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Бахрейн зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Бахрейн зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Королевство Бахрейн зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:41
2021-02-10T15:41
2021-02-10T15:43
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
бахрейн
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Королевство Бахрейн зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Таким образом, это уже 24 страна, одобрившая применение вакцины из РФ.Ранее в среду об этом сообщило Бахрейнское государственное агентство новостей, по данным которого, Бахрейн одобрил применение "Спутник V" в экстренных случаях наряду с вакциной американской компании Pfizer."Решение NHRA об одобрении "Спутник V" позволит защитить население страны благодаря безопасной и эффективной вакцине. Объединение усилий является ключом к победе над пандемией. Мы готовы помочь нашим партнерам и предоставить вакцину против коронавируса, которая является одной из лучших в мире", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Монголии.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, бахрейн, в мире
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Королевство Бахрейн
зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
). Таким образом, это уже 24 страна, одобрившая применение вакцины из РФ.
Ранее в среду об этом сообщило Бахрейнское государственное агентство новостей, по данным которого, Бахрейн одобрил применение "Спутник V" в экстренных случаях наряду с вакциной американской компании Pfizer.
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - говорится в сообщении фонда.
"Решение NHRA об одобрении "Спутник V" позволит защитить население страны благодаря безопасной и эффективной вакцине. Объединение усилий является ключом к победе над пандемией. Мы готовы помочь нашим партнерам и предоставить вакцину против коронавируса, которая является одной из лучших в мире", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева
.
Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Монголии.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.