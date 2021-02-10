https://ria.ru/20210210/tranzit-1596789836.html

Транзит российского газа через Литву в Калининград восстановили

Транзит российского газа через Литву в Калининград восстановили

Транзит российского газа через в Калининградскую область через Литву восстановлен. Об этом сообщил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:29

2021-02-10T11:29

2021-02-10T13:09

россия

amber grid

газпром

литва

калининград

природный газ

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МОСКВА/ВИЛЬНЮС, 10 фев — РИА Новости. Транзит российского газа через в Калининградскую область через Литву восстановлен. Об этом сообщил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid.Накануне Amber Grid заявил, что в понедельник "Газпром" направил уведомление о временной приостановке транзита. Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву и Белоруссию. Причины приостановки не указывались. В "Газпроме" сообщили, что потребности области в это время полностью обеспечивались за счет Калининградского ПХГ."Потоки в Литву из Белоруссии стабильны, литовская газотранспортная инфраструктура работает в штатном режиме", — говорится в сообщении на сайте Amber Grid.В компании отметили, что транзит газа в Калининградскую область осуществляется в соответствии с обязательствами по соглашению с "Газпромом", действие которого распространяется до конца 2025 года. По условиям контракта, газ транспортируется по формуле ship or pay (транспортируй или плати. — Прим. ред.). Также указывается, что вчерашняя приостановка транзита не будет иметь финансовых последствий для литовского оператора.Как сообщил журналистам зампредседателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов, газотранспортная система региона перешла в штатный режим работы с переключением на трубопроводный газ.В 2015 году "Газпром" и АВ Amber Grid подписали соглашение по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область. Договор подписан на десять лет и предусматривает транспортировку до 2,5 миллиарда кубометров топлива в год. Газ поставляется по трубопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград.До недавнего времени это был единственный маршрут поставок газа в Калининградскую область. Однако в 2019 году началась эксплуатация терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде — судна "Маршал Василевский". Сейчас оно находится у берегов Африки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/ukraina-1592120529.html

https://ria.ru/20210209/gazoprovod-1596703781.html

https://ria.ru/20210104/gaz-1591984899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, amber grid, газпром, литва, калининград, природный газ