https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596838345.html

Минздрав Казахстана назвал вакцину "Спутник V" эффективной и безопасной

Минздрав Казахстана назвал вакцину "Спутник V" эффективной и безопасной

Российская вакцина "Спутник V" от коронавируса является эффективной и безопасной, заявил в среду министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:10

2021-02-10T15:10

2021-02-10T15:34

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 10 фев - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" от коронавируса является эффективной и безопасной, заявил в среду министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.Побочных эффектов от российской вакцины "Спутник V" в Казахстане не зарегистрировано, добавил Алексей Цой."Побочных эффектов мы у вакцинируемых не видели, были местные реакции в виде небольших припухлостей, небольшого недомогания либо температуры, которые купировались или проходили на следующий день. В целом, все привитые чувствуют себя неплохо, каких-то явных отклонений мы на данный момент не зарегистрировали", - сказал Цой на пресс-конференции.С 1 февраля Казахстан начал вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V". Планировалось, что позже в феврале также к этому процессу будет присоединена российская вакцина, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний. Первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов в конце января сообщал, что вакцинация от коронавируса для всех будет бесплатной, а для населения, не входящего в группу риска, она будет доступна в апреле-мае.

https://ria.ru/20210209/effektivnost-1596729722.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, казахстан, в мире