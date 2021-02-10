https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596839671.html

В Москве не планируют использовать другие вакцины, помимо "Спутника V"

В Москве не планируют использовать другие вакцины, помимо "Спутника V"

Власти Москвы пока не планируют использовать другие вакцины от COVID-19, помимо "Спутника V", сообщил директор ГКУ Москвы "Дирекция по координации деятельности... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:19

2021-02-10T15:19

2021-02-10T15:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская городская дума

москва

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Власти Москвы пока не планируют использовать другие вакцины от COVID-19, помимо "Спутника V", сообщил директор ГКУ Москвы "Дирекция по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения" Алексей Безымянный на круглом столе "Вакцинация от COVID-19 - эффективный барьер вызовам пандемии", организованном Мосгордумой.Он также напомнил, что вакцина "Спутник V", по данным международных организаций, считается наиболее эффективной по сравнению с другими вакцинами в мире.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона".

https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596829944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская городская дума, москва, общество