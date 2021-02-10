https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596840219.html

В Еврокомиссии высказались о возможности закупок вакцины "Спутник V"

В Еврокомиссии высказались о возможности закупок вакцины "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не является частью стратегии по вакцинации ЕС на данном этапе, но государства-члены союза смогут купить ее... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:23

2021-02-10T15:23

2021-02-10T15:23

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

брюссель

еврокомиссия

евросоюз

европа

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не является частью стратегии по вакцинации ЕС на данном этапе, но государства-члены союза смогут купить ее самостоятельно, если она получит одобрение регулятора, сказал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.Он добавил, что одним из критериев при выборе вакцины для централизованной закупки в ЕС является наличие производственных мощностей на территории Европейского союза, что должно облегчить доступ европейцев к вакцине и минимизировать риск перебоев с поставками.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, но в ближайшее время ожидается подача заявки от J&J.Таким образом, страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к концу лета в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.Венгрия недавно одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и в других странах Евросоюза.Ранее официальный представитель ЕС заявил, что союз уже имеет достаточный портфель заказов вакцин против COVID-19, который позволяет вакцинировать все население ЕС. В то же время, по его словам, Брюссель не закрывает двери и для новых производителей вакцин.

https://ria.ru/20210210/zapad-1596702936.html

https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596043875.html

брюссель

европа

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире