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Транзит российского газа через Литву в Калининград восстановили
Транзит российского газа через Литву в Калининград восстановили
Транзит российского газа через в Калининградскую область через Литву восстановлен. Об этом сообщил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:29
2021-02-10T13:09
россия
amber grid
газпром
литва
калининград
природный газ
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МОСКВА/ВИЛЬНЮС, 10 фев — РИА Новости. Транзит российского газа через в Калининградскую область через Литву восстановлен. Об этом сообщил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid.Накануне Amber Grid заявил, что в понедельник "Газпром" направил уведомление о временной приостановке транзита. Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву и Белоруссию. Причины приостановки не указывались. В "Газпроме" сообщили, что потребности области в это время полностью обеспечивались за счет Калининградского ПХГ."Потоки в Литву из Белоруссии стабильны, литовская газотранспортная инфраструктура работает в штатном режиме", — говорится в сообщении на сайте Amber Grid.В компании отметили, что транзит газа в Калининградскую область осуществляется в соответствии с обязательствами по соглашению с "Газпромом", действие которого распространяется до конца 2025 года. По условиям контракта, газ транспортируется по формуле ship or pay (транспортируй или плати. — Прим. ред.). Также указывается, что вчерашняя приостановка транзита не будет иметь финансовых последствий для литовского оператора.Как сообщил журналистам зампредседателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов, газотранспортная система региона перешла в штатный режим работы с переключением на трубопроводный газ.В 2015 году "Газпром" и АВ Amber Grid подписали соглашение по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область. Договор подписан на десять лет и предусматривает транспортировку до 2,5 миллиарда кубометров топлива в год. Газ поставляется по трубопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград.До недавнего времени это был единственный маршрут поставок газа в Калининградскую область. Однако в 2019 году началась эксплуатация терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде — судна "Маршал Василевский". Сейчас оно находится у берегов Африки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/ukraina-1592120529.html
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россия, amber grid, газпром, литва, калининград, природный газ

Транзит российского газа через Литву в Калининград восстановили

11:29 10.02.2021 (обновлено: 13:09 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗнак газопровода
Знак газопровода - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА/ВИЛЬНЮС, 10 фев — РИА Новости. Транзит российского газа через в Калининградскую область через Литву восстановлен. Об этом сообщил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid.
Накануне Amber Grid заявил, что в понедельник "Газпром" направил уведомление о временной приостановке транзита. Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву и Белоруссию. Причины приостановки не указывались. В "Газпроме" сообщили, что потребности области в это время полностью обеспечивались за счет Калининградского ПХГ.
"Потоки в Литву из Белоруссии стабильны, литовская газотранспортная инфраструктура работает в штатном режиме", — говорится в сообщении на сайте Amber Grid.
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В компании отметили, что транзит газа в Калининградскую область осуществляется в соответствии с обязательствами по соглашению с "Газпромом", действие которого распространяется до конца 2025 года. По условиям контракта, газ транспортируется по формуле ship or pay (транспортируй или плати. — Прим. ред.). Также указывается, что вчерашняя приостановка транзита не будет иметь финансовых последствий для литовского оператора.
Как сообщил журналистам зампредседателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов, газотранспортная система региона перешла в штатный режим работы с переключением на трубопроводный газ.
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В 2015 году "Газпром" и АВ Amber Grid подписали соглашение по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область. Договор подписан на десять лет и предусматривает транспортировку до 2,5 миллиарда кубометров топлива в год. Газ поставляется по трубопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград.
До недавнего времени это был единственный маршрут поставок газа в Калининградскую область. Однако в 2019 году началась эксплуатация терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде — судна "Маршал Василевский". Сейчас оно находится у берегов Африки.
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