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Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"
Публикация Lancet о вакцине "Спутник V" подтверждает не только авторитет вакцины, но и самого журнала, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:44
2021-02-10T14:58
здоровье - общество
воз
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вакцина "спутник v"
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владимир путин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Публикация Lancet о вакцине "Спутник V" подтверждает не только авторитет вакцины, но и самого журнала, заявил президент России Владимир Путин.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Инициирован процесс регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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здоровье - общество, воз, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, в мире

Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V"

14:44 10.02.2021 (обновлено: 14:58 10.02.2021)
 
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Публикация Lancet о вакцине "Спутник V" подтверждает не только авторитет вакцины, но и самого журнала, заявил президент России Владимир Путин.

"Это издание Lancet подтвердило свой высокий статус, безусловно, и объективности, потому что сотни тысяч прививок, которые сделали уже в России, они подтверждают их выводы, объективные и высокопрофессиональные. Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу. Практика показывает, что так оно и есть. Уровень защиты свыше 90% подтверждает и безопасность", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
"Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Инициирован процесс регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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