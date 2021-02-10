https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596838345.html
Минздрав Казахстана назвал вакцину "Спутник V" эффективной и безопасной
Минздрав Казахстана назвал вакцину "Спутник V" эффективной и безопасной
Российская вакцина "Спутник V" от коронавируса является эффективной и безопасной, заявил в среду министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:10
2021-02-10T15:10
2021-02-10T15:34
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 10 фев - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" от коронавируса является эффективной и безопасной, заявил в среду министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.Побочных эффектов от российской вакцины "Спутник V" в Казахстане не зарегистрировано, добавил Алексей Цой."Побочных эффектов мы у вакцинируемых не видели, были местные реакции в виде небольших припухлостей, небольшого недомогания либо температуры, которые купировались или проходили на следующий день. В целом, все привитые чувствуют себя неплохо, каких-то явных отклонений мы на данный момент не зарегистрировали", - сказал Цой на пресс-конференции.С 1 февраля Казахстан начал вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V". Планировалось, что позже в феврале также к этому процессу будет присоединена российская вакцина, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний. Первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов в конце января сообщал, что вакцинация от коронавируса для всех будет бесплатной, а для населения, не входящего в группу риска, она будет доступна в апреле-мае.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, казахстан, в мире
НУР-СУЛТАН, 10 фев - РИА Новости.
Российская вакцина "Спутник V
" от коронавируса является эффективной и безопасной, заявил в среду министр здравоохранения Казахстана
Алексей Цой.
"Все вакцины, хочу подчеркнуть, которые допущены к вакцинации в Казахстане, являются проверенными и безопасными. Вы знаете, что сейчас поступила первая российская вакцина "Спутник V", наши коллеги по министерству здравоохранения и в регионах привились уже этой вакциной и остальные медицинские работники. Эта вакцина эффективная и безопасная", - сказал Цой на пресс-конференции.
Побочных эффектов от российской вакцины "Спутник V" в Казахстане не зарегистрировано, добавил Алексей Цой.
"Побочных эффектов мы у вакцинируемых не видели, были местные реакции в виде небольших припухлостей, небольшого недомогания либо температуры, которые купировались или проходили на следующий день. В целом, все привитые чувствуют себя неплохо, каких-то явных отклонений мы на данный момент не зарегистрировали", - сказал Цой на пресс-конференции.
С 1 февраля Казахстан начал вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V". Планировалось, что позже в феврале также к этому процессу будет присоединена российская вакцина, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний. Первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов в конце января сообщал, что вакцинация от коронавируса для всех будет бесплатной, а для населения, не входящего в группу риска, она будет доступна в апреле-мае.