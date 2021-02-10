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https://ria.ru/20210210/turisty-1596769208.html
МЧС прокомментировало данные о пропаже туристов на перевале Дятлова
МЧС прокомментировало данные о пропаже туристов на перевале Дятлова
Туристическая группа, которая якобы пропала на перевале Дятлова в Свердловской области, находится в Екатеринбурге и готовится к вылету в Москву, сообщили... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T09:13
2021-02-10T09:13
перевал дятлова
генеральная прокуратура рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Туристическая группа, которая якобы пропала на перевале Дятлова в Свердловской области, находится в Екатеринбурге и готовится к вылету в Москву, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.Ранее портал Е1 сообщил, что туристическая группа из Москвы вовремя не вернулась с похода на перевал Дятлова, связь с ней пропала.В ведомстве также уточнили, что сейчас в районе перевала Дятлова зарегистрированы три тургруппы, все они находятся на связи со спасателями.Перевал Дятлова на Северном Урале знаменит тем, что здесь зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. Версий гибели туристов больше ста - от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.Спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества Генпрокуратура начала проверку, чтобы выяснить причины гибели туристической группы. В июле 2020 года замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил итоги проверки. Так, по его словам, причиной гибели туристов на Северном Урале стала снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Он добавил, что на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.
https://ria.ru/20210202/dyatlov-1595569214.html
перевал дятлова
свердловская область
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перевал дятлова, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, екатеринбург, происшествия

МЧС прокомментировало данные о пропаже туристов на перевале Дятлова

09:13 10.02.2021
 
© Fotolia / dudinartУральские горы
Уральские горы - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Fotolia / dudinart
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Туристическая группа, которая якобы пропала на перевале Дятлова в Свердловской области, находится в Екатеринбурге и готовится к вылету в Москву, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее портал Е1 сообщил, что туристическая группа из Москвы вовремя не вернулась с похода на перевал Дятлова, связь с ней пропала.
"Туристская группа, о которой идет речь, не была зарегистрирована в МЧС России. В настоящее время данная группа туристов находится в Екатеринбурге и готовится к вылету в Москву", - говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что сейчас в районе перевала Дятлова зарегистрированы три тургруппы, все они находятся на связи со спасателями.
Игорь Дятлов - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Новый поворот в расследовании гибели группы Дятлова: откровения родных
Перевал Дятлова на Северном Урале знаменит тем, что здесь зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. Версий гибели туристов больше ста - от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
Спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества Генпрокуратура начала проверку, чтобы выяснить причины гибели туристической группы. В июле 2020 года замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил итоги проверки. Так, по его словам, причиной гибели туристов на Северном Урале стала снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Он добавил, что на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.
 
Перевал ДятловаГенеральная прокуратура РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
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