https://ria.ru/20210210/volk-1596757932.html

Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"

Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" c предприятиями кооперации завершил испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика "Волк-18", способного в... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T03:38

2021-02-10T03:38

2021-02-10T11:02

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концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" c предприятиями кооперации завершил испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика "Волк-18", способного в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника, сообщили РИА Новости в компании.Сегодня представляют серьезную угрозу и требуют особых средств перехвата ударные мини-беспилотники, зачастую это обычные квадрокоптеры с прикрепленной взрывчаткой. Подобные самодельные дроны, например, активно применялись террористами в Сирии."Летные испытания модернизированной версии "Волка-18", включавшие реальное поражение дронов-мишеней, успешно завершены. Беспилотник был существенно доработан. На государственные испытания планируем выйти в этом году", — рассказал РИА Новости представитель концерна.Собеседник агентства уточнил, что улучшенный "Волк" получил новую оптико-локационную систему, обеспечивающую повышенную дальность обнаружения воздушных целей, а также доработанную систему управления, позволяющую применять дрон в полностью автоматическом режиме."Теперь оператор только подтверждает решение об атаке дрона противника, поиск, распознание и селекцию целей, а также маневрирование и уничтожение беспилотников "Волк" выполняет самостоятельно. Среди российских дронов это первый такой аппарат", — отметил представитель "Алмаз-Антея".Действующий опытный образец "Волка-18" демонстрируется в экспозиции концерна на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2021, проходящей в Москве. Он представляет собой скоростной и маневренный квадрокоптер с взлетной массой до шести килограммов и размерами 60 на 60 сантиметров. Время полета дрона-перехватчика достигает 30 минут.Как уточнили в концерне, дрон выводится в район поиска и перехвата по внешнему указанию или координатам. Беспилотник вооружен тремя сеткометами, выстреливающие сетки в дроны противника, из-за чего они теряют возможность продолжать полет и разбиваются при падении. Если "Волк" не достигает результата, использовав все заряды, предусмотрена функция тарана, позволяющего сломать аппарат противника в воздухе.Базовая версия "Волка-18" впервые была показана на военно-техническом форуме "Армия" в 2019 году.

https://ria.ru/20210205/dron-1596104487.html

https://ria.ru/20210112/bespilotnik-1592658813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, концерн пво "алмаз-антей", москва, сирия, технологии, безопасность