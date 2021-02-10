https://ria.ru/20210210/ubiystvo-1596911368.html
В Воронеже задержали обвиняемого в жестоком убийстве учительницы
В Воронеже задержали обвиняемого в жестоком убийстве учительницы
Полиция установила местонахождение и задержала мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве учительницы в Воронеже, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T22:22
2021-02-10T22:22
2021-02-10T22:22
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
воронеж
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Полиция установила местонахождение и задержала мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве учительницы в Воронеже, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее следователи установили личность мужчины, причастного к убийству учительницы математики в Воронеже, ему заочно предъявили обвинения, он был объявлен в розыск.В СК РФ уточнили, что уголовное дело возбуждено по статьям "убийство" и "разбой"."Следственными органами СК РФ по Воронежской области продолжается расследование уголовного дела... по факту обнаружения 2 февраля 2021 года вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа тела 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Информация об убийстве появилась в воронежских СМИ вечером 2 февраля и сразу вызвала резонанс. По их данным, на учительницу напали у надземного перехода возле остановки "Гостиница Спутник". Сообщалось, что в момент нападения женщина разговаривала по телефону и успела крикнуть, что ее убивают.По информации СУСК, нападение на 47-летнюю жительницу Воронежа произошло около 19.30 мск. Неизвестный нанес многочисленные ножевые ранения в голову, шею, грудь. Женщина скончалась на месте преступления. Как добавляли в прокуратуре области, у убитой женщины были похищены сумка с деньгами, браслет и мобильный телефон.
https://ria.ru/20210204/ubiystvo-1595943312.html
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ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, воронеж, происшествия
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Полиция установила местонахождение и задержала мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве учительницы в Воронеже
, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
.
Ранее следователи установили личность мужчины, причастного к убийству учительницы математики в Воронеже, ему заочно предъявили обвинения, он был объявлен в розыск.
"Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области установлено местонахождение обвиняемого в совершении убийства 47-летней женщины... В настоящее время он доставляется к следователю СК для дальнейшего производства следственных и процессуальных действий", - сказала Волк.
В СК РФ уточнили, что уголовное дело возбуждено по статьям "убийство" и "разбой".
"Следственными органами СК РФ по Воронежской области продолжается расследование уголовного дела... по факту обнаружения 2 февраля 2021 года вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа тела 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Информация об убийстве появилась в воронежских СМИ вечером 2 февраля и сразу вызвала резонанс. По их данным, на учительницу напали у надземного перехода возле остановки "Гостиница Спутник". Сообщалось, что в момент нападения женщина разговаривала по телефону и успела крикнуть, что ее убивают.
По информации СУСК, нападение на 47-летнюю жительницу Воронежа произошло около 19.30 мск. Неизвестный нанес многочисленные ножевые ранения в голову, шею, грудь. Женщина скончалась на месте преступления. Как добавляли в прокуратуре области, у убитой женщины были похищены сумка с деньгами, браслет и мобильный телефон.