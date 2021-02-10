https://ria.ru/20210210/turisty-1596766304.html

СМИ: на перевале Дятлова пропала группа туристов из Москвы

СМИ: на перевале Дятлова пропала группа туристов из Москвы

Группа туристов из Москвы не вернулась с перевала Дятлова, пишет местное издание E1.RU со ссылкой на источник. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T08:32

2021-02-10T08:32

2021-02-10T08:43

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

свердловская область

происшествия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Группа туристов из Москвы не вернулась с перевала Дятлова, пишет местное издание E1.RU со ссылкой на источник.По его словам, группа должна была уехать сегодня в восемь утра по местному времени, но они до сих пор не вернулись. Связи с ними нет.Источник также пояснил, что туристы приехали почтить память туристической группы, которая погибла в феврале 1959 года.Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас на перевале зарегистрированы три тургруппы, но они находятся на связи. Информация о пропаже туристов не поступала.Позднее выяснилось, что эта группа туристов не была зарегистрирована. Они находятся в аэропорту и готовятся вылететь в Москву."Еще предстоит выяснить, почему они не зарегистрировались, хотя обязаны были это сделать за десять дней до начала похода", — пояснили в региональном управлении МЧС

https://ria.ru/20210202/dyatlov-1595569214.html

москва

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, свердловская область, происшествия