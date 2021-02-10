https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596855436.html

Куба произвела первую партию собственной вакцины от коронавируса

Куба произвела первую партию собственной вакцины от коронавируса

Куба произвела первую партию собственной вакцины от коронавируса Soberana 02, сообщает телеканал Telesur со ссылкой на Институт вакцин Финли. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:32

2021-02-10T16:32

2021-02-10T16:32

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коронавирус covid-19

куба

в мире

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Куба произвела первую партию собственной вакцины от коронавируса Soberana 02, сообщает телеканал Telesur со ссылкой на Институт вакцин Финли.Первая партия состоит из 150 тысяч вакцин. Как информирует телеканал, ученые готовы приступить к производству второй партии такого же объема. Директор института Висенте Верес отметил, что третья фаза клинических испытаний Soberana 02 начнется в марте. Сначала прививку получат 42 тысячи человек.Кубинский регулирующий орган Cecmed в конце октября одобрил проведение первой фазы клинических испытаний второй кубинской вакцины Soberana 02.Ученые Кубы разработали к настоящему моменту четыре вакцины против COVID-19. Институт вакцин Финли исследует два препарата - Soberana 01 и Soberana 02. Дальше других продвинулась вакцина Soberana 02 - фаза II началась в декабре. Фаза II/III вакцины Soberana 01 запланирована на февраль.

куба

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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