Следствием такого игнорирования закона (со стороны УПЦ. — Прим. ред.) становится то, что руководство религиозных организаций (общин. — Прим. ред.), принадлежащих Московскому патриархату на Украине, не может вносить изменения в Единый государственный реестр, не может изменить указанных в реестре руководителей на других, не может регистрировать новые религиозные организации", — говорится в заявлении "синода" ПЦУ.Иными словами, даже если раскольники насильно захватывают храмы, потом верующим канонической церкви все равно удается отстоять в суде свои права. Поэтому немало храмов, якобы перешедших в раскольническую структуру, на самом деле закрыты из-за юридических тяжб. Раскольники винят в этом "пророссийских политиков" и "агентов Кремля", которые якобы давят на суд. Утверждают, что УПЦ напрямую "управляется из Москвы", потому что та входит в состав Русской православной церкви.А ведь в уставе РПЦ прописано, что Украинская православная церковь — автономная структура и все решения принимает исключительно самостоятельно. В УПЦ отмечают, что она наделена куда большими правами, чем раскольническая ПЦУ. Та, согласно тексту томоса, выданного Константинополем, не может, например, создавать приходы за пределами Украины. "Сегодня разработан порядок открытия украинских приходов и назначения духовенства для служения среди украинской диаспоры. Священников для иностранных приходов избирают из украинских клириков. Их назначают по ходатайству Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины (предстоятеля канонической Украинской православной церкви. — Прим. ред.). В уставе ПЦУ указано, что исключительное право духовной опеки православной диаспорой имеет Константинопольский патриарх", — объясняет ректор Киевской духовной академии УПЦ епископ Белгородский Сильвестр. "Под постоянным давлением"Впрочем, канонические тонкости не особо тревожат светских политиков. Как и беспокойство простых верующих — прихожане УПЦ массово шлют письма в офис президента с просьбой прекратить давление на Церковь. "Религиозные общины УПЦ находятся под постоянным давлением между органами государственной власти и рейдерами, нас лишили возможности вносить изменения в учредительные документы, менять руководителей, открывать счета в банковских учреждениях, пользоваться услугами нотариусов, оформлять права на земельные участки под церковными сооружениями и прочее. Как следствие, увеличилось количество межконфессиональных противостояний, усилились религиозная вражда и конфликты в государстве", — говорится в тексте обращения от имени священников и мирян.Они уверены, что власти специально устроили охоту на ведьм именно сейчас. Доверие к Зеленскому и его партии "Слуга народа" стремительно падает. Люди разочаровались в политике. И, возможно, президент захотел отвлечь внимание населения на поиск "внешних врагов". "Что интересно, когда Порошенко пришел к власти, то тоже сначала нейтрально относился к церковному вопросу. А ближе к концу срока активно в него вмешался", — напоминает украинский политолог Ростислав Ищенко. Но ставка на раскольников его не спасла. Ведь каноническая Церковь, добавляет Ищенко, была и остается "самой уважаемой в стране организацией". По данным Киевского международного института социологии, больше всего украинцев доверяют именно ей и армии. "По сути дела, президент, гоняясь за тараканами, сжигает свой дом. Ведь одно дело, если бы речь шла чисто об экономических проблемах, в коих увязла страна. Но тут духовные ценности, общие для бедняков и для богачей. И все они встанут на защиту веры", — рассуждает политолог.Поэтому новая волна нападок на каноническую Церковь, полагает эксперт, особо ничего не изменит. Напротив, давление президента лишь усилит отпор верующих и обернется для него политическим крахом.

https://ria.ru/20210113/raskol-1592778994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, ситуация вокруг упц, константинопольский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, петр порошенко, русская православная церковь, владимир зеленский, волынская область, стамбул