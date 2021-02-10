https://ria.ru/20210210/vodyanova-1596855590.html
Наталья Водянова озадачила поклонников разноцветными волосами
Наталья Водянова озадачила поклонников разноцветными волосами
Супермодель Наталья Водянова озадачила подписчиков, опубликовав в Instagram серию снимков, на каждом из которых появляется с разным цветом волос. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:56
2021-02-10T18:56
2021-02-10T18:56
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Супермодель Наталья Водянова озадачила подписчиков, опубликовав в Instagram серию снимков, на каждом из которых появляется с разным цветом волос. Оказалось, что 38-летняя модель использовала специальное приложение, с помощью которого можно ретушировать фотографии и менять цвет волос. Водянова, которую все знают блондинкой, "примерила" зеленый, бирюзовый, розовый, сиреневый, серый, рыжий, темно- и светло-русые оттенки. "Что это за новость?", "Наташа, я чуть чаем не подавился. Напугали. Вы же натуральный блонд, а тут такие тона", "Ваш натуральный цвет волос — больше всего к лицу", — прокомментировали преображение звезды пользователи.Многие все же оценили шутку модели и подыграли ей, отметив, что с зеленым и бирюзовыми волосами она похожа на русалку, а с рыжим — на огненную леди.
https://ria.ru/20210209/kirkorov-1596641670.html
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шоу-бизнес, имидж, знаменитости, звезды, наталья водянова
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости
. Супермодель Наталья Водянова озадачила подписчиков, опубликовав
в Instagram серию снимков, на каждом из которых появляется с разным цветом волос.
"Мне нужно было немного развлечься", — написала Водянова.
Оказалось, что 38-летняя модель использовала специальное приложение, с помощью которого можно ретушировать фотографии и менять цвет волос. Водянова, которую все знают блондинкой, "примерила" зеленый, бирюзовый, розовый, сиреневый, серый, рыжий, темно- и светло-русые оттенки.
"Что это за новость?", "Наташа, я чуть чаем не подавился. Напугали. Вы же натуральный блонд, а тут такие тона", "Ваш натуральный цвет волос — больше всего к лицу", — прокомментировали преображение звезды пользователи.
Многие все же оценили шутку модели и подыграли ей, отметив, что с зеленым и бирюзовыми волосами она похожа на русалку, а с рыжим — на огненную леди.