https://ria.ru/20210210/vmeshatelstvo-1596891027.html

Захарова заявила об открытом вмешательстве НАТО и ЕС в дела России

Захарова заявила об открытом вмешательстве НАТО и ЕС в дела России

НАТО и ЕС в открытую вмешиваются в дела России, поддерживая протестные настроения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T19:11

2021-02-10T19:11

2021-02-10T19:11

россия

мария захарова

нато

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. НАТО и ЕС в открытую вмешиваются в дела России, поддерживая протестные настроения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В настоящее время мы видим, как структуры НАТО и ЕС задействуют очередную опцию для этого сдерживания. Речь идет о прямом вмешательстве, которое направлено на дестабилизацию внутриполитической обстановки путем стимулирования протестных настроений населения", - добавила она.

https://ria.ru/20210209/nato-1596735166.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, нато, евросоюз, в мире