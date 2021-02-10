МИД распространит материалы с примерами вмешательства в дела России
19:57 10.02.2021 (обновлено: 19:58 10.02.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва намерена отправить в международные организации материалы, подготовленные Госдумой, с примерами вмешательства во внутренние дела России извне, в том числе демонстрирующие поддержку из-за рубежа незаконных акций протеста, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В среду комиссия по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне обсуждает прошедшие в Москве несогласованные акции и вовлечение в них детей.
"Мы переведем все (на иностранные) языки, отправим в международные организации и дадим указание нашим посольствам, для того чтобы они это активно продвигали, в том числе и в информационном пространстве", - сказала Захарова, выступая в ходе заседания комиссии.
Она добавила, что эти материалы позволят России "более аргументированно выстраивать разговор с западными партнерами".