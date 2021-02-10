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СМИ: на перевале Дятлова пропала группа туристов из Москвы
СМИ: на перевале Дятлова пропала группа туристов из Москвы
Группа туристов из Москвы не вернулась с перевала Дятлова, пишет местное издание E1.RU со ссылкой на источник. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T08:32
2021-02-10T08:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
свердловская область
происшествия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Группа туристов из Москвы не вернулась с перевала Дятлова, пишет местное издание E1.RU со ссылкой на источник.По его словам, группа должна была уехать сегодня в восемь утра по местному времени, но они до сих пор не вернулись. Связи с ними нет.Источник также пояснил, что туристы приехали почтить память туристической группы, которая погибла в феврале 1959 года.Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас на перевале зарегистрированы три тургруппы, но они находятся на связи. Информация о пропаже туристов не поступала.Позднее выяснилось, что эта группа туристов не была зарегистрирована. Они находятся в аэропорту и готовятся вылететь в Москву."Еще предстоит выяснить, почему они не зарегистрировались, хотя обязаны были это сделать за десять дней до начала похода", — пояснили в региональном управлении МЧС
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москва
свердловская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, свердловская область, происшествия

СМИ: на перевале Дятлова пропала группа туристов из Москвы

08:32 10.02.2021 (обновлено: 08:43 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГоры
Горы - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Группа туристов из Москвы не вернулась с перевала Дятлова, пишет местное издание E1.RU со ссылкой на источник.
По его словам, группа должна была уехать сегодня в восемь утра по местному времени, но они до сих пор не вернулись. Связи с ними нет.
Источник также пояснил, что туристы приехали почтить память туристической группы, которая погибла в феврале 1959 года.
Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас на перевале зарегистрированы три тургруппы, но они находятся на связи. Информация о пропаже туристов не поступала.
Позднее выяснилось, что эта группа туристов не была зарегистрирована. Они находятся в аэропорту и готовятся вылететь в Москву.
"Еще предстоит выяснить, почему они не зарегистрировались, хотя обязаны были это сделать за десять дней до начала похода", — пояснили в региональном управлении МЧС
Игорь Дятлов - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 08:00
Новый поворот в расследовании гибели группы Дятлова: откровения родных
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваСвердловская областьПроисшествия
 
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