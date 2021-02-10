https://ria.ru/20210210/zabolevaemost-1596867044.html

Попова оценила ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России

Попова оценила ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России каждый день регистрируется более 10 тысяч новых случаев коронавируса, и это много. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:12

2021-02-10T17:12

2021-02-10T17:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России каждый день регистрируется более 10 тысяч новых случаев коронавируса, и это много."Каждый день мы регистрируем более 10 тысяч новых случаев, это много", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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