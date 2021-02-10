https://ria.ru/20210210/vodka-1596824916.html

Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве

Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве

Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, перед ЧП выпил литр водки. Об этом сообщается в... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:21

2021-02-10T14:21

2021-02-10T14:35

тревор рид

москва

сша

происшествия

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, перед ЧП выпил литр водки. Об этом сообщается в материалах уголовного дела.В среду на заседании Мосгорсуда судья огласил эти данные и назначил иностранцу психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, в частности, были ли у него проблемы с алкоголем раньше.Как указывается в материалах дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови — 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению.На экспертизе настояла защита Рида, сославшись на то, что в первой инстанции она не была проведена. Судья пояснил, что если человек находился "в состоянии патологического опьянения", то это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности.Девушка Рида Алина пояснила РИА Новости, что защита представляла выводы заказанной ею экспертизы в суде первой инстанции, но тот отказался приобщать документы к делу, "хотя экспертизу проводил Минюст России".Суд, по ее словам, не заказал и свою экспертизу, поэтому теперь это необходимо сделать в апелляционной инстанции.Экспертам предстоит ответить, есть ли у американца хронические психические расстройства, находился ли он в состоянии временного расстройства в момент инкриминируемого преступления, а также не страдает ли он алкоголизмом или наркоманией.Дата следующего заседание пока неизвестна, экспертизу должны провести до начала марта.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд патрульно-постовой службы.Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел — по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Как утверждает обвинение, из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП.Суд установил, что студент в этот момент был пьян. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.На заседания суда регулярно является посол США в России Джон Салливан. Ранее он сравнил процесс с "театром абсурда". В начале февраля администрация Джо Байдена призвала освободить Рида.

https://ria.ru/20210203/ssha-1595935514.html

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Американский посол покидает здание Мосгорсуда до начала заседания Сегодня в Мосгорсуде проходит очередное заседание по апелляции на приговор американскому студенту Тревору Риду, осужденному на 9 лет колонии за нападение на полицейских. Присутствует посол США в России Джон Салливан, ранее назвавший процесс "театром абсурда". 2021-02-10T14:21 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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