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Тунис предложил России возобновить чартерные рейсы
Тунис предложил России возобновить чартерные рейсы
Тунисские власти предложили РФ возобновить чартерное авиасообщение, идет подготовка к восстановлению туристического потока, сообщил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T09:13
2021-02-10T09:13
2021-02-10T09:13
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей николаев
новости - туризм
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КАИР, 10 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Тунисские власти предложили РФ возобновить чартерное авиасообщение, идет подготовка к восстановлению туристического потока, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Тунисе Сергей Николаев.Посол сообщил, что с 2016 года число посетивших Тунис российских туристов неуклонно росло и достигло на своем максимуме 640 тысяч человек в год. "Имелись предпосылки довести эту цифру до 800 тысяч, а по некоторым оценкам и до 1 миллиона человек. Однако пандемия COVID-19 не дала реализовать эти планы. Тунис был практически закрыт для въездного туризма", - отметил Николаев.По словам Николаева, с руководством Туниса достигнуто взаимопонимание о том, что безопасность российских граждан является абсолютным приоритетом. Посольство постоянно контактирует с минтуризма Туниса и отслеживает санитарно-эпидемиологическую обстановку."Уверен, что туристический поток возобновится по мере нормализации ситуации. Постепенно к этому готовимся. Сделаны первые конкретные шаги. Тунисское правительство приняло "особые" меры в отношении российского туристического рынка и предложило возобновить чартерные рейсы из России. А российские авиационные власти выдали разрешение авиакомпании "Аэрофлот" на осуществление регулярных полетов из Москвы в Тунис (до семи в неделю)", - сообщил Николаев.Министр туризма Туниса Хабиб Аммар заявил 6 февраля, что 2020 год оказался худшим в истории туризма современного Туниса. Доходы туристической отрасли снизились на 64% по сравнению с 2019 годом, число прибывших в страну туристов снизилось на 73%.На данный момент все прибывающие в Тунис граждане обязаны предоставить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, а также провести как минимум семь дней карантина в одном из определенных властями отелей за свой счет. Карантин можно покинуть на седьмой день в случае, если новый ПЦР-тест окажется негативным.По данным минздрава, с начала пандемии в Тунисе зафиксировали более 217 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 175 тысяч человек, скончались более семи тысяч пациентов.
https://ria.ru/20201229/turisty-1591433931.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей николаев, новости - туризм
КАИР, 10 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов.
Тунисские власти предложили РФ возобновить чартерное авиасообщение, идет подготовка к восстановлению туристического потока, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Тунисе Сергей Николаев
.
Посол сообщил, что с 2016 года число посетивших Тунис российских туристов неуклонно росло и достигло на своем максимуме 640 тысяч человек в год. "Имелись предпосылки довести эту цифру до 800 тысяч, а по некоторым оценкам и до 1 миллиона человек. Однако пандемия COVID-19 не дала реализовать эти планы. Тунис был практически закрыт для въездного туризма", - отметил Николаев.
По словам Николаева, с руководством Туниса достигнуто взаимопонимание о том, что безопасность российских граждан является абсолютным приоритетом. Посольство постоянно контактирует с минтуризма Туниса и отслеживает санитарно-эпидемиологическую обстановку.
"Уверен, что туристический поток возобновится по мере нормализации ситуации. Постепенно к этому готовимся. Сделаны первые конкретные шаги. Тунисское правительство приняло "особые" меры в отношении российского туристического рынка и предложило возобновить чартерные рейсы из России
. А российские авиационные власти выдали разрешение авиакомпании "Аэрофлот
" на осуществление регулярных полетов из Москвы
в Тунис (до семи в неделю)", - сообщил Николаев.
Министр туризма Туниса Хабиб Аммар заявил 6 февраля, что 2020 год оказался худшим в истории туризма современного Туниса. Доходы туристической отрасли снизились на 64% по сравнению с 2019 годом, число прибывших в страну туристов снизилось на 73%.
На данный момент все прибывающие в Тунис граждане обязаны предоставить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, а также провести как минимум семь дней карантина в одном из определенных властями отелей за свой счет. Карантин можно покинуть на седьмой день в случае, если новый ПЦР-тест окажется негативным.
По данным минздрава, с начала пандемии в Тунисе зафиксировали более 217 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 175 тысяч человек, скончались более семи тысяч пациентов.