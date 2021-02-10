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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596798830.html
Российский посол рассказал о переговорах с Ливаном по "Спутнику V"
Российский посол рассказал о переговорах с Ливаном по "Спутнику V"
Россия ищет возможности помочь Ливану справиться с пандемией коронавируса - переговоры о поставках вакцины "Спутник V" идут на государственном и коммерческом... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:21
2021-02-10T12:21
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
мид ливана
здоровье - общество
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БЕЙРУТ, 10 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Россия ищет возможности помочь Ливану справиться с пандемией коронавируса - переговоры о поставках вакцины "Спутник V" идут на государственном и коммерческом уровнях, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков."Есть хорошее продвижение - принят соответствующий закон, правительство Ливана легализовало ввоз и использование вакцин, в том числе отечественного "Спутника V". Надеемся, что результаты переговоров как по государственной линии, так и коммерческих структур позволят как можно быстрее помочь ливанцам в борьбе с COVID-19", - сказал Рудаков.Глава российской дипмиссии отметил, что даже в сложных условиях пандемии не прерывалась нужная для российско-ливанских отношений работа по их дальнейшему развитию."Трудно всем, это не секрет. Тем не менее Россия ищет пути и возможности помочь. Первыми предложили Бейруту организовать поставки российских антикоронавирусных препаратов", - добавил посол.Научная комиссия при министерстве здравоохранения Ливана одобрила 5 февраля использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Министр иностранных дел Ливана Шарбель Вахбе в четверг обратился к правительству РФ с просьбой предоставить 200 тысяч доз вакцины от коронавируса в виде помощи, сообщила в четверг пресс-служба МИД Ливана.В стране с начала года наблюдается резкий рост числа заболеваний коронавирусом, а также увеличилась смертность среди больных. Ливанские власти связывают ухудшение ситуации с безответственным отношением населения к мерам, рекомендованным минздравом, и проведением массовых мероприятий в период новогодних праздников.В рамках ЧС по всей стране с 14 января по 8 февраля сохранялся комендантский час с закрытием всех государственных и частных предприятий, за исключением больниц. Продуктовые магазины работали только в режиме доставки до 17.00 по местному времени. С понедельника власти заявили о поэтапной отмене ограничений.Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ливане достигло 321 980. За последние сутки выявлено 2063 новых заражений, 61 больных с COVID-19 умерли за последние 24 часа. В стране проживает 4,5 миллиона местного населения и 2 миллиона сирийских и палестинских беженцев.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, мид ливана, здоровье - общество, бейрут, ливан, в мире

Российский посол рассказал о переговорах с Ливаном по "Спутнику V"

12:21 10.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БЕЙРУТ, 10 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Россия ищет возможности помочь Ливану справиться с пандемией коронавируса - переговоры о поставках вакцины "Спутник V" идут на государственном и коммерческом уровнях, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков.
"Есть хорошее продвижение - принят соответствующий закон, правительство Ливана легализовало ввоз и использование вакцин, в том числе отечественного "Спутника V". Надеемся, что результаты переговоров как по государственной линии, так и коммерческих структур позволят как можно быстрее помочь ливанцам в борьбе с COVID-19", - сказал Рудаков.
Глава российской дипмиссии отметил, что даже в сложных условиях пандемии не прерывалась нужная для российско-ливанских отношений работа по их дальнейшему развитию.
"Трудно всем, это не секрет. Тем не менее Россия ищет пути и возможности помочь. Первыми предложили Бейруту организовать поставки российских антикоронавирусных препаратов", - добавил посол.
Научная комиссия при министерстве здравоохранения Ливана одобрила 5 февраля использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Министр иностранных дел Ливана Шарбель Вахбе в четверг обратился к правительству РФ с просьбой предоставить 200 тысяч доз вакцины от коронавируса в виде помощи, сообщила в четверг пресс-служба МИД Ливана.
В стране с начала года наблюдается резкий рост числа заболеваний коронавирусом, а также увеличилась смертность среди больных. Ливанские власти связывают ухудшение ситуации с безответственным отношением населения к мерам, рекомендованным минздравом, и проведением массовых мероприятий в период новогодних праздников.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В рамках ЧС по всей стране с 14 января по 8 февраля сохранялся комендантский час с закрытием всех государственных и частных предприятий, за исключением больниц. Продуктовые магазины работали только в режиме доставки до 17.00 по местному времени. С понедельника власти заявили о поэтапной отмене ограничений.
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ливане достигло 321 980. За последние сутки выявлено 2063 новых заражений, 61 больных с COVID-19 умерли за последние 24 часа. В стране проживает 4,5 миллиона местного населения и 2 миллиона сирийских и палестинских беженцев.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМИД ЛиванаЗдоровье - ОбществоБейрутЛиванВ мире
 
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