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Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
Автомобилистам Москвы рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в четверг, сообщается в telegram-канале "Дептранс.Оперативно". РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:48
2021-02-10T16:48
центр организации дорожного движения (цодд)
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Автомобилистам Москвы рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в четверг, сообщается в telegram-канале "Дептранс.Оперативно"."По прогнозам синоптиков, завтра во второй половине дня начнётся снегопад, который продлится до 13-14 февраля. За это время выпадет примерно 25-30 миллиметров осадков. Это значит, нас ждёт гололедица, накаты, налипание снега и снижение видимости, которые могут заметно ухудшить дорожную ситуацию. Чтобы непогода не привела к происшествиям, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на гаджеты. По возможности, пользуйтесь общественным транспортом и планируйте поездки заранее", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что за дорожной обстановкой круглосуточно следит ЦОДД. На дорогах будут работать 20 экипажей дорожного патруля, оборудованные всем необходимым, чтобы помочь в экстренных ситуациях. Кроме того, за состоянием дорожных знаков и работой светофоров всегда следят службы эксплуатации и ремонтируют их в круглосуточном режиме.
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центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы, москва, общество

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

16:48 10.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк600-й по счету электробус, поступивший в парк общественного транспорта Москвы
600-й по счету электробус, поступивший в парк общественного транспорта Москвы - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Автомобилистам Москвы рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в четверг, сообщается в telegram-канале "Дептранс.Оперативно".
"По прогнозам синоптиков, завтра во второй половине дня начнётся снегопад, который продлится до 13-14 февраля. За это время выпадет примерно 25-30 миллиметров осадков. Это значит, нас ждёт гололедица, накаты, налипание снега и снижение видимости, которые могут заметно ухудшить дорожную ситуацию. Чтобы непогода не привела к происшествиям, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на гаджеты. По возможности, пользуйтесь общественным транспортом и планируйте поездки заранее", - говорится в сообщении.
Набережная реки Яузы в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 16:16
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В ведомстве напомнили, что за дорожной обстановкой круглосуточно следит ЦОДД. На дорогах будут работать 20 экипажей дорожного патруля, оборудованные всем необходимым, чтобы помочь в экстренных ситуациях. Кроме того, за состоянием дорожных знаков и работой светофоров всегда следят службы эксплуатации и ремонтируют их в круглосуточном режиме.
 
Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Департамент транспорта г. МосквыМоскваОбщество
 
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