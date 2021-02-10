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Демократы обвинили Трампа в планировании беспорядков
Демократы обвинили Трампа в планировании беспорядков
Экс-президент США Дональд Трамп планировал беспорядки в Капитолии, заявил в среду один из обвинителей на процессе по импичменту в сенате конгрессмен-демократ... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T21:16
2021-02-10T21:16
второй импичмент дональду трампу
капитолий
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп планировал беспорядки в Капитолии, заявил в среду один из обвинителей на процессе по импичменту в сенате конгрессмен-демократ Джо Негьюс.Конгрессмен в течение своего выступления неоднократно возвращался к логической, по его мнению, цепочке событий, выраженной в трех последовательных тезисах Трампа: "Большая ложь: Выборы были украдены", "Остановите кражу" и "Сражайтесь отчаянно, чтобы остановить кражу". Он продемонстрировал сенаторам на экране видеозапись того, как экс-президент произносил эти слова на митинге.Эти тезисы экс-президента, высказанные в ходе митинга перед маршем толпы на конгресс, по словам обвинителя, показывают логику разжигания мятежа. Толпа, заявил он, следовала приказам Трампа. В подтверждение своих слов он привел цитаты некоторых участников беспорядков, которые признались, что думали, что следуют словам президента.
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второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Демократы обвинили Трампа в планировании беспорядков

21:16 10.02.2021
 
© REUTERS / U.S. Senate TVРассмотрение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу в Сенате США
Рассмотрение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу в Сенате США - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© REUTERS / U.S. Senate TV
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп планировал беспорядки в Капитолии, заявил в среду один из обвинителей на процессе по импичменту в сенате конгрессмен-демократ Джо Негьюс.

"Сенаторы, очевидно, что это была не единственная речь. Это не произошло просто так. Это было частью тщательно спланированного, занявшего месяцы действия с очень конкретным указанием: "Выходите 6 января и пусть ваши люди будут сражаться против сертификации (итогов выборов в конгрессе – ред.). Он разжег это. Это было предсказуемо", - сказал Негьюс.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
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Конгрессмен в течение своего выступления неоднократно возвращался к логической, по его мнению, цепочке событий, выраженной в трех последовательных тезисах Трампа: "Большая ложь: Выборы были украдены", "Остановите кражу" и "Сражайтесь отчаянно, чтобы остановить кражу". Он продемонстрировал сенаторам на экране видеозапись того, как экс-президент произносил эти слова на митинге.
Эти тезисы экс-президента, высказанные в ходе митинга перед маршем толпы на конгресс, по словам обвинителя, показывают логику разжигания мятежа. Толпа, заявил он, следовала приказам Трампа. В подтверждение своих слов он привел цитаты некоторых участников беспорядков, которые признались, что думали, что следуют словам президента.
 
Второй импичмент Дональду ТрампуКапитолийДональд ТрампСШАВ мире
 
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