https://ria.ru/20210210/tsiklon-1596851801.html

Россиян предупредили о мощном циклоне

Россиян предупредили о мощном циклоне

На Россию в пятницу, 12 февраля, обрушится мощный циклон, сообщает центр Фобос. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:16

2021-02-10T16:16

2021-02-10T17:21

россия

погода

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593326441_0:35:3073:1763_1920x0_80_0_0_bf7af42151fb67e61f969a980c6984f3.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На Россию в пятницу, 12 февраля, обрушится мощный циклон, сообщает центр Фобос.По словам синоптиков, сейчас европейская часть страны находится под ударом серии циклонов. Самый мощный из них будет действовать на территории от Северного Урала до Эгейского моря, а центр его окажется в Черноземье. Там выпадет более половины месячной нормы осадков, которые перейдут в ледяные дожди в Мещере и на Средней Волге. Помимо осадков, циклон будет сопровождаться еще более резкими перепадами температуры, предупреждают синоптики. Так, по их мнению, к выходным в Западную Европу придут морозы, а на Средней Волге и в Предуралье начнется оттепель. В Москве специалисты обещают сильную метель: снег начнется в пятницу и будет идти 36 часов, а скорость ветра составит до 20 метров в секунду. При этом температура останется практически без изменений.

https://ria.ru/20210209/vesna-1596681796.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, общество