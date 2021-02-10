https://ria.ru/20210210/veschestvo-1596760674.html

Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком

Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком

Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ШБМ ДВФУ) во Владивостоке вместе с коллегами из Университета Женевы выделили из обитающего... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T06:06

2021-02-10T06:06

2021-02-10T06:06

хорошие новости

россия

университет женевы

открытия - риа наука

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

богданович

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ШБМ ДВФУ) во Владивостоке вместе с коллегами из Университета Женевы выделили из обитающего в Японском море иглокожего биологически активное вещество, которое может помочь в лечении рака, сообщает ДВФУ.Источником нового соединения стала Ophiura sarsii, которую добыли на глубине 15-18 метров в заливе Богдановича на острове Русском во Владивостоке. Офиура, или змеехвостка, несколько напоминает морскую звезду, относится к типу иглокожих. Вид O. sarsii открыт в 1855 году, он в больших количествах обитает на отмели и на глубине, его легко добыть и можно использовать без угрозы для природы, отмечают в вузе.Порфирин используют в фотодинамической терапии, он убивает опухолевые клетки, минимально воздействуя на здоровые. Фотодинамическую терапию придумали для щадящего лечения рака мочевого пузыря, пищевода, легких, базальноклеточной карциномы. Искусственный синтез порфирина - довольно дорогой, что заставляет ученых по всему миру искать новые источники таких соединений."Нам удалось получить его простым методом из природного источника. Открытие может послужить делу развития биомедицины и, в частности, разработкам в области таргетированной антираковой терапии, основанной на натуральных соединениях", - отметил один из авторов работы, заведующий лабораторией фармакологии природных соединений ШБМ ДВФУ Владимир Катанаев, чьи слова приводятся в сообщении.Ученый добавил, что молекулы группы порфиринов содержатся и в других морских организмах. Например, в водорослях-динофлагеллятах, которые виноваты в "красных приливах", убивающих все живое. Однако получить медицинский вариант вещества из них не удалось."Если медицинская эффективность открытого нами вещества будет доказана, вполне возможно масштабировать его производство из природных источников с привлечением методов марикультуры, или же оптимизировать на его основе существующие методы синтеза, упростив и удешевив их", - говорит Катанаев.Соединения из офиур также обладают серьезным потенциалом блокировки WNT-сигнальных путей в опухолевых клетках, активизация которых становится одной из причин развития трижды негативной формы рака груди, рака желудка и некоторых других форм онкологии. Анти-WNT потенциал новых соединений из офиур более детально проверят на следующем этапе исследования.

https://ria.ru/20210207/rak-1596408497.html

https://ria.ru/20210121/rak-1594080861.html

россия

русский (остров)

богданович

владивосток

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россия, университет женевы, открытия - риа наука, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), богданович, владивосток