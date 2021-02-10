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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596839671.html
В Москве не планируют использовать другие вакцины, помимо "Спутника V"
В Москве не планируют использовать другие вакцины, помимо "Спутника V"
Власти Москвы пока не планируют использовать другие вакцины от COVID-19, помимо "Спутника V", сообщил директор ГКУ Москвы "Дирекция по координации деятельности... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:19
2021-02-10T15:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская городская дума
москва
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Власти Москвы пока не планируют использовать другие вакцины от COVID-19, помимо "Спутника V", сообщил директор ГКУ Москвы "Дирекция по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения" Алексей Безымянный на круглом столе "Вакцинация от COVID-19 - эффективный барьер вызовам пандемии", организованном Мосгордумой.Он также напомнил, что вакцина "Спутник V", по данным международных организаций, считается наиболее эффективной по сравнению с другими вакцинами в мире.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона".
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коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская городская дума, москва, общество

В Москве не планируют использовать другие вакцины, помимо "Спутника V"

15:19 10.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация жителей Симферополя от коронавируса
Вакцинация жителей Симферополя от коронавируса - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Власти Москвы пока не планируют использовать другие вакцины от COVID-19, помимо "Спутника V", сообщил директор ГКУ Москвы "Дирекция по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения" Алексей Безымянный на круглом столе "Вакцинация от COVID-19 - эффективный барьер вызовам пандемии", организованном Мосгордумой.
"Пока, насколько мне известно, не планируется вакцинация другими вакцинами в рамках вакцинации населения Москвы департаментом здравоохранения", - сообщил Безымянный, отвечая на вопрос, планируется ли прививать москвичей вакциной "ЭпиВакКорона".
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 Гам Ковид Вак - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 14:44Распространение коронавируса
Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
Он также напомнил, что вакцина "Спутник V", по данным международных организаций, считается наиболее эффективной по сравнению с другими вакцинами в мире.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская городская думаМоскваОбщество
 
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