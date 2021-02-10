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Экс-замглавы УФСИН в Петербурге добавили срок за взятки
Экс-замглавы УФСИН в Петербурге добавили срок за взятки
Колпинский районный суд приговорил бывшего заместителя начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко к 11 годам лишения свободы за взятки... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:34
2021-02-10T15:34
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Колпинский районный суд приговорил бывшего заместителя начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко к 11 годам лишения свободы за взятки на 710 миллионов рублей при строительстве СИЗО "Кресты-2", с учетом приговора по другому делу ему предстоит провести в колонии 18 лет, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Ранее Мойсеенко был приговорен Ленинградским окружным военным судом на 15 лет лишения свободы за подстрекательство к убийству подчиненного.По данным следствия, Мойсеенко получил более 710 миллионов рублей взяток от подрядчиков строительства Руслана Хамхокова и Виктора Кудрина за совершение действий, входящих в его полномочия, для обеспечения преференций их фирмам при строительстве СИЗО "Кресты-2".Мойсеенко вину во взяточничестве не признал, от дачи показаний отказался, отметили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что бывший гендиректор ОАО "ГСК" Кудрин обвинялся в злоупотреблении полномочиями, однако дело было прекращено за истечением сроков давности - это решение суда было оспорено региональным УФСИН. Экс-руководителя компании "Петроинвест" Хамхокова суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно.
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санкт-петербург, происшествия

Экс-замглавы УФСИН в Петербурге добавили срок за взятки

15:34 10.02.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Колпинский районный суд приговорил бывшего заместителя начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко к 11 годам лишения свободы за взятки на 710 миллионов рублей при строительстве СИЗО "Кресты-2", с учетом приговора по другому делу ему предстоит провести в колонии 18 лет, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. По совокупности преступлений - 18 лет в ИК строгого режима с лишением звания "полковник внутренней службы"", - говорится в сообщении.
Ранее Мойсеенко был приговорен Ленинградским окружным военным судом на 15 лет лишения свободы за подстрекательство к убийству подчиненного.
По данным следствия, Мойсеенко получил более 710 миллионов рублей взяток от подрядчиков строительства Руслана Хамхокова и Виктора Кудрина за совершение действий, входящих в его полномочия, для обеспечения преференций их фирмам при строительстве СИЗО "Кресты-2".
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 13:00
Депутата красноярского заксобрания задержали по делу о взятках
Мойсеенко вину во взяточничестве не признал, от дачи показаний отказался, отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что бывший гендиректор ОАО "ГСК" Кудрин обвинялся в злоупотреблении полномочиями, однако дело было прекращено за истечением сроков давности - это решение суда было оспорено региональным УФСИН. Экс-руководителя компании "Петроинвест" Хамхокова суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно.
 
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