Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596901079.html
В Евросоюзе заявили, что не получали заявку на регистрацию "Спутника V"
В Евросоюзе заявили, что не получали заявку на регистрацию "Спутника V"
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в своем заявлении в среду подтвердило, что не получало от разработчика "Спутник V" заявку для авторизации... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T20:21
2021-02-10T20:21
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
венгрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595677159_97:430:2974:2048_1920x0_80_0_0_77efb949f606d785d902054ce0ee48cd.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в своем заявлении в среду подтвердило, что не получало от разработчика "Спутник V" заявку для авторизации российской вакцины на рынке ЕС.Во вторник ЕМА сообщило РИА Новости, что завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса "Спутник V", теперь возможна подача заявки на регистрацию на рынке. Отвечая на вопрос РИА Новости о сроках одобрения вакцины, в агентстве подчеркнули, что заявки от разработчика для получения регистрационного удостоверения пока не получали, но как только такая заявка поступит, возможно будет обсуждать сроки одобрения вакцины. Позднее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что подали заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января и имеют подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором. При этом в аккаунте "Спутник V" в Twitter опубликована выписка о подаче заявки на регистрацию вакцины в ЕС."Разработчики получили научную консультацию (scientific advice) от ЕМА, которая предоставила новейшие нормативные и научные рекомендации… В соответствии с политикой прозрачности Агентства, вакцина была включена в список лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, которые получили научную консультацию агентства", - указывается в распространенном в среду заявлении регулятора.В ЕМА добавили, что ведут диалог и сотрудничают с компанией-разработчиком "Спутник V", чтобы "определить дальнейшие шаги", а также уточнили, что разработчики высказали свой интерес в отношении того, чтобы вакцина была рассмотрена в ходе процедуры постепенной экспертизы (rolling revew).В агентстве отметили, что для подачи заявки на проведение экспертизы (rolling revew) необходимо предварительное согласие комитета ЕМА по лекарственным средствам для человека (CHMP), а также рабочей группы по пандемии коронавируса (COVID-ETF).В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появление первых одобренных вакцин против коронавируса принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&amp;Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, но в ближайшее время ожидается подача заявки от J&amp;J.Таким образом, страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к концу лета в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.Венгрия недавно одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и в других странах Евросоюза.Ранее официальный представитель ЕС заявил, что союз уже имеет достаточный портфель заказов вакцин против COVID-19, который позволяет вакцинировать все население ЕС. В то же время, по его словам, Брюссель не закрывает двери и для новых производителей вакцин.
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596840219.html
https://ria.ru/20210210/zapad-1596702936.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210210/vaktsina-1596879556.html
брюссель
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595677159_589:542:2597:2048_1920x0_80_0_0_28fd0c30ae938fd45b9e7163339b4eea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, венгрия, в мире

В Евросоюзе заявили, что не получали заявку на регистрацию "Спутника V"

20:21 10.02.2021
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19 "Гам Ковид Вак" (Спутник V)
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в своем заявлении в среду подтвердило, что не получало от разработчика "Спутник V" заявку для авторизации российской вакцины на рынке ЕС.

"ЕМА на сегодняшний день не получило заявку для проведения процедуры постепенной экспертизы (rolling revew) или выдачи регистрационного удостоверения (marketing autorisation) на вакцину "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, несмотря на утверждение противоположного", - говорится в документе.

Во вторник ЕМА сообщило РИА Новости, что завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса "Спутник V", теперь возможна подача заявки на регистрацию на рынке. Отвечая на вопрос РИА Новости о сроках одобрения вакцины, в агентстве подчеркнули, что заявки от разработчика для получения регистрационного удостоверения пока не получали, но как только такая заявка поступит, возможно будет обсуждать сроки одобрения вакцины. Позднее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что подали заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января и имеют подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором. При этом в аккаунте "Спутник V" в Twitter опубликована выписка о подаче заявки на регистрацию вакцины в ЕС.
"Разработчики получили научную консультацию (scientific advice) от ЕМА, которая предоставила новейшие нормативные и научные рекомендации… В соответствии с политикой прозрачности Агентства, вакцина была включена в список лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, которые получили научную консультацию агентства", - указывается в распространенном в среду заявлении регулятора.
Упаковка российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 15:23Распространение коронавируса
В Еврокомиссии высказались о возможности закупок вакцины "Спутник V"
В ЕМА добавили, что ведут диалог и сотрудничают с компанией-разработчиком "Спутник V", чтобы "определить дальнейшие шаги", а также уточнили, что разработчики высказали свой интерес в отношении того, чтобы вакцина была рассмотрена в ходе процедуры постепенной экспертизы (rolling revew).
В агентстве отметили, что для подачи заявки на проведение экспертизы (rolling revew) необходимо предварительное согласие комитета ЕМА по лекарственным средствам для человека (CHMP), а также рабочей группы по пандемии коронавируса (COVID-ETF).
В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появление первых одобренных вакцин против коронавируса принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.
В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, но в ближайшее время ожидается подача заявки от J&J.
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник-V) - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 08:00
Между "Спутником" и Навальным Запад выбирает здравый смысл
Таким образом, страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к концу лета в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.
В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
Венгрия недавно одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и в других странах Евросоюза.
Ранее официальный представитель ЕС заявил, что союз уже имеет достаточный портфель заказов вакцин против COVID-19, который позволяет вакцинировать все население ЕС. В то же время, по его словам, Брюссель не закрывает двери и для новых производителей вакцин.
Вакцина Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 18:14
Евродепутаты возмутились отказом ЕС от вакцины из России
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзВенгрияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния