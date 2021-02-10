https://ria.ru/20210210/vodyanova-1596855590.html

Наталья Водянова озадачила поклонников разноцветными волосами

Наталья Водянова озадачила поклонников разноцветными волосами

Супермодель Наталья Водянова озадачила подписчиков, опубликовав в Instagram серию снимков, на каждом из которых появляется с разным цветом волос. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:56

2021-02-10T18:56

2021-02-10T18:56

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наталья водянова

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Супермодель Наталья Водянова озадачила подписчиков, опубликовав в Instagram серию снимков, на каждом из которых появляется с разным цветом волос. Оказалось, что 38-летняя модель использовала специальное приложение, с помощью которого можно ретушировать фотографии и менять цвет волос. Водянова, которую все знают блондинкой, "примерила" зеленый, бирюзовый, розовый, сиреневый, серый, рыжий, темно- и светло-русые оттенки. "Что это за новость?", "Наташа, я чуть чаем не подавился. Напугали. Вы же натуральный блонд, а тут такие тона", "Ваш натуральный цвет волос — больше всего к лицу", — прокомментировали преображение звезды пользователи.Многие все же оценили шутку модели и подыграли ей, отметив, что с зеленым и бирюзовыми волосами она похожа на русалку, а с рыжим — на огненную леди.

https://ria.ru/20210209/kirkorov-1596641670.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, имидж, знаменитости, звезды, наталья водянова