Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/vodka-1596824916.html
Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, перед ЧП выпил литр водки. Об этом сообщается в... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:21
2021-02-10T14:35
тревор рид
москва
сша
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595956781_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_90b8725b6505031592b5d62cd43cb411.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, перед ЧП выпил литр водки. Об этом сообщается в материалах уголовного дела.В среду на заседании Мосгорсуда судья огласил эти данные и назначил иностранцу психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, в частности, были ли у него проблемы с алкоголем раньше.Как указывается в материалах дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови — 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению.На экспертизе настояла защита Рида, сославшись на то, что в первой инстанции она не была проведена. Судья пояснил, что если человек находился "в состоянии патологического опьянения", то это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности.Девушка Рида Алина пояснила РИА Новости, что защита представляла выводы заказанной ею экспертизы в суде первой инстанции, но тот отказался приобщать документы к делу, "хотя экспертизу проводил Минюст России".Суд, по ее словам, не заказал и свою экспертизу, поэтому теперь это необходимо сделать в апелляционной инстанции.Экспертам предстоит ответить, есть ли у американца хронические психические расстройства, находился ли он в состоянии временного расстройства в момент инкриминируемого преступления, а также не страдает ли он алкоголизмом или наркоманией.Дата следующего заседание пока неизвестна, экспертизу должны провести до начала марта.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд патрульно-постовой службы.Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел — по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Как утверждает обвинение, из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП.Суд установил, что студент в этот момент был пьян. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.На заседания суда регулярно является посол США в России Джон Салливан. Ранее он сравнил процесс с "театром абсурда". В начале февраля администрация Джо Байдена призвала освободить Рида.
https://ria.ru/20210203/ssha-1595935514.html
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Американский посол покидает здание Мосгорсуда до начала заседания
Сегодня в Мосгорсуде проходит очередное заседание по апелляции на приговор американскому студенту Тревору Риду, осужденному на 9 лет колонии за нападение на полицейских. Присутствует посол США в России Джон Салливан, ранее назвавший процесс "театром абсурда".
2021-02-10T14:21
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595956781_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8910eff857272e07979c5ca85286f75c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тревор рид, москва, сша, происшествия

Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве

14:21 10.02.2021 (обновлено: 14:35 10.02.2021)
 
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевОглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве
Оглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, перед ЧП выпил литр водки. Об этом сообщается в материалах уголовного дела.
В среду на заседании Мосгорсуда судья огласил эти данные и назначил иностранцу психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, в частности, были ли у него проблемы с алкоголем раньше.

"Принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно, суд постановил назначить амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу ... в Институте имени Сербского", — объявил судья, исходя из аудиозаписи, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Как указывается в материалах дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови — 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению.
Студент из Техаса Тревор Рид и гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 22:44
Белый дом призвал Россию освободить Рида и Уилана
На экспертизе настояла защита Рида, сославшись на то, что в первой инстанции она не была проведена. Судья пояснил, что если человек находился "в состоянии патологического опьянения", то это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности.
Девушка Рида Алина пояснила РИА Новости, что защита представляла выводы заказанной ею экспертизы в суде первой инстанции, но тот отказался приобщать документы к делу, "хотя экспертизу проводил Минюст России".
"У нас уже есть экспертиза, которая показывает и доказывает, что Тревор был в очень сильном алкогольном опьянении. Это уровень патологического опьянения, когда человек, как труп, может только лежать… Эта экспертиза исключает уголовную ответственность", - заявила собеседница агентства.
Суд, по ее словам, не заказал и свою экспертизу, поэтому теперь это необходимо сделать в апелляционной инстанции.
Экспертам предстоит ответить, есть ли у американца хронические психические расстройства, находился ли он в состоянии временного расстройства в момент инкриминируемого преступления, а также не страдает ли он алкоголизмом или наркоманией.
Дата следующего заседание пока неизвестна, экспертизу должны провести до начала марта.
По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд патрульно-постовой службы.
Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел — по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Как утверждает обвинение, из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП.
Суд установил, что студент в этот момент был пьян. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.
На заседания суда регулярно является посол США в России Джон Салливан. Ранее он сравнил процесс с "театром абсурда". В начале февраля администрация Джо Байдена призвала освободить Рида.
 
Тревор РидМоскваСШАПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:48В Москве водитель сбил двух пешеходов
14:47Мосприрода рассказала, как помогают животным пережить морозы
14:46Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах
14:44Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
14:42Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
14:40Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
14:34Титов призвал объявить годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков
14:33У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
14:32Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
14:31В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
14:31Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok
14:30В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
Лента новостейМолния