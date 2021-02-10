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В Ленинградской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

В Ленинградской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

В Ленинградскую область поступило еще 10,5 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:16

2021-02-10T17:16

2021-02-10T17:16

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

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александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. В Ленинградскую область поступило еще 10,5 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба областного правительства."Плюс 10500 комплектов вакцины от COVID-19. Предприятие "Ленфарм" сегодня приняло очередную поставку препарата "Спутник V", в ближайшие дни вакцина будет развезена по районным больницам", - говорится в сообщении.Всего в регион с конца прошлого года поступило более 48 тысяч комплектов вакцины.В начале февраля губернатор Александр Дрозденко сообщал, что регион полностью израсходовал 10 тысяч доз вакцины в рамках первого этапа прививочной кампании. По его словам, график поставок вакцины в регион был сорван. Затем поставки возобновились.

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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