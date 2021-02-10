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Бахрейн зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Бахрейн зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Королевство Бахрейн зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:41
2021-02-10T15:43
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
бахрейн
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Королевство Бахрейн зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Таким образом, это уже 24 страна, одобрившая применение вакцины из РФ.Ранее в среду об этом сообщило Бахрейнское государственное агентство новостей, по данным которого, Бахрейн одобрил применение "Спутник V" в экстренных случаях наряду с вакциной американской компании Pfizer."Решение NHRA об одобрении "Спутник V" позволит защитить население страны благодаря безопасной и эффективной вакцине. Объединение усилий является ключом к победе над пандемией. Мы готовы помочь нашим партнерам и предоставить вакцину против коронавируса, которая является одной из лучших в мире", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Монголии.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, бахрейн, в мире

Бахрейн зарегистрировал вакцину "Спутник V"

15:41 10.02.2021 (обновлено: 15:43 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Королевство Бахрейн зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Таким образом, это уже 24 страна, одобрившая применение вакцины из РФ.
Ранее в среду об этом сообщило Бахрейнское государственное агентство новостей, по данным которого, Бахрейн одобрил применение "Спутник V" в экстренных случаях наряду с вакциной американской компании Pfizer.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - говорится в сообщении фонда.

"Решение NHRA об одобрении "Спутник V" позволит защитить население страны благодаря безопасной и эффективной вакцине. Объединение усилий является ключом к победе над пандемией. Мы готовы помочь нашим партнерам и предоставить вакцину против коронавируса, которая является одной из лучших в мире", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник-V) - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Монголии.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийБахрейнВ мире
 
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