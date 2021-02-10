https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596901079.html

В Евросоюзе заявили, что не получали заявку на регистрацию "Спутника V"

В Евросоюзе заявили, что не получали заявку на регистрацию "Спутника V"

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в своем заявлении в среду подтвердило, что не получало от разработчика "Спутник V" заявку для авторизации... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T20:21

2021-02-10T20:21

2021-02-10T20:21

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

брюссель

еврокомиссия

евросоюз

венгрия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА в своем заявлении в среду подтвердило, что не получало от разработчика "Спутник V" заявку для авторизации российской вакцины на рынке ЕС.Во вторник ЕМА сообщило РИА Новости, что завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса "Спутник V", теперь возможна подача заявки на регистрацию на рынке. Отвечая на вопрос РИА Новости о сроках одобрения вакцины, в агентстве подчеркнули, что заявки от разработчика для получения регистрационного удостоверения пока не получали, но как только такая заявка поступит, возможно будет обсуждать сроки одобрения вакцины. Позднее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что подали заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января и имеют подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором. При этом в аккаунте "Спутник V" в Twitter опубликована выписка о подаче заявки на регистрацию вакцины в ЕС."Разработчики получили научную консультацию (scientific advice) от ЕМА, которая предоставила новейшие нормативные и научные рекомендации… В соответствии с политикой прозрачности Агентства, вакцина была включена в список лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, которые получили научную консультацию агентства", - указывается в распространенном в среду заявлении регулятора.В ЕМА добавили, что ведут диалог и сотрудничают с компанией-разработчиком "Спутник V", чтобы "определить дальнейшие шаги", а также уточнили, что разработчики высказали свой интерес в отношении того, чтобы вакцина была рассмотрена в ходе процедуры постепенной экспертизы (rolling revew).В агентстве отметили, что для подачи заявки на проведение экспертизы (rolling revew) необходимо предварительное согласие комитета ЕМА по лекарственным средствам для человека (CHMP), а также рабочей группы по пандемии коронавируса (COVID-ETF).В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появление первых одобренных вакцин против коронавируса принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, но в ближайшее время ожидается подача заявки от J&J.Таким образом, страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к концу лета в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.Венгрия недавно одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и в других странах Евросоюза.Ранее официальный представитель ЕС заявил, что союз уже имеет достаточный портфель заказов вакцин против COVID-19, который позволяет вакцинировать все население ЕС. В то же время, по его словам, Брюссель не закрывает двери и для новых производителей вакцин.

https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596840219.html

https://ria.ru/20210210/zapad-1596702936.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/vaktsina-1596879556.html

брюссель

венгрия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, венгрия, в мире