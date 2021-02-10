https://ria.ru/20210210/whatsapp-1596867552.html
WhatsApp тестирует важную функцию, которую все ждут больше десяти лет
WhatsApp тестирует важную функцию, которую все ждут больше десяти лет
Популярный мессенджер WhatsApp избавится от старой проблемы — невозможности работать одновременно на нескольких устройствах. О работе над решением этого... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:14
2021-02-10T17:14
2021-02-10T17:14
наука
whatsapp inc.
технологии
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Популярный мессенджер WhatsApp избавится от старой проблемы — невозможности работать одновременно на нескольких устройствах. О работе над решением этого ограничения сообщает портал WABetaInfo.В свежей бета-версии программы 2.21.30 "засветилась" составная часть такой возможности — выход из учетной записи на подключенном к аккаунту WhatsApp устройстве. Сейчас выйти из него можно только путем удаления приложения с гаджета и последующей установкой с новыми данными.WhatsApp тестирует не только поддержку одновременной работы приложения на нескольких устройствах, но и полноценный веб-клиент, которому не нужно подключения смартфона. Сейчас мессенджер привязан к конкретному устройству и номеру телефона.Пока функция проходит ранее бета-тестирование. Стабильные версии WhatsApp получат поддержку работы на нескольких устройствах позднее — конкретные сроки не называются.
https://ria.ru/20210128/telegram-1594906262.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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whatsapp inc., технологии
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Популярный мессенджер WhatsApp избавится от старой проблемы — невозможности работать одновременно на нескольких устройствах. О работе над решением этого ограничения сообщает
портал WABetaInfo.
В свежей бета-версии программы 2.21.30 "засветилась" составная часть такой возможности — выход из учетной записи на подключенном к аккаунту WhatsApp устройстве. Сейчас выйти из него можно только путем удаления приложения с гаджета и последующей установкой с новыми данными.
WhatsApp тестирует не только поддержку одновременной работы приложения на нескольких устройствах, но и полноценный веб-клиент, которому не нужно подключения смартфона. Сейчас мессенджер привязан к конкретному устройству и номеру телефона.
Пока функция проходит ранее бета-тестирование. Стабильные версии WhatsApp получат поддержку работы на нескольких устройствах позднее — конкретные сроки не называются.