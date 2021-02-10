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Захарова заявила об открытом вмешательстве НАТО и ЕС в дела России
Захарова заявила об открытом вмешательстве НАТО и ЕС в дела России
НАТО и ЕС в открытую вмешиваются в дела России, поддерживая протестные настроения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:11
2021-02-10T19:11
россия
мария захарова
нато
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. НАТО и ЕС в открытую вмешиваются в дела России, поддерживая протестные настроения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В настоящее время мы видим, как структуры НАТО и ЕС задействуют очередную опцию для этого сдерживания. Речь идет о прямом вмешательстве, которое направлено на дестабилизацию внутриполитической обстановки путем стимулирования протестных настроений населения", - добавила она.
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россия, мария захарова, нато, евросоюз, в мире

Захарова заявила об открытом вмешательстве НАТО и ЕС в дела России

19:11 10.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. НАТО и ЕС в открытую вмешиваются в дела России, поддерживая протестные настроения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В целях политического и экономического сдерживания нашей страны, кстати, не только, и научного, промышленного комплекса, вообще в целях сдерживания развития нашей страны так называемый коллективный запад, а на самом деле натовские структуры, Североатлантический альянс применяет широкий спектр инструментов сдерживания - это и санкционные механизмы, незаконные, в обход международных структур, это и политические провокации, компрометация путем тиражирования дезинформации, откровенных фейков о нашей стране", - сказала Захарова, выступая в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне.

"В настоящее время мы видим, как структуры НАТО и ЕС задействуют очередную опцию для этого сдерживания. Речь идет о прямом вмешательстве, которое направлено на дестабилизацию внутриполитической обстановки путем стимулирования протестных настроений населения", - добавила она.
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