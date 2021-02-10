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Попова оценила ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России каждый день регистрируется более 10 тысяч новых случаев коронавируса, и это много. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:12
2021-02-10T17:12
2021-02-10T17:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России каждый день регистрируется более 10 тысяч новых случаев коронавируса, и это много."Каждый день мы регистрируем более 10 тысяч новых случаев, это много", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, общество