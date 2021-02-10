Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/vstrecha-1596777772.html
Личная встреча глав МИД России и США пока не обсуждалась
Личная встреча глав МИД России и США пока не обсуждалась
Возможность проведения личной встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкена пока не обсуждается, заявила в среду... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:32
2021-02-10T10:55
энтони блинкен
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_467dc89161257010c81fc276caef73fb.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возможность проведения личной встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкена пока не обсуждается, заявила в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Затрагивая вопрос будущего двухсторонних отношений России и США, Захарова отметила, что новой администрации Соединенных Штатов необходимо время, чтобы сформировать подходы ко многим международным проблемам. Российский дипломат в этой связи также призвала дождаться от Вашингтона "конкретных шагов", допустив, что в течение ближайшего месяца новая администрация в Вашингтоне "расставит акценты" и приступит к реализации конкретных мер.Четвертого февраля Лавров и Блинкен провели первый телефонный разговор после вступления Блинкена в должность нового госсекретаря США. С российской стороны была подтверждена приверженность к конструктивному диалогу и готовность работать над нормализацией всего комплекса двухсторонних отношений.
https://ria.ru/20210201/blinken-1595367140.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d1e84bb142bf9612373ca3b09967f2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энтони блинкен, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, политика

Личная встреча глав МИД России и США пока не обсуждалась

10:32 10.02.2021 (обновлено: 10:55 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возможность проведения личной встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкена пока не обсуждается, заявила в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Пока нет никаких обсуждений личных встреч двух министров", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Затрагивая вопрос будущего двухсторонних отношений России и США, Захарова отметила, что новой администрации Соединенных Штатов необходимо время, чтобы сформировать подходы ко многим международным проблемам. Российский дипломат в этой связи также призвала дождаться от Вашингтона "конкретных шагов", допустив, что в течение ближайшего месяца новая администрация в Вашингтоне "расставит акценты" и приступит к реализации конкретных мер.
Четвертого февраля Лавров и Блинкен провели первый телефонный разговор после вступления Блинкена в должность нового госсекретаря США. С российской стороны была подтверждена приверженность к конструктивному диалогу и готовность работать над нормализацией всего комплекса двухсторонних отношений.
Первое выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 08:00
"Америка нужна всему миру": Блинкен поднимает факел
 
Энтони БлинкенМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:48В Москве водитель сбил двух пешеходов
14:47Мосприрода рассказала, как помогают животным пережить морозы
14:46Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах
14:44Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
14:42Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
14:40Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
14:34Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков
14:33У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
14:32Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
14:31В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
14:31Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok
14:30В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
Лента новостейМолния