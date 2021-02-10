https://ria.ru/20210210/vmeshatelstvo-1596899031.html

МИД распространит материалы с примерами вмешательства в дела России

МИД распространит материалы с примерами вмешательства в дела России

Москва намерена отправить в международные организации материалы, подготовленные Госдумой, с примерами вмешательства во внутренние дела России извне, в том числе РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T19:57

2021-02-10T19:57

2021-02-10T19:58

россия

мария захарова

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва намерена отправить в международные организации материалы, подготовленные Госдумой, с примерами вмешательства во внутренние дела России извне, в том числе демонстрирующие поддержку из-за рубежа незаконных акций протеста, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В среду комиссия по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне обсуждает прошедшие в Москве несогласованные акции и вовлечение в них детей.Она добавила, что эти материалы позволят России "более аргументированно выстраивать разговор с западными партнерами".

https://ria.ru/20210210/vmeshatelstvo-1596877601.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, госдума рф, в мире