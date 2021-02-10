https://ria.ru/20210210/tsiklon-1596851801.html
Россиян предупредили о мощном циклоне
Россиян предупредили о мощном циклоне
На Россию в пятницу, 12 февраля, обрушится мощный циклон, сообщает центр Фобос. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:16
2021-02-10T16:16
2021-02-10T17:21
россия
погода
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593326441_0:35:3073:1763_1920x0_80_0_0_bf7af42151fb67e61f969a980c6984f3.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На Россию в пятницу, 12 февраля, обрушится мощный циклон, сообщает центр Фобос.По словам синоптиков, сейчас европейская часть страны находится под ударом серии циклонов. Самый мощный из них будет действовать на территории от Северного Урала до Эгейского моря, а центр его окажется в Черноземье. Там выпадет более половины месячной нормы осадков, которые перейдут в ледяные дожди в Мещере и на Средней Волге. Помимо осадков, циклон будет сопровождаться еще более резкими перепадами температуры, предупреждают синоптики. Так, по их мнению, к выходным в Западную Европу придут морозы, а на Средней Волге и в Предуралье начнется оттепель. В Москве специалисты обещают сильную метель: снег начнется в пятницу и будет идти 36 часов, а скорость ветра составит до 20 метров в секунду. При этом температура останется практически без изменений.
https://ria.ru/20210209/vesna-1596681796.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593326441_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1a12a4620ef23cd89a10a3ddc5f582e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, общество