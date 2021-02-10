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Распространение коронавируса
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В Ленинградской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
В Ленинградской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
В Ленинградскую область поступило еще 10,5 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:16
2021-02-10T17:16
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр дрозденко
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. В Ленинградскую область поступило еще 10,5 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба областного правительства."Плюс 10500 комплектов вакцины от COVID-19. Предприятие "Ленфарм" сегодня приняло очередную поставку препарата "Спутник V", в ближайшие дни вакцина будет развезена по районным больницам", - говорится в сообщении.Всего в регион с конца прошлого года поступило более 48 тысяч комплектов вакцины.В начале февраля губернатор Александр Дрозденко сообщал, что регион полностью израсходовал 10 тысяч доз вакцины в рамках первого этапа прививочной кампании. По его словам, график поставок вакцины в регион был сорван. Затем поставки возобновились.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр дрозденко, здоровье - общество, ленинградская область, общество

В Ленинградской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

17:16 10.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. В Ленинградскую область поступило еще 10,5 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Плюс 10500 комплектов вакцины от COVID-19. Предприятие "Ленфарм" сегодня приняло очередную поставку препарата "Спутник V", в ближайшие дни вакцина будет развезена по районным больницам", - говорится в сообщении.
Всего в регион с конца прошлого года поступило более 48 тысяч комплектов вакцины.
В начале февраля губернатор Александр Дрозденко сообщал, что регион полностью израсходовал 10 тысяч доз вакцины в рамках первого этапа прививочной кампании. По его словам, график поставок вакцины в регион был сорван. Затем поставки возобновились.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр ДрозденкоЗдоровье - ОбществоЛенинградская областьОбщество
 
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