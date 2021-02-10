https://ria.ru/20210210/tramp-1596905801.html

Демократы обвинили Трампа в планировании беспорядков

Демократы обвинили Трампа в планировании беспорядков

Экс-президент США Дональд Трамп планировал беспорядки в Капитолии, заявил в среду один из обвинителей на процессе по импичменту в сенате конгрессмен-демократ... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T21:16

2021-02-10T21:16

2021-02-10T21:16

второй импичмент дональду трампу

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп планировал беспорядки в Капитолии, заявил в среду один из обвинителей на процессе по импичменту в сенате конгрессмен-демократ Джо Негьюс.Конгрессмен в течение своего выступления неоднократно возвращался к логической, по его мнению, цепочке событий, выраженной в трех последовательных тезисах Трампа: "Большая ложь: Выборы были украдены", "Остановите кражу" и "Сражайтесь отчаянно, чтобы остановить кражу". Он продемонстрировал сенаторам на экране видеозапись того, как экс-президент произносил эти слова на митинге.Эти тезисы экс-президента, высказанные в ходе митинга перед маршем толпы на конгресс, по словам обвинителя, показывают логику разжигания мятежа. Толпа, заявил он, следовала приказам Трампа. В подтверждение своих слов он привел цитаты некоторых участников беспорядков, которые признались, что думали, что следуют словам президента.

https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, сша, в мире