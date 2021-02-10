Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"

"Это издание Lancet подтвердило свой высокий статус, безусловно, и объективности, потому что сотни тысяч прививок, которые сделали уже в России, они подтверждают их выводы, объективные и высокопрофессиональные. Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу. Практика показывает, что так оно и есть. Уровень защиты свыше 90% подтверждает и безопасность", - сказал Путин на совещании с членами правительства.