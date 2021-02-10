Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596838345.html
Минздрав Казахстана назвал вакцину "Спутник V" эффективной и безопасной
Минздрав Казахстана назвал вакцину "Спутник V" эффективной и безопасной
Российская вакцина "Спутник V" от коронавируса является эффективной и безопасной, заявил в среду министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:10
2021-02-10T15:34
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596670722_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_af858e551bb817f1187510753c0abaf2.jpg
НУР-СУЛТАН, 10 фев - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" от коронавируса является эффективной и безопасной, заявил в среду министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.Побочных эффектов от российской вакцины "Спутник V" в Казахстане не зарегистрировано, добавил Алексей Цой."Побочных эффектов мы у вакцинируемых не видели, были местные реакции в виде небольших припухлостей, небольшого недомогания либо температуры, которые купировались или проходили на следующий день. В целом, все привитые чувствуют себя неплохо, каких-то явных отклонений мы на данный момент не зарегистрировали", - сказал Цой на пресс-конференции.С 1 февраля Казахстан начал вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V". Планировалось, что позже в феврале также к этому процессу будет присоединена российская вакцина, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний. Первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов в конце января сообщал, что вакцинация от коронавируса для всех будет бесплатной, а для населения, не входящего в группу риска, она будет доступна в апреле-мае.
https://ria.ru/20210209/effektivnost-1596729722.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596670722_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_5fbe7f3c1defaaf4541511d174763eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, казахстан, в мире

Минздрав Казахстана назвал вакцину "Спутник V" эффективной и безопасной

15:10 10.02.2021 (обновлено: 15:34 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 10 фев - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" от коронавируса является эффективной и безопасной, заявил в среду министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

"Все вакцины, хочу подчеркнуть, которые допущены к вакцинации в Казахстане, являются проверенными и безопасными. Вы знаете, что сейчас поступила первая российская вакцина "Спутник V", наши коллеги по министерству здравоохранения и в регионах привились уже этой вакциной и остальные медицинские работники. Эта вакцина эффективная и безопасная", - сказал Цой на пресс-конференции.

Побочных эффектов от российской вакцины "Спутник V" в Казахстане не зарегистрировано, добавил Алексей Цой.
"Побочных эффектов мы у вакцинируемых не видели, были местные реакции в виде небольших припухлостей, небольшого недомогания либо температуры, которые купировались или проходили на следующий день. В целом, все привитые чувствуют себя неплохо, каких-то явных отклонений мы на данный момент не зарегистрировали", - сказал Цой на пресс-конференции.
С 1 февраля Казахстан начал вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V". Планировалось, что позже в феврале также к этому процессу будет присоединена российская вакцина, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний. Первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов в конце января сообщал, что вакцинация от коронавируса для всех будет бесплатной, а для населения, не входящего в группу риска, она будет доступна в апреле-мае.
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 19:02
В Иране назвали "Спутник V" одной из самых эффективных вакцин в мире
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КазахстанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния