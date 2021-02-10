https://ria.ru/20210210/vzyatki-1596842975.html

Экс-замглавы УФСИН в Петербурге добавили срок за взятки

Экс-замглавы УФСИН в Петербурге добавили срок за взятки

Колпинский районный суд приговорил бывшего заместителя начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко к 11 годам лишения свободы за взятки... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:34

2021-02-10T15:34

2021-02-10T15:34

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Колпинский районный суд приговорил бывшего заместителя начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко к 11 годам лишения свободы за взятки на 710 миллионов рублей при строительстве СИЗО "Кресты-2", с учетом приговора по другому делу ему предстоит провести в колонии 18 лет, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Ранее Мойсеенко был приговорен Ленинградским окружным военным судом на 15 лет лишения свободы за подстрекательство к убийству подчиненного.По данным следствия, Мойсеенко получил более 710 миллионов рублей взяток от подрядчиков строительства Руслана Хамхокова и Виктора Кудрина за совершение действий, входящих в его полномочия, для обеспечения преференций их фирмам при строительстве СИЗО "Кресты-2".Мойсеенко вину во взяточничестве не признал, от дачи показаний отказался, отметили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что бывший гендиректор ОАО "ГСК" Кудрин обвинялся в злоупотреблении полномочиями, однако дело было прекращено за истечением сроков давности - это решение суда было оспорено региональным УФСИН. Экс-руководителя компании "Петроинвест" Хамхокова суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно.

https://ria.ru/20210210/vzyatki-1596808513.html

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санкт-петербург, происшествия