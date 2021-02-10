https://ria.ru/20210210/vyzov-1596885297.html

Вице-канцлера Германии вызвали в бундестаг из-за "Северного потока — 2"

Вице-канцлера Германии вызвали в бундестаг из-за "Северного потока — 2"

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц экстренно вызван в бундестаг на слушания по ситуации в России и вокруг строительства газопровода "Северный поток 2", трансляция... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:47

2021-02-10T18:47

2021-02-10T19:00

россия

северный поток — 2

бундестаг германии

германия

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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц экстренно вызван в бундестаг на слушания по ситуации в России и вокруг строительства газопровода "Северный поток 2", трансляция заседания ведется на сайте парламента.На вызове министра настояли представители фракции "Зеленые/Союз 90", которые инициировали слушания. Они аргументировали необходимость вызова Шольца тем, что он непосредственно вовлечен в дебаты вокруг проекта "Северный поток 2". Большинство депутатов в повторном голосовании высказались за вызов Шольца, который в это время участвовал в совещании с участием канцлера ФРГ Ангелой Меркель и главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии коронавируса.Как подтвердили РИА Новости в пресс-службе бундестага ФРГ, Шольц должен присутствовать на слушаниях, его выступление не запланировано.

https://ria.ru/20210210/otkaz-1596883198.html

россия

германия

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2021

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россия, северный поток — 2, бундестаг германии, германия