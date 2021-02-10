https://ria.ru/20210210/vodka-1596824916.html
Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, перед ЧП выпил литр водки. Об этом сообщается в... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:21
2021-02-10T14:21
2021-02-10T14:35
тревор рид
москва
сша
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595956781_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_90b8725b6505031592b5d62cd43cb411.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, перед ЧП выпил литр водки. Об этом сообщается в материалах уголовного дела.В среду на заседании Мосгорсуда судья огласил эти данные и назначил иностранцу психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, в частности, были ли у него проблемы с алкоголем раньше.Как указывается в материалах дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови — 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению.На экспертизе настояла защита Рида, сославшись на то, что в первой инстанции она не была проведена. Судья пояснил, что если человек находился "в состоянии патологического опьянения", то это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности.Девушка Рида Алина пояснила РИА Новости, что защита представляла выводы заказанной ею экспертизы в суде первой инстанции, но тот отказался приобщать документы к делу, "хотя экспертизу проводил Минюст России".Суд, по ее словам, не заказал и свою экспертизу, поэтому теперь это необходимо сделать в апелляционной инстанции.Экспертам предстоит ответить, есть ли у американца хронические психические расстройства, находился ли он в состоянии временного расстройства в момент инкриминируемого преступления, а также не страдает ли он алкоголизмом или наркоманией.Дата следующего заседание пока неизвестна, экспертизу должны провести до начала марта.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд патрульно-постовой службы.Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел — по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Как утверждает обвинение, из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП.Суд установил, что студент в этот момент был пьян. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.На заседания суда регулярно является посол США в России Джон Салливан. Ранее он сравнил процесс с "театром абсурда". В начале февраля администрация Джо Байдена призвала освободить Рида.
https://ria.ru/20210203/ssha-1595935514.html
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595956781_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8910eff857272e07979c5ca85286f75c.jpg
Американский посол покидает здание Мосгорсуда до начала заседания
Сегодня в Мосгорсуде проходит очередное заседание по апелляции на приговор американскому студенту Тревору Риду, осужденному на 9 лет колонии за нападение на полицейских. Присутствует посол США в России Джон Салливан, ранее назвавший процесс "театром абсурда".
2021-02-10T14:21
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тревор рид, москва, сша, происшествия
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости.
Американский студент Тревор Рид
, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, перед ЧП выпил литр водки. Об этом сообщается в материалах уголовного дела.
В среду на заседании Мосгорсуда судья огласил эти данные и назначил иностранцу психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, в частности, были ли у него проблемы с алкоголем раньше.
"Принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно, суд постановил назначить амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу ... в Институте имени Сербского", — объявил судья, исходя из аудиозаписи, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Как указывается в материалах дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови — 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению.
На экспертизе настояла защита Рида, сославшись на то, что в первой инстанции она не была проведена. Судья пояснил, что если человек находился "в состоянии патологического опьянения", то это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности.
Девушка Рида Алина пояснила РИА Новости, что защита представляла выводы заказанной ею экспертизы в суде первой инстанции, но тот отказался приобщать документы к делу, "хотя экспертизу проводил Минюст России".
"У нас уже есть экспертиза, которая показывает и доказывает, что Тревор был в очень сильном алкогольном опьянении. Это уровень патологического опьянения, когда человек, как труп, может только лежать… Эта экспертиза исключает уголовную ответственность", - заявила собеседница агентства.
Суд, по ее словам, не заказал и свою экспертизу, поэтому теперь это необходимо сделать в апелляционной инстанции.
Экспертам предстоит ответить, есть ли у американца хронические психические расстройства, находился ли он в состоянии временного расстройства в момент инкриминируемого преступления, а также не страдает ли он алкоголизмом или наркоманией.
Дата следующего заседание пока неизвестна, экспертизу должны провести до начала марта.
По версии следствия, гостивший в Москве
гражданин США
в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд патрульно-постовой службы.
Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел — по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Как утверждает обвинение, из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП.
Суд установил, что студент в этот момент был пьян. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.
На заседания суда регулярно является посол США в России Джон Салливан
. Ранее он сравнил процесс с "театром абсурда". В начале февраля администрация Джо Байдена призвала освободить Рида.