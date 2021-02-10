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https://ria.ru/20210210/veschestvo-1596760674.html
Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ШБМ ДВФУ) во Владивостоке вместе с коллегами из Университета Женевы выделили из обитающего... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T06:06
2021-02-10T06:06
хорошие новости
россия
университет женевы
открытия - риа наука
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
богданович
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ШБМ ДВФУ) во Владивостоке вместе с коллегами из Университета Женевы выделили из обитающего в Японском море иглокожего биологически активное вещество, которое может помочь в лечении рака, сообщает ДВФУ.Источником нового соединения стала Ophiura sarsii, которую добыли на глубине 15-18 метров в заливе Богдановича на острове Русском во Владивостоке. Офиура, или змеехвостка, несколько напоминает морскую звезду, относится к типу иглокожих. Вид O. sarsii открыт в 1855 году, он в больших количествах обитает на отмели и на глубине, его легко добыть и можно использовать без угрозы для природы, отмечают в вузе.Порфирин используют в фотодинамической терапии, он убивает опухолевые клетки, минимально воздействуя на здоровые. Фотодинамическую терапию придумали для щадящего лечения рака мочевого пузыря, пищевода, легких, базальноклеточной карциномы. Искусственный синтез порфирина - довольно дорогой, что заставляет ученых по всему миру искать новые источники таких соединений."Нам удалось получить его простым методом из природного источника. Открытие может послужить делу развития биомедицины и, в частности, разработкам в области таргетированной антираковой терапии, основанной на натуральных соединениях", - отметил один из авторов работы, заведующий лабораторией фармакологии природных соединений ШБМ ДВФУ Владимир Катанаев, чьи слова приводятся в сообщении.Ученый добавил, что молекулы группы порфиринов содержатся и в других морских организмах. Например, в водорослях-динофлагеллятах, которые виноваты в "красных приливах", убивающих все живое. Однако получить медицинский вариант вещества из них не удалось."Если медицинская эффективность открытого нами вещества будет доказана, вполне возможно масштабировать его производство из природных источников с привлечением методов марикультуры, или же оптимизировать на его основе существующие методы синтеза, упростив и удешевив их", - говорит Катанаев.Соединения из офиур также обладают серьезным потенциалом блокировки WNT-сигнальных путей в опухолевых клетках, активизация которых становится одной из причин развития трижды негативной формы рака груди, рака желудка и некоторых других форм онкологии. Анти-WNT потенциал новых соединений из офиур более детально проверят на следующем этапе исследования.
https://ria.ru/20210207/rak-1596408497.html
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россия
русский (остров)
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россия, университет женевы, открытия - риа наука, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), богданович, владивосток

Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком

06:06 10.02.2021
 
© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человека
Раковая клетка в организме человека - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Fotolia / crevis
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ШБМ ДВФУ) во Владивостоке вместе с коллегами из Университета Женевы выделили из обитающего в Японском море иглокожего биологически активное вещество, которое может помочь в лечении рака, сообщает ДВФУ.
Источником нового соединения стала Ophiura sarsii, которую добыли на глубине 15-18 метров в заливе Богдановича на острове Русском во Владивостоке. Офиура, или змеехвостка, несколько напоминает морскую звезду, относится к типу иглокожих. Вид O. sarsii открыт в 1855 году, он в больших количествах обитает на отмели и на глубине, его легко добыть и можно использовать без угрозы для природы, отмечают в вузе.
"Изначально биологически активные молекулы из O. sarsii проверили на способность подавлять развитие клеток трижды негативной формы рака молочной железы. После того как противоопухолевое действие подтвердилось, ученые заинтересовались формулой соединения. Оказалось, что в его составе присутствует вариант класса соединений, известных как порфирины, который раньше получали только с помощью сложного искусственного синтеза. Из офиуры его можно добыть без дорогостоящих технологических процессов и всего за один этап", - отмечает вуз.
Порфирин используют в фотодинамической терапии, он убивает опухолевые клетки, минимально воздействуя на здоровые. Фотодинамическую терапию придумали для щадящего лечения рака мочевого пузыря, пищевода, легких, базальноклеточной карциномы. Искусственный синтез порфирина - довольно дорогой, что заставляет ученых по всему миру искать новые источники таких соединений.
"Нам удалось получить его простым методом из природного источника. Открытие может послужить делу развития биомедицины и, в частности, разработкам в области таргетированной антираковой терапии, основанной на натуральных соединениях", - отметил один из авторов работы, заведующий лабораторией фармакологии природных соединений ШБМ ДВФУ Владимир Катанаев, чьи слова приводятся в сообщении.
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"Если медицинская эффективность открытого нами вещества будет доказана, вполне возможно масштабировать его производство из природных источников с привлечением методов марикультуры, или же оптимизировать на его основе существующие методы синтеза, упростив и удешевив их", - говорит Катанаев.
Соединения из офиур также обладают серьезным потенциалом блокировки WNT-сигнальных путей в опухолевых клетках, активизация которых становится одной из причин развития трижды негативной формы рака груди, рака желудка и некоторых других форм онкологии. Анти-WNT потенциал новых соединений из офиур более детально проверят на следующем этапе исследования.
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