https://ria.ru/20210210/turisty-1596766304.html
СМИ: на перевале Дятлова пропала группа туристов из Москвы
СМИ: на перевале Дятлова пропала группа туристов из Москвы
Группа туристов из Москвы не вернулась с перевала Дятлова, пишет местное издание E1.RU со ссылкой на источник. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T08:32
2021-02-10T08:32
2021-02-10T08:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
свердловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588439779_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1e2539471751f88e4c25f6e1b68ff03f.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Группа туристов из Москвы не вернулась с перевала Дятлова, пишет местное издание E1.RU со ссылкой на источник.По его словам, группа должна была уехать сегодня в восемь утра по местному времени, но они до сих пор не вернулись. Связи с ними нет.Источник также пояснил, что туристы приехали почтить память туристической группы, которая погибла в феврале 1959 года.Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас на перевале зарегистрированы три тургруппы, но они находятся на связи. Информация о пропаже туристов не поступала.Позднее выяснилось, что эта группа туристов не была зарегистрирована. Они находятся в аэропорту и готовятся вылететь в Москву."Еще предстоит выяснить, почему они не зарегистрировались, хотя обязаны были это сделать за десять дней до начала похода", — пояснили в региональном управлении МЧС
https://ria.ru/20210202/dyatlov-1595569214.html
москва
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588439779_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_dcbb905e054037349e422d3448893645.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, свердловская область, происшествия
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Группа туристов из Москвы
не вернулась с перевала Дятлова, пишет местное издание E1.RU
со ссылкой на источник.
По его словам, группа должна была уехать сегодня в восемь утра по местному времени, но они до сих пор не вернулись. Связи с ними нет.
Источник также пояснил, что туристы приехали почтить память туристической группы, которая погибла в феврале 1959 года.
Как сообщили в ГУ МЧС
по Свердловской области
, сейчас на перевале зарегистрированы три тургруппы, но они находятся на связи. Информация о пропаже туристов не поступала.
Позднее выяснилось, что эта группа туристов не была зарегистрирована. Они находятся в аэропорту и готовятся вылететь в Москву.
"Еще предстоит выяснить, почему они не зарегистрировались, хотя обязаны были это сделать за десять дней до начала похода", — пояснили в региональном управлении МЧС