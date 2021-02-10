https://ria.ru/20210210/transport-1596860350.html
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
Автомобилистам Москвы рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в четверг, сообщается в telegram-канале "Дептранс.Оперативно". РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:48
2021-02-10T16:48
2021-02-10T16:48
центр организации дорожного движения (цодд)
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592131815_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_c1f1996f313fdada60b8d91ed51b213c.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Автомобилистам Москвы рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в четверг, сообщается в telegram-канале "Дептранс.Оперативно"."По прогнозам синоптиков, завтра во второй половине дня начнётся снегопад, который продлится до 13-14 февраля. За это время выпадет примерно 25-30 миллиметров осадков. Это значит, нас ждёт гололедица, накаты, налипание снега и снижение видимости, которые могут заметно ухудшить дорожную ситуацию. Чтобы непогода не привела к происшествиям, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на гаджеты. По возможности, пользуйтесь общественным транспортом и планируйте поездки заранее", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что за дорожной обстановкой круглосуточно следит ЦОДД. На дорогах будут работать 20 экипажей дорожного патруля, оборудованные всем необходимым, чтобы помочь в экстренных ситуациях. Кроме того, за состоянием дорожных знаков и работой светофоров всегда следят службы эксплуатации и ремонтируют их в круглосуточном режиме.
https://ria.ru/20210210/tsiklon-1596851801.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592131815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9ad11e0689633b6ad800af1bde8c5c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы, москва, общество