https://ria.ru/20210210/transport-1596860350.html

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

Автомобилистам Москвы рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в четверг, сообщается в telegram-канале "Дептранс.Оперативно". РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:48

2021-02-10T16:48

2021-02-10T16:48

центр организации дорожного движения (цодд)

департамент транспорта г. москвы

москва

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Автомобилистам Москвы рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в четверг, сообщается в telegram-канале "Дептранс.Оперативно"."По прогнозам синоптиков, завтра во второй половине дня начнётся снегопад, который продлится до 13-14 февраля. За это время выпадет примерно 25-30 миллиметров осадков. Это значит, нас ждёт гололедица, накаты, налипание снега и снижение видимости, которые могут заметно ухудшить дорожную ситуацию. Чтобы непогода не привела к происшествиям, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на гаджеты. По возможности, пользуйтесь общественным транспортом и планируйте поездки заранее", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что за дорожной обстановкой круглосуточно следит ЦОДД. На дорогах будут работать 20 экипажей дорожного патруля, оборудованные всем необходимым, чтобы помочь в экстренных ситуациях. Кроме того, за состоянием дорожных знаков и работой светофоров всегда следят службы эксплуатации и ремонтируют их в круглосуточном режиме.

https://ria.ru/20210210/tsiklon-1596851801.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр организации дорожного движения (цодд), департамент транспорта г. москвы, москва, общество