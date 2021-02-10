https://ria.ru/20210210/vertolet-1596755838.html
В Куршевеле два человека погибли при крушении вертолета
В Куршевеле два человека погибли при крушении вертолета
Два человека погибли, трое пострадали при крушении вертолета в Куршевеле, сообщает радиостанция France 3 со ссылкой на префектуру. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T02:07
2021-02-10T02:07
2021-02-10T02:07
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали при крушении вертолета в Куршевеле, сообщает радиостанция France 3 со ссылкой на префектуру.Сообщается, что вертолет потерпел крушение во вторник во второй половине дня. На борту находились пять человек. Об инциденте примерно в 17.20 по местному времени (19.20 мск) сообщил свидетель, который увидел падающий вертолет. Спасатели и полиция прибыли на место в 18.00 по местному времени (20.00 мск).По предварительным данным, двое пассажиров скончались, один находится в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести.
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