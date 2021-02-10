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Эксперт: ключевая черта избирательной системы РФ – курс на новации
Эксперт: ключевая черта избирательной системы РФ – курс на новации
Эволюцию избирательного законодательства в современной России, а также преимущества многодневного голосования и цифровизацию процесса обсудили эксперты на... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:34
2021-02-10T16:36
россия
владимир шаповалов
московская городская дума
александр брод
москва
нижегородская область
политика
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Эволюцию избирательного законодательства в современной России, а также преимущества многодневного голосования и цифровизацию процесса обсудили эксперты на пресс-конференции в Москве. Согласно докладу ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), развитие новых форм голосования, расширение механизмов общественного контроля и внедрение современных информационных технологий на сегодняшний день являются одними из главных направлений развития избирательной системы.Кроме того, авторы отметили важность повышения уровня гласности, открытости и прозрачности избирательных процедур, внедрения эффективных способов защиты избирательной системы от внешнего вмешательства, а также пользу цифровизации и устранение негативного влияния человеческого фактора.Цифровизация голосованияПо словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателя НОМ Александра Брода, говорить о новом этапе в развитии избирательной системы уже можно – это связано с цифровизацией самого процесса голосования."Это повышение уровня комфорта и удобства процедуры голосования, расширение возможностей участия в выборах, создание дополнительных условий для реализации избирателями активного избирательного права посредством организации голосования в течение нескольких дней, внедрения дистанционного голосования, системы "Мобильный избиратель", создания цифровых и избирательных участков", – рассказал эксперт.Плюсы системы "Мобильный избиратель", введенной в 2017 году, отметил и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, ее применение в том числе на президентских выборах показало высокую эффективность и достаточно большую степень принятия этой системы избирателями. Шаповалов также отметил, что дистанционное электронное голосование активно применятся в России с 2019 года и было опробовано на выборах в Московскую городскую думу, а затем на общероссийском голосовании в 2020 году в двух субъектах Федерации – в Москве и Нижегородской области."Свыше миллиона человек приняло участие в выборах посредством электронного дистанционного голосования. Благодаря слаженной и очень четкой работе избирательных комиссий и наблюдателей эта система является открытой, гласной и создает дополнительные возможности для тех граждан, которые по той или иной причине не могут принимать участие в основной день голосования, в воскресенье", – сказал эксперт.К основным достоинствам электронного голосования президент Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) Александр Цинкер отнес обеспечение участия в выборах и референдумах всех граждан России, имеющих право голосовать – и проживающих или временно находящихся за рубежом, и избирателей с ограниченными физическими возможностями."Повышение явки избирателей путем предоставления дополнительных каналов для голосования, оперативности и надежности для передачи результатов голосования", – добавил спикер.Избирательная система в современной РоссииПо словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, несмотря на то, что, по его мнению, этап совершенствования избирательной системы в России в настоящий момент завершен, точечные изменения, направленные на развитие открытости самого процесса и расширение возможности участия избирателей в голосовании, все еще происходят.Авторы доклада ассоциации НОМ отметили, что итогом развития избирательного законодательства России в 1993–2020 годах стало создание комплексной системы правовых норм, включающей целый ряд правовых актов, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях."Российская избирательная система – живая, развивающаяся, ориентированная на граждан, на развитие политической конкуренции", – заключил председатель НОМ Александр Брод.
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россия, владимир шаповалов, московская городская дума, александр брод, москва, нижегородская область, политика

Эксперт: ключевая черта избирательной системы РФ – курс на новации

14:34 10.02.2021 (обновлено: 16:36 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр ПирагисВыемка из урны для голосования заполненных избирательных бюллетеней
Выемка из урны для голосования заполненных избирательных бюллетеней - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Эволюцию избирательного законодательства в современной России, а также преимущества многодневного голосования и цифровизацию процесса обсудили эксперты на пресс-конференции в Москве.
Согласно докладу ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), развитие новых форм голосования, расширение механизмов общественного контроля и внедрение современных информационных технологий на сегодняшний день являются одними из главных направлений развития избирательной системы.

"Ключевой характеристикой российской избирательной системы является ее нацеленность на новации, а также постоянное совершенствование институциональных основ системы и практики правоприменения", – сказано в докладе ассоциации.

Кроме того, авторы отметили важность повышения уровня гласности, открытости и прозрачности избирательных процедур, внедрения эффективных способов защиты избирательной системы от внешнего вмешательства, а также пользу цифровизации и устранение негативного влияния человеческого фактора.

Цифровизация голосования

По словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателя НОМ Александра Брода, говорить о новом этапе в развитии избирательной системы уже можно – это связано с цифровизацией самого процесса голосования.
"Это повышение уровня комфорта и удобства процедуры голосования, расширение возможностей участия в выборах, создание дополнительных условий для реализации избирателями активного избирательного права посредством организации голосования в течение нескольких дней, внедрения дистанционного голосования, системы "Мобильный избиратель", создания цифровых и избирательных участков", – рассказал эксперт.
Плюсы системы "Мобильный избиратель", введенной в 2017 году, отметил и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, ее применение в том числе на президентских выборах показало высокую эффективность и достаточно большую степень принятия этой системы избирателями.

""Мобильный избиратель" оставил в прошлом открепительные удостоверения. Он действительно сделал избирателя мобильным, что дает ему возможность участвовать в голосовании, находясь не по месту жительства, а в другом месте. Это очень удобно, особенно для тех людей, которые находятся на учебе, на работе и поэтому не могут посетить свой избирательный участок. Количество избирателей, которые применяют форму "Мобильный избиратель" высоко, и это свидетельствует о том, что эта форма востребована", – добавил он.

Шаповалов также отметил, что дистанционное электронное голосование активно применятся в России с 2019 года и было опробовано на выборах в Московскую городскую думу, а затем на общероссийском голосовании в 2020 году в двух субъектах Федерации – в Москве и Нижегородской области.
"Свыше миллиона человек приняло участие в выборах посредством электронного дистанционного голосования. Благодаря слаженной и очень четкой работе избирательных комиссий и наблюдателей эта система является открытой, гласной и создает дополнительные возможности для тех граждан, которые по той или иной причине не могут принимать участие в основной день голосования, в воскресенье", – сказал эксперт.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 12:02
ЦИК призвала регионы подавать заявки на онлайн-голосование
К основным достоинствам электронного голосования президент Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) Александр Цинкер отнес обеспечение участия в выборах и референдумах всех граждан России, имеющих право голосовать – и проживающих или временно находящихся за рубежом, и избирателей с ограниченными физическими возможностями.
"Повышение явки избирателей путем предоставления дополнительных каналов для голосования, оперативности и надежности для передачи результатов голосования", – добавил спикер.

Избирательная система в современной России

По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, несмотря на то, что, по его мнению, этап совершенствования избирательной системы в России в настоящий момент завершен, точечные изменения, направленные на развитие открытости самого процесса и расширение возможности участия избирателей в голосовании, все еще происходят.

"Сейчас в 2021 выборы в Государственную Думу проходят без существенных изменений, то есть ни дата выборов, ни избирательная система, ни сроки полномочий депутатов – ничего не меняется. Те изменения, которые происходили раньше, в частности, как мы помним, на выборах 2016 года, происходили с определенной коррекцией", – добавил он. 

Авторы доклада ассоциации НОМ отметили, что итогом развития избирательного законодательства России в 1993–2020 годах стало создание комплексной системы правовых норм, включающей целый ряд правовых актов, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
"Российская избирательная система – живая, развивающаяся, ориентированная на граждан, на развитие политической конкуренции", – заключил председатель НОМ Александр Брод.
 
РоссияВладимир ШаповаловМосковская городская думаАлександр БродМоскваНижегородская областьПолитика
 
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