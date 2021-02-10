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Личная встреча глав МИД России и США пока не обсуждалась
Личная встреча глав МИД России и США пока не обсуждалась
Возможность проведения личной встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкена пока не обсуждается, заявила в среду... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:32
2021-02-10T10:32
2021-02-10T10:55
энтони блинкен
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
политика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возможность проведения личной встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкена пока не обсуждается, заявила в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Затрагивая вопрос будущего двухсторонних отношений России и США, Захарова отметила, что новой администрации Соединенных Штатов необходимо время, чтобы сформировать подходы ко многим международным проблемам. Российский дипломат в этой связи также призвала дождаться от Вашингтона "конкретных шагов", допустив, что в течение ближайшего месяца новая администрация в Вашингтоне "расставит акценты" и приступит к реализации конкретных мер.Четвертого февраля Лавров и Блинкен провели первый телефонный разговор после вступления Блинкена в должность нового госсекретаря США. С российской стороны была подтверждена приверженность к конструктивному диалогу и готовность работать над нормализацией всего комплекса двухсторонних отношений.
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энтони блинкен, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, политика