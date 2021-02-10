https://ria.ru/20210210/vybory-1596827323.html

Эксперт: ключевая черта избирательной системы РФ – курс на новации

Эксперт: ключевая черта избирательной системы РФ – курс на новации

Эволюцию избирательного законодательства в современной России, а также преимущества многодневного голосования и цифровизацию процесса обсудили эксперты на... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:34

2021-02-10T14:34

2021-02-10T16:36

россия

владимир шаповалов

московская городская дума

александр брод

москва

нижегородская область

политика

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Эволюцию избирательного законодательства в современной России, а также преимущества многодневного голосования и цифровизацию процесса обсудили эксперты на пресс-конференции в Москве. Согласно докладу ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), развитие новых форм голосования, расширение механизмов общественного контроля и внедрение современных информационных технологий на сегодняшний день являются одними из главных направлений развития избирательной системы.Кроме того, авторы отметили важность повышения уровня гласности, открытости и прозрачности избирательных процедур, внедрения эффективных способов защиты избирательной системы от внешнего вмешательства, а также пользу цифровизации и устранение негативного влияния человеческого фактора.Цифровизация голосованияПо словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателя НОМ Александра Брода, говорить о новом этапе в развитии избирательной системы уже можно – это связано с цифровизацией самого процесса голосования."Это повышение уровня комфорта и удобства процедуры голосования, расширение возможностей участия в выборах, создание дополнительных условий для реализации избирателями активного избирательного права посредством организации голосования в течение нескольких дней, внедрения дистанционного голосования, системы "Мобильный избиратель", создания цифровых и избирательных участков", – рассказал эксперт.Плюсы системы "Мобильный избиратель", введенной в 2017 году, отметил и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, ее применение в том числе на президентских выборах показало высокую эффективность и достаточно большую степень принятия этой системы избирателями. Шаповалов также отметил, что дистанционное электронное голосование активно применятся в России с 2019 года и было опробовано на выборах в Московскую городскую думу, а затем на общероссийском голосовании в 2020 году в двух субъектах Федерации – в Москве и Нижегородской области."Свыше миллиона человек приняло участие в выборах посредством электронного дистанционного голосования. Благодаря слаженной и очень четкой работе избирательных комиссий и наблюдателей эта система является открытой, гласной и создает дополнительные возможности для тех граждан, которые по той или иной причине не могут принимать участие в основной день голосования, в воскресенье", – сказал эксперт.К основным достоинствам электронного голосования президент Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) Александр Цинкер отнес обеспечение участия в выборах и референдумах всех граждан России, имеющих право голосовать – и проживающих или временно находящихся за рубежом, и избирателей с ограниченными физическими возможностями."Повышение явки избирателей путем предоставления дополнительных каналов для голосования, оперативности и надежности для передачи результатов голосования", – добавил спикер.Избирательная система в современной РоссииПо словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, несмотря на то, что, по его мнению, этап совершенствования избирательной системы в России в настоящий момент завершен, точечные изменения, направленные на развитие открытости самого процесса и расширение возможности участия избирателей в голосовании, все еще происходят.Авторы доклада ассоциации НОМ отметили, что итогом развития избирательного законодательства России в 1993–2020 годах стало создание комплексной системы правовых норм, включающей целый ряд правовых актов, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях."Российская избирательная система – живая, развивающаяся, ориентированная на граждан, на развитие политической конкуренции", – заключил председатель НОМ Александр Брод.

https://ria.ru/20210210/golosovanie-1596795760.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир шаповалов, московская городская дума, александр брод, москва, нижегородская область, политика