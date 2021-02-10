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Вице-канцлера Германии вызвали в бундестаг из-за "Северного потока — 2"
Вице-канцлера Германии вызвали в бундестаг из-за "Северного потока — 2"
Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц экстренно вызван в бундестаг на слушания по ситуации в России и вокруг строительства газопровода "Северный поток 2", трансляция... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:47
2021-02-10T19:00
россия
северный поток — 2
бундестаг германии
германия
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц экстренно вызван в бундестаг на слушания по ситуации в России и вокруг строительства газопровода "Северный поток 2", трансляция заседания ведется на сайте парламента.На вызове министра настояли представители фракции "Зеленые/Союз 90", которые инициировали слушания. Они аргументировали необходимость вызова Шольца тем, что он непосредственно вовлечен в дебаты вокруг проекта "Северный поток 2". Большинство депутатов в повторном голосовании высказались за вызов Шольца, который в это время участвовал в совещании с участием канцлера ФРГ Ангелой Меркель и главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии коронавируса.Как подтвердили РИА Новости в пресс-службе бундестага ФРГ, Шольц должен присутствовать на слушаниях, его выступление не запланировано.
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россия, северный поток — 2, бундестаг германии, германия

Вице-канцлера Германии вызвали в бундестаг из-за "Северного потока — 2"

18:47 10.02.2021 (обновлено: 19:00 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистр финансов Германии Олаф Шольц
Министр финансов Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц экстренно вызван в бундестаг на слушания по ситуации в России и вокруг строительства газопровода "Северный поток 2", трансляция заседания ведется на сайте парламента.
На вызове министра настояли представители фракции "Зеленые/Союз 90", которые инициировали слушания. Они аргументировали необходимость вызова Шольца тем, что он непосредственно вовлечен в дебаты вокруг проекта "Северный поток 2". Большинство депутатов в повторном голосовании высказались за вызов Шольца, который в это время участвовал в совещании с участием канцлера ФРГ Ангелой Меркель и главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии коронавируса.
Как подтвердили РИА Новости в пресс-службе бундестага ФРГ, Шольц должен присутствовать на слушаниях, его выступление не запланировано.
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РоссияСеверный поток — 2Бундестаг ГерманииГермания
 
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