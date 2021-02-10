https://ria.ru/20210210/tramp-1596905801.html
Демократы обвинили Трампа в планировании беспорядков
Демократы обвинили Трампа в планировании беспорядков
Экс-президент США Дональд Трамп планировал беспорядки в Капитолии, заявил в среду один из обвинителей на процессе по импичменту в сенате конгрессмен-демократ... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T21:16
2021-02-10T21:16
2021-02-10T21:16
второй импичмент дональду трампу
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп планировал беспорядки в Капитолии, заявил в среду один из обвинителей на процессе по импичменту в сенате конгрессмен-демократ Джо Негьюс.Конгрессмен в течение своего выступления неоднократно возвращался к логической, по его мнению, цепочке событий, выраженной в трех последовательных тезисах Трампа: "Большая ложь: Выборы были украдены", "Остановите кражу" и "Сражайтесь отчаянно, чтобы остановить кражу". Он продемонстрировал сенаторам на экране видеозапись того, как экс-президент произносил эти слова на митинге.Эти тезисы экс-президента, высказанные в ходе митинга перед маршем толпы на конгресс, по словам обвинителя, показывают логику разжигания мятежа. Толпа, заявил он, следовала приказам Трампа. В подтверждение своих слов он привел цитаты некоторых участников беспорядков, которые признались, что думали, что следуют словам президента.
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второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости.
Экс-президент США Дональд Трамп
планировал беспорядки в Капитолии
, заявил в среду один из обвинителей на процессе по импичменту в сенате конгрессмен-демократ Джо Негьюс.
"Сенаторы, очевидно, что это была не единственная речь. Это не произошло просто так. Это было частью тщательно спланированного, занявшего месяцы действия с очень конкретным указанием: "Выходите 6 января и пусть ваши люди будут сражаться против сертификации (итогов выборов в конгрессе – ред.). Он разжег это. Это было предсказуемо", - сказал Негьюс.
Конгрессмен в течение своего выступления неоднократно возвращался к логической, по его мнению, цепочке событий, выраженной в трех последовательных тезисах Трампа: "Большая ложь: Выборы были украдены", "Остановите кражу" и "Сражайтесь отчаянно, чтобы остановить кражу". Он продемонстрировал сенаторам на экране видеозапись того, как экс-президент произносил эти слова на митинге.
Эти тезисы экс-президента, высказанные в ходе митинга перед маршем толпы на конгресс, по словам обвинителя, показывают логику разжигания мятежа. Толпа, заявил он, следовала приказам Трампа. В подтверждение своих слов он привел цитаты некоторых участников беспорядков, которые признались, что думали, что следуют словам президента.