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МИД распространит материалы с примерами вмешательства в дела России
МИД распространит материалы с примерами вмешательства в дела России
Москва намерена отправить в международные организации материалы, подготовленные Госдумой, с примерами вмешательства во внутренние дела России извне, в том числе РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:57
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россия
мария захарова
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва намерена отправить в международные организации материалы, подготовленные Госдумой, с примерами вмешательства во внутренние дела России извне, в том числе демонстрирующие поддержку из-за рубежа незаконных акций протеста, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В среду комиссия по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне обсуждает прошедшие в Москве несогласованные акции и вовлечение в них детей.Она добавила, что эти материалы позволят России "более аргументированно выстраивать разговор с западными партнерами".
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россия, мария захарова, госдума рф, в мире

МИД распространит материалы с примерами вмешательства в дела России

19:57 10.02.2021 (обновлено: 19:58 10.02.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва намерена отправить в международные организации материалы, подготовленные Госдумой, с примерами вмешательства во внутренние дела России извне, в том числе демонстрирующие поддержку из-за рубежа незаконных акций протеста, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В среду комиссия по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне обсуждает прошедшие в Москве несогласованные акции и вовлечение в них детей.

"Мы переведем все (на иностранные) языки, отправим в международные организации и дадим указание нашим посольствам, для того чтобы они это активно продвигали, в том числе и в информационном пространстве", - сказала Захарова, выступая в ходе заседания комиссии.

Она добавила, что эти материалы позволят России "более аргументированно выстраивать разговор с западными партнерами".
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 18:02
МИД заявил об очередной фазе вмешательства Запада в дела России
 
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